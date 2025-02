Les Métaux NioBay intercepte jusqu’à 22 % de titane (TiO₂) dans ses forages sur sa zone 1 de la Propriété Foothills

MONTRÉAL, 26 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer qu’elle a intercepté du titane dans plusieurs des forages de surface effectués dans le secteur 1, sur les terres du Séminaire de Québec, sur la Propriété Foothills.

La Société avait déposé une demande d’autorisation pour les travaux à impacts (ATI) auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts dans le but d’effectuer une campagne de forage dès que les travaux seraient approuvés. La Société présente les résultats des zones minéralisées en TiO 2 d’intérêts, en provenance de la campagne d’exploration automne 2024.

Le projet Foothills est situé au nord de Saint-Urbain, à 100 km au nord de la ville de Québec et à 90 km au sud de Saguenay (région de La Baie), au Québec. Le projet couvre une superficie d'environ 285 km2 et comprend cinq blocs de claims distincts. Il couvre la majeure partie du contact de la zone intrusive connue sous le nom d'anorthosite de Saint-Urbain.

Il est à noter que les travaux de forages ont généré 32,14 tonnes d’équivalents de Co 2 . Un don fut octroyé à Carbone Boreal (Université du Québec à Chicoutimi) en guise de compensation.

Tableau des résultats

Intersections calculées pour une teneur de coupure à 8% Ti, une longueur minimale de 1 m et une dilution interne maximale de 1 m.

Forage De (m) A (m) Longueur (m) Dilution (m) TiO2 (%) 1625-24-002 89.75 153.00 63.25 1.00 10.57 1625-24-002 185.00 186.80 1.80 0.00 17.09 1625-24-002 220.80 226.55 5.75 0.00 22.36 1625-24-003 135.25 149.00 13.75 0.00 12.62 1625-24-003 151.00 156.00 5.00 0.50 19.13 1625-24-003 172.30 180.00 7.70 0.00 14.44 1625-24-004 154.10 158.40 4.30 0.00 14.73 1625-24-006 16.50 18.80 2.30 0.00 9.22 1625-24-006 25.00 30.45 5.45 0.70 11.76 1625-24-006 37.00 38.00 1.00 0.00 8.01 1625-24-006 48.00 49.00 1.00 0.00 14.60 1625-24-007 44.20 47.00 2.80 0.00 11.14 1625-24-007 49.00 62.65 13.65 0.00 10.56

Zone de prospection de juin 2024





Carte2 : Emplacement des forages





Mot du président

‘’Nous sommes enfin en mesure de vous présenter nos résultats du secteur 1. Nous avons été agréablement surpris de la teneur dans certains trous. La prochaine étape sera d’effectuer des forages sur une partie du secteur 3. Les demandes d’autorisation pour ce secteur ont été déposées. Rappelons que le secteur 3 a démontré de très belles valeurs de surface en titane (Communiqué de presse du 7 aout 2024)’’, de conclure M. David.

PDAC 2025

NioBay sera présente encore cette année au PDAC du 2 au 5 mars inclusivement au Centre des congrès de Toronto. Venez nous rencontrer au kiosque 3015.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Mikael Block, géologue, une personne qualifiée selon l’instrument national 43-101. M. Block est un chargé de projet employé par la firme IOS services Géoscientifiques.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh et a signé une option d’achat pour acquérir 80 % du projet de titane Foothills.

À propos du Titane

Le titane (Ti) est aussi résistant que l'acier mais beaucoup moins dense. Il est donc important comme agent d'alliage avec de nombreux métaux, notamment l'aluminium, le molybdène et le fer. Ces alliages sont principalement utilisés dans les avions et les engins spatiaux en raison de leur faible densité et de leur capacité à résister à des températures extrêmes. Ils sont également utilisés dans des équipements sportifs, les ordinateurs portables, les bicyclettes et prothèses médicales. Récemment, ce métal a été utilisé dans certains composants de batteries.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

