La mina de litio Fénix de Arcadium Lithium Completa la Auditoría IRMA

SEATTLE, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA) publicó hoy el reporte de auditoría de la Mina Fénix de Arcadium Lithium contra el Estándar IRMA para la Minería Responsable. Fénix es la primera operación en Argentina en publicar un reporte de auditoría IRMA, que mide el desempeño en comparación con el estándar más completo del mundo que describe las mejores prácticas para la minería.

Si bien el reporte de auditoría se publica hoy, proporcionando resultados detallados que describen el desempeño en una amplia gama de cuestiones, el nivel de logro de la mina Fénix está pendiente de la evaluación final del capítulo 2.2, Consentimiento libre, previo e informado.

Aparte de la evaluación final pendiente del capítulo 2.2, los resultados de la auditoría de Fénix cumplen los requisitos de IRMA 50 como mínimo.

Como se señala en el informe de auditoría, los auditores recopilaron y revisaron la información relevante relacionada con el Capítulo 2.2 durante el período de evaluación, y Arcadium Lithium colaboró, apoyó y fue transparente durante todo el proceso. Sin embargo, los auditores de SCS Global Services determinaron que eran necesarios testimonios adicionales y entrevistas más exhaustivas para evaluar plenamente el desempeño de Fénix en relación con este capítulo. Este capítulo, junto con todos los puntos críticos, será evaluado durante la auditoría de vigilancia de IRMA en la mina de litio Fénix. La auditoría de vigilancia deberá realizarse entre los 12 y 18 meses siguientes a la publicación del reporte de auditoría inicial.

Esta auditoría se realizó en un lapso de tres años, a partir del 15 de febrero de 2022, con el anuncio de la auditoría independiente de terceros, que incluye el tiempo que la empresa invirtió en el mejoramiento continuo a lo largo del proceso de revisión. Arcadium Lithium, IRMA y SCS Global Services acordaron publicar el reporte de auditoría, con el fin de no retrasar aún más la divulgación de información valiosa relacionada con otros aspectos de la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, la integridad empresarial y la planificación de legados positivos. El reporte completo de la auditoría está disponible en la página de la auditoría de la mina Fénix en el sitio web de IRMA.

Paul Graves, presidente y CEO de Arcadium Lithium, declaró: «Comenzamos el proceso IRMA con objetivos claros: ayudar a impulsar la transparencia en nuestra industria, fomentar un mejor compromiso con los miembros de las comunidades, los titulares de derechos indígenas y demás partes interesadas y obtener información para mejorar todos los aspectos de nuestras operaciones. La publicación del reporte de auditoría de Fénix es un hito importante en nuestro compromiso continuo con estos objetivos.»

«El reporte describe el perfil único de nuestra operación Fénix en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, Argentina, donde hemos estado produciendo litio durante más de 27 años. Refleja el deseo y los esfuerzos de nuestro equipo por construir un legado positivo y buscar oportunidades de mejoramiento continuo. Seguimos tan enfocados como siempre en la producción responsable de litio y nos gustaría agradecer al equipo de IRMA, SCS Global Services y a todas las partes interesadas que han contribuido a este proceso hasta ahora», continuó el Sr. Graves.

Incluida Fénix, 22 minas a escala industrial de todo el mundo están dentro del sistema de evaluación independiente IRMA. Tras una autoevaluación inicial, una mina participante contrata a una empresa auditora externa – formada y aprobada por IRMA – para que lleve a cabo una evaluación independiente detallada, que incluye visitas presenciales a la mina y a las comunidades cercanas. Tras la publicación de la auditoría inicial, una auditoría de vigilancia comprueba el rendimiento de la mina. Tres años después de la auditoría inicial, la operación vuelve a someterse a una auditoría completa.

«Gracias a los detallados reportes de auditoría IRMA, las empresas mineras, las comunidades y las empresas que compran materiales extraídos pueden obtener la información que necesitan para decidir qué va bien – y qué se puede mejorar – en minas específicas. La evaluación independiente con respecto a un estándar riguroso que es gobernado por igual por las personas más afectadas por la minería puede reducir los impactos negativos, mejorar el reparto de beneficios y reducir los conflictos», declaró Aimee Boulanger, Directora Ejecutiva de IRMA.

A medida que el Estándar IRMA es reconocido y adoptado en todo el mundo, estas auditorías son pasos importantes en un diálogo cada vez más profundo entre las empresas mineras y las personas potencialmente impactadas por sus operaciones. Dado que el proceso IRMA siempre mejora a partir de la experiencia de la auditoría más reciente, los resultados de las auditorías deben revisarse e interpretarse en consecuencia.

«Si los resultados no reflejan plenamente la experiencia de las comunidades, los titulares de derechos indígenas y otras partes interesadas, queremos oírlos», dijo la Sra. Boulanger. «Les ayudaremos a comunicarse con la empresa y con los auditores sobre cualquier cuestión que consideren que se ha pasado por alto en la revisión. Esto es un pilar de nuestro propio compromiso con la transparencia. Invitamos a cualquiera que tenga críticas sobre nuestro trabajo a que se una a nosotros para mejorarlo. Encontrar formas de mejorar está integrado en nuestro sistema, y es una medida de su éxito».

El sistema independiente IRMA es el único estándar minero mundial que otorga el mismo poder al sector público (comunidades y titulares de derechos indígenas, trabajadores mineros y defensores del medio ambiente y los derechos humanos) que al sector privado (empresas mineras, compradores de materiales extraídos e inversores).

