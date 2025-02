Bitget mejora la eficiencia del reclutamiento con IA, con lo que reduce el tiempo de contratación en un 38 %

VICTORIA, Seychelles, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, ha publicado un informe que destaca el impacto transformador de la inteligencia artificial en el proceso de contratación. Los resultados revelan que, al utilizar la IA, Bitget ha reducido sus tiempos de contratación en un 38 %, ha agilizado la adquisición de talentos, y ha mejorado la compatibilidad de los candidatos con los puestos, lo que ha aumentado de forma significativa la eficiencia de la fuerza laboral.

Conclusiones clave

La introducción de la IA en el reclutamiento ha reducido el tiempo promedio de contratación de Bitget en un 38 % .

. La selección de currículos impulsada por IA redujo el procesamiento manual en un 76 %, lo que permite que el departamento de RR. HH. se concentre en los candidatos de más alto nivel.

lo que permite que el departamento de RR. HH. se concentre en los candidatos de más alto nivel. Los costos de reclutamiento se redujeron en un 25 % gracias a los flujos de trabajo de contratación automatizados.

gracias a los flujos de trabajo de contratación automatizados. La retención de empleados mejoró en un 15 % , ya que la mejor adecuación del candidato con el empleo redujo la tasa de abandono en el primer año.

, ya que la mejor adecuación del candidato con el empleo redujo la tasa de abandono en el primer año. La clasificación de candidatos basada en la IA y la adecuación de las habilidades con el empleo aumentaron la precisión de la contratación, y redujeron los sesgos en las decisiones de reclutamiento en un 38 %.



Los métodos tradicionales de contratación muchas veces tienen como resultado ciclos de reclutamiento lentos, altos costos, y desajustes entre los candidatos y los puestos de trabajo. Bitget implementó una solución de reclutamiento basada en la IA que automatiza la selección de currículos, la programación de las entrevistas y la evaluación de los candidatos. Al aprovechar el aprendizaje automático y el análisis predictivo, la plataforma optimizó las decisiones de contratación en función de la compatibilidad entre las habilidades y el empleo, las estadísticas de desempeño anteriores y el ajuste cultural. Esta transición hacia el reclutamiento basado en la IA ha acelerado el proceso de contratación de la empresa al tiempo que mantiene elevados estándares de selección.

Antes de implementar la contratación basada en la IA, Bitget dependía de la selección manual de candidatos y de agencias de contratación externas, lo que incrementaba los costos y el tiempo del reclutamiento. El ciclo promedio de contratación duraba 48 días, y para cubrir algunos puestos técnicos se requerían hasta 50 días. La gran dependencia de las agencias externas representaba casi el 40 % de los costos totales de contratación, y los equipos internos de RR. HH. procesaban hasta 500 currículos al mes, provocando ineficiencias operativas. A pesar del rápido crecimiento de la empresa, los métodos tradicionales de contratación limitaban su capacidad para expandirse a nuevos mercados y sectores de productos de manera eficaz.

Para solucionar estos desafíos, Bitget introdujo un sistema de reclutamiento basado en la IA diseñado para agilizar la contratación mediante la automatización del proceso de selección de currículos, optimizando la compatibilidad entre el candidato y el empleo, y mejorando la toma de decisiones. El modelo de IA se entrenó utilizando históricos de contratación, evaluando indicadores clave como la compatibilidad de habilidades, el desempeño previo y el ajuste cultural. Integrada con los sistemas de RR. HH. existentes, la tecnología permitió clasificar y seleccionar rápidamente a los candidatos al tiempo que reducía el sesgo humano.

Los resultados fueron significativos. El tiempo promedio de contratación se redujo en un 38 %, y se redujeron los ciclos de reclutamiento de 48 a 30 días. La eficiencia de la selección de currículos mejoró en un 76 %, lo que permitió que los especialistas de RR. HH. se concentraran en candidatos de alto valor en vez de hacer un filtrado manual. El ahorro en costos alcanzó el 25 %, principalmente por la menor dependencia de las agencias externas y por la automatización de los procesos administrativos de contratación. La retención de los empleados mejoró en un 15 %, porque la compatibilidad de los candidatos con el puesto generaron una reducción del abandono en el primer año. Además, las evaluaciones basadas en la IA ayudaron a minimizar los sesgos inconscientes en las decisiones de contratación, y el resultado fue una mejora del 38 % en la precisión de la contratación.

“Con la IA, no solo estamos contratando más rápido sino que estamos contratando de forma más inteligente”, afirmó Gracy Chen, directora general de Bitget. “Esta tecnología nos está ayudando a atraer a los mejores talentos de manera más eficiente al tiempo que optimiza los costos y mejora la retención a largo plazo”.

La transformación de la contratación mediante IA de Bitget destaca la forma en la que la automatización puede mejorar la eficiencia de la fuerza laboral en industrias altamente competitivas. Al integrar la IA en el reclutamiento, la empresa ha establecido un nuevo hito de eficiencia, precisión y rentabilidad, y ofrece un modelo que podría reestructurar las estrategias de adquisición de talentos en los sectores criptográficos y tecnológicos.

Para obtener más información sobre el uso de la IA en la contratación por parte de Bitget, consulte el informe completo aquí .

