Arctic Wolf、Aurora エンドポイント セキュリティの 国内提供を開始、日本でのプレゼンスを拡大

東京およびミネソタ州イーデンプレーリー発, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- セキュリティ運用における世界的リーダーであるArctic Wolf®は本日、日本でのAurora エンドポイント セキュリティの提供開始を発表しました。これは先日発表したBlackBerryからのCylance買収に続くものです。Aurora エンドポイント セキュリティは、Cylanceがサイバーセキュリティ市場で築き上げた実績の上に構築されており、あらゆる規模の企業にAIベースの脅威防止と高度なエンドポイント保護を提供します。今回の提供開始により、世界で最もダイナミックなテクノロジー市場のひとつである日本におけるArctic Wolfのプレゼンスが強化されます。

Cylanceの市場プレゼンスとサイバーセキュリティの実績を活かして

日本では、急速なデジタル変革にともない、強力なサイバーセキュリティソリューションに対する需要が高まっています。Arctic Wolfは、セキュリティの専門家、セールスエンジニア、カスタマーサクセススペシャリストで構成される現地チームの拡大など大幅な新規投資を行い、日本でのCylanceの強固な市場プレゼンスを基盤に、セキュリティソリューションに対するニーズに対応していきます。お客様がサイバーセキュリティの単一プラットフォームによって最も効果的かつ効率のよい保護を望んでいるなか、Arctic Wolfは、日本のチャネルコミュニティ内で戦略的パートナーシップを強化することでイノベーションを推進し、あらゆる規模の企業でのAurora エンドポイント セキュリティの導入を加速させています。

Arctic Wolfの社長兼最高経営責任者であるニック・シュナイダーは次のように述べています。「サイバー脅威が複雑化するなか、日本の企業はプロアクティブな保護と現実的な成果の両方を提供するエンドポイントセキュリティソリューションを必要としています。Aurora エンドポイント セキュリティの日本でのリリースは、単なる技術的な進歩以上の意味を持っており、日本市場に対する当社の献身と、プレゼンス拡大への取り組みを強調するものです。日本企業にとって馴染みがあり、信頼を寄せているCylanceによるAIベースの保護をさらに進化させることで、当社は日本でのプレゼンスをさらに拡大しながら、トップクラスのセキュリティを提供して参ります」

AI搭載のエンドポイントセキュリティで日本企業を保護

Arctic Wolf Aurora プラットフォームとシームレスに統合されるAurora エンドポイント セキュリティは、世界10,000社のお客様からの知見と、週8兆件を超えるセキュリティ観測を活用して、AIベースの脅威防止、セキュリティ可視性の向上、高度なエンドポイント保護を実現します。日本の企業がエンドポイントセキュリティを優先しているなか、Arctic Wolfは世界最大級の商用SOC(セキュリティ・オペレーション・センター)を活用し、最新の脅威から防御するためのカスタマイズされたソリューションを提供しています。Aurora エンドポイント セキュリティには、「Aurora プロテクト」「Aurora エンドポイント ディフェンス」「Aurora マネージド エンドポイント ディフェンス オンデマンド」「Aurora マネージド エンドポイント ディフェンス」の4種類のサービスが含まれており、組織はセキュリティの成熟度に応じて適切なレベルの保護を柔軟に選択できます。

Arctic Wolfの日本担当副社長である吉本努は次のように述べています。「Arctic Wolfは、日本独自のニーズに合わせた高度なエンドポイントセキュリティソリューションを提供することで、日本のサイバーセキュリティ強化に取り組んでいます。当社の目標は、進化するサイバー脅威から防御するために必要なツール、専門知識、サポートを提供することです。当社のチャネルパートナーは、これらのソリューションを市場に投入するうえで重要な役割を果たしており、私たちはお客様をサポートするために強固なパートナーシップを構築することに尽力しています。Arctic Wolfの日本でのプレゼンスを拡大できることを大変嬉しく思っています」

Arctic WolfのAuroraワールドツアー

Aurora エンドポイント セキュリティのリリースを記念して、Arctic WolfはAuroraワールドツアーを開催します。このワールドツアーは、東京を含む10か国23都市で開催されるグローバルイベントです。この限定イベントでは、お客様、パートナー、セキュリティリーダーの皆様に、Arctic Wolf Aurora プラットフォームの詳細や、Aurora エンドポイント セキュリティとの統合、そして急速に進化する脅威の状況下でサイバーレジリエンスを構築するための戦略的なインサイトを提供します。

Arctic Wolf エンドポイント セキュリティ、Arctic Wolfの日本での事業開始、Auroraワールドツアーの詳細についてご興味がおありの企業様は、arcticwolf.comをご覧ください。

Arctic Wolfについて

Arctic Wolf®はグローバルなセキュリティオペレーションのリーダーとして、クラウドネイティブなセキュリティオペレーションプラットフォームによって、現代のサイバー攻撃に直面する顧客がサイバーリスクに対処できるよう支援します。Arctic WolfのAuroraプラットフォームは、週あたり8兆件以上のセキュリティイベントを取り込んで分析し、かつてない規模と能力でのサイバー防御を可能にします。これにより、幅広い業界におけるあらゆる規模の企業が、自社のセキュリティ体制、準備性、長期的なレジリエンスに自信を持てるようになります。自動化された脅威防御、対応、修復能力を提供することによって、Arctic Wolfは、世界水準のセキュリティオペレーションの実現をボタンひとつで可能にし、顧客の最も重要な資産の保護を高速で実現します。

