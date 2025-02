Novi trend zabrinuo stručnjake: Sve više Hrvata s manjkom vitamina D

Svakodnevna stomatološka praksa potvrđuje - manjak vitamina D ugrožava oralno zdravlje

RIJEKA, CROATIA, February 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Dok smo donedavno manjak vitamina D primarno povezivali sa skandinavskim zemljama, najnoviji podaci pokazuju alarmantni trend: sve veći broj Hrvata, uključujući djecu i adolescente, suočava se s nedostatkom ovog ključnog vitamina, poznatog i kao "vitamin sunca".Na primjeru naših pacijenata svakodnevno vidimo učinak niskih razina vitamina D na oralno zdravlje. Ovaj problem nije samo problem za zube i zubno meso – manjak vitamina D može ozbiljno narušiti cjelokupno zdravlje usne šupljine," upozorava dr. Željka Velnić Miculinić iz stomatološke ordinacije Centrodent u Kastvu.• Niske razine vitamina D negativno utječu na više aspekata općeg zdravlja: osim dobro poznatih problema s kostima i imunološkim sustavom, manjak vitamina D povezuje se s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, autoimunih poremećaja, dijabetesa tipa 2, određenih vrsta karcinoma, problema s plodnošću, te neuroloških i psihičkih tegoba poput depresije i kognitivnih smetnji. – ističe Dr. Velnić MiculinićPosebno zabrinjavajući aspekt ovog problema je utjecaj na dentalne zahvate.• U našoj ordinaciji redovito mjerimo razine vitamina D kada ugrađujemo zubni implantat jer se kod osoba s niskim razinama period oseointegracije implantata se povećava čak četiri puta. To znači da pacijent s optimalnim razinama vitamina D može dobiti trajne zubne krunice na implantatima nakon 3-4 mjeseca, dok kod pacijenta s deficitom taj period može trajati i više od godinu dana. - objašnjava dr. Velnić MiculinićNiske razine ovog vitamina mogu negativno utjecati i na već postavljeni implantat. Manjak vitamina D često dovodi do komplikacija s već ugrađenim implantatima, kao i sa zubnom krunicom i zubnim mostom postavljenim na njima. Vidimo ubrzano propadanje rada, labavljenje implantata i veći rizik od periimplantitisa – upale oko implantata koja može dovesti do gubitka kosti i samog implantata.Redovito na ortopan snimkama i CBCT zuba vidimo kod pacijenata razrjeđenje kosti kao posljedicu niskih razina vitamina D. Ovo stanje direktno utječe na stabilnost zubi, a može dovesti i do parodontne bolesti te preranog gubitka zubi.Stručnjaci kao glavni uzrok ovog trenda ističu suvremeni način života.• Provodimo sve manje vremena na otvorenom. Djeca više nisu vani kao nekad, već većinu slobodnog vremena provode za ekranima. Odrasli rade u zatovorenim prostorima, a slobodno vrijeme često provode u trgovačkim centrima ili kod kuće. - objašnjava dr. Velnić Miculinić.Liječnici preporučuju dnevno izlaganje suncu od 15-20 minuta bez zaštitnog faktora (izvan najopasnijeg perioda dana), raznovrsnu prehranu bogatu vitaminom D te suplementaciju tijekom zimskih mjeseci. Zubna ordinacija Centrodent

