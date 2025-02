Bitget Mempertingkatkan Kecekapan Perekrutan dengan AI, Mengurangkan Masa Pengambilan sebanyak 38%

VICTORIA, Seychelles, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah mengeluarkan laporan yang menyerlahkan kesan transformatif kecerdasan buatan dalam proses pengambilan pekerja. Penemuan tersebut mendedahkan bahawa penggunaan AI Bitget telah mengurangkan garis masa pengambilan pekerja sebanyak 38%, memperkemaskan pemerolehan bakat dan mempertingkatkan penjajaran kerja calon, seterusnya meningkatkan kecekapan tenaga kerja dengan ketara.

Perkara Utama

Pengenalan AI dalam perekrutan mengurangkan purata masa pengambilan pekerjaan Bitget sebanyak 38% .

. Penapisan resume berkuasa AI mengurangkan pemprosesan manual sebanyak 76%, membolehkan jabatan HR memberi tumpuan kepada calon peringkat lebih tinggi.

membolehkan jabatan HR memberi tumpuan kepada calon peringkat lebih tinggi. Kos perekrutan menurun sebanyak 25% disebabkan oleh aliran kerja pengambilan pekerja automatik.

disebabkan oleh aliran kerja pengambilan pekerja automatik. Pengekalan pekerja bertambah baik sebanyak 15% , kerana kesesuaian calon-pekerjaan yang lebih baik membawa kepada kadar pengurangan tahun pertama yang lebih rendah.

, kerana kesesuaian calon-pekerjaan yang lebih baik membawa kepada kadar pengurangan tahun pertama yang lebih rendah. Kedudukan calon dipacu AI dan padanan kerja kemahiran meningkatkan ketepatan pengambilan pekerja, mengurangkan berat sebelah dalam keputusan perekrutan sebanyak 38%.



Kaedah pengambilan pekerja tradisional sering mengakibatkan kitaran perekrutan yang perlahan, kos yang tinggi dan ketidakpadanan antara calon dan peranan pekerjaan. Bitget melaksanakan penyelesaian pengambilan didorong AI yang mengautomasikan saringan resume, penjadualan temu duga dan penilaian calon. Dengan memanfaatkan pembelajaran mesin dan analitik ramalan, platform ini mengoptimumkan keputusan pengambilan pekerja berdasarkan keserasian kemahiran-kerja, metrik prestasi lepas dan kesesuaian budaya. Peralihan kepada perekrutan yang didorong oleh AI ini telah mempercepatkan proses pengambilan pekerja syarikat sambil mengekalkan standard pemilihan yang tinggi.

Sebelum melaksanakan perekrutan yang didorong oleh AI, Bitget bergantung pada penapisan calon manual dan agensi perekrutan luar, yang menjadikan pengambilan pekerja mahal dan memakan masa. Purata kitaran pengambilan pekerja berlangsung selama 48 hari, dengan beberapa jawatan teknikal mengambil masa sehingga 50 hari untuk diisi. Kebergantungan yang tinggi kepada agensi pihak ketiga menyumbang hampir 40% daripada jumlah kos pengambilan pekerja, manakala pasukan HR dalaman memproses sehingga 500 resume setiap bulan, yang membawa kepada ketidakcekapan operasi. Walaupun pertumbuhan pesat syarikat, kaedah pengambilan pekerja tradisional mengehadkan keupayaannya untuk memasuki pasaran baharu dan sektor produk dengan cekap.

Untuk menangani cabaran ini, Bitget memperkenalkan sistem perekrutan dikuasakan AI yang direka bentuk untuk menyelaraskan pengambilan pekerja dengan mengautomasikan saringan resume, mengoptimumkan padanan kerja calon dan menambah baik pembuatan keputusan. Model AI dilatih menggunakan data sejarah pengambilan pekerja, menilai penunjuk utama seperti keserasian kemahiran, prestasi sebelumnya dan kesesuaian budaya. Disepadukan dengan sistem HR sedia ada, teknologi ini membolehkan kedudukan dan pemilihan calon pantas sambil mengurangkan berat sebelah manusia.

Hasilnya adalah ketara. Purata masa untuk pengambilan pekerja menurun sebanyak 38%, mengurangkan kitaran perekrutan daripada 48 kepada 30 hari. Kecekapan saringan resume meningkat sebanyak 76%, membolehkan pakar HR memberikan tumpuan kepada calon bernilai tinggi berbanding penapisan manual. Penjimatan kos mencapai 25%, terutamanya disebabkan oleh pengurangan pergantungan kepada agensi luar dan automasi proses pengambilan pekerja pentadbiran. Kadar pengekalan pekerja meningkat sebanyak 15%, kerana penjajaran calon-kerja yang lebih baik telah mengurangkan penyusutan pada tahun pertama. Selain itu, penilaian dipacu AI membantu meminimumkan berat sebelah tidak sedar dalam keputusan pengambilan pekerja, menghasilkan peningkatan sebanyak 38% dalam ketepatan pengambilan pekerja.

“Dengan AI, kami bukan sahaja merekrut dengan lebih cepat — kami juga merekrut dengan lebih bijak,” kata Gracy Chen, CEO Bitget. “Teknologi ini membantu kami menarik bakat terbaik dengan lebih berkesan sambil mengoptimumkan kos dan meningkatkan pengekalan jangka panjang.”

Transformasi pengambilan pekerja AI Bitget menggariskan bagaimana automasi boleh meningkatkan kecekapan tenaga kerja dalam industri yang sangat kompetitif. Dengan menyepadukan AI ke dalam perekrutan, syarikat itu telah menetapkan penanda aras baharu untuk kecekapan, ketepatan dan keberkesanan kos, menawarkan model yang boleh membentuk semula strategi pemerolehan bakat merentasi sektor mata wang kripto dan teknologi.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan AI Bitget dalam pengambilan pekerja, semak laporan penuh di sini .

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan bursa kripto dan syarikat Web3 terkemuka di dunia. Menyediakan perkhidmatan kepada lebih 100 juta pengguna di lebih daripada 150 negara dan rantau, Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui penggunaan ciri dagangan salinan perintisnya dan penyelesaian dagangan lain, sambil menawarkan akses kepada harga Bitcoin , harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain dalam masa nyata. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang menyeluruh, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan) untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

