Groupe Colabor dévoile ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société »), divulgue ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice financier clos le 28 décembre 2024.

Faits saillants financiers du quatrième trimestre de 2024 :

Augmentation des ventes de 3,2 % à 202,6 millions $ comparativement à 196,3 millions $ lors de la période correspondante de 2023;

Augmentation du résultat net lié aux activités poursuivies à 0,5 million $ comparativement à 0,4 million $ lors de la période correspondante de 2023;

Diminution de 3,1 % du BAIIA ajusté (1) à 11,3 millions $ par rapport à 11,7 millions $ lors de la période correspondante de 2023 et diminution de la marge du BAIIA ajusté (1) à 5,6 % des ventes comparativement à 5,9 % des ventes lors de la période correspondante de 2023; et

à 11,3 millions $ par rapport à 11,7 millions $ lors de la période correspondante de 2023 et diminution de la marge du BAIIA ajusté à 5,6 % des ventes comparativement à 5,9 % des ventes lors de la période correspondante de 2023; et Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles en hausse à 10,6 millions $ comparativement à 8,9 millions $ lors du trimestre correspondant de 2023.

Faits saillants financiers de l’exercice financier 2024 :

Les ventes consolidées ont atteint 657,1 millions $, en baisse de 0,3 %, comparativement à l'exercice 2023;

Diminution du résultat net lié aux activités poursuivies à 1,6 million $ comparativement à 6,0 millions $ lors de l’exercice 2023;

Diminution du BAIIA ajusté (1) à 35,4 millions $ ou 5,4 % des ventes comparativement à 37,6 millions $ ou 5,7 % des ventes lors de l’exercice 2023;

à 35,4 millions $ ou 5,4 % des ventes comparativement à 37,6 millions $ ou 5,7 % des ventes lors de l’exercice 2023; Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles en hausse à 37,2 millions $ comparativement à 28,9 millions $ en 2023; et

Diminution de la dette nette(2) à 47,8 millions $ comparativement à 61,5 millions $ au 30 décembre 2023. Le ratio d'endettement(3) se chiffre à 2,4x au 28 décembre 2024, comparativement à 2,7x au 30 décembre 2023.

Événement depuis la fin de l'exercice 2024 :

Le 19 février 2025, la Société a annoncé la signature d’une entente pour l’acquisition des actifs liés aux activités de distribution alimentaire d’Alimplus inc. (« Alimplus »), opérant sous l’appellation Mayrand Plus, et de la totalité des actions de sa filiale Tout-Prêt inc. pour un montant de 51,5 millions $, sous réserve de certains ajustements. L’acquisition est sujette à l’obtention de toutes les approbations requises des autorités réglementaires. Il est prévu que la clôture de l’acquisition aura lieu au cours du second trimestre.

Tableau des faits saillants financiers du quatrième trimestre et de l'exercice de 2024 :

Faits saillants financiers 16 semaines 52 semaines (en milliers de $, sauf les pourcentages, les données par action et le ratio d'endettement)

2024 2023 2024 2023 $ $ $ $ Ventes des activités poursuivies 202 581 196 320 657 093 659 129 BAIIA ajusté(1) 11 296 11 652 35 380 37 554 Marge du BAIIA ajusté(1) (en %) 5,6 5,9 5,4 5,7 Résultat net lié aux activités poursuivies 548 354 1 615 6 047 Résultat net de la période 560 (101 ) 1 556 5 592 Par action - de base et dilué ($) 0,01 — 0,02 0,05 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 10 551 8 899 37 178 28 943 Situation financière Au 28 décembre Au 30 décembre 2024 2023 Dette nette(2) 47 802 61 481 Ratio d'endettement(3) 2,4 x 2,7 x

(1) Mesure non conforme aux IFRS. Se référer au tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté à la rubrique 5 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. Le BAIIA ajusté correspond au résultat opérationnel avant les frais non liés aux opérations courantes, l'amortissement ainsi que les charges relatives au régime de rémunération à base d'actions.

(2) Mesure non conforme aux IFRS. Se référer à la rubrique 5 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. La dette nette correspond à l’endettement bancaire, la portion à court terme de la dette à long terme et la dette à long terme, net de l'encaisse.

(3) Le ratio d'endettement est un indicateur de la capacité de la Société à s'acquitter de sa dette à long terme. Il est défini comme le ratio de la dette nette / BAIIA ajusté moins les paiements et les intérêts des obligations locatives des quatre derniers trimestres. Le chiffre correspondant de 2023 a fait l'objet d'un retraitement afin de refléter la nouvelle méthode de calcul établie pour 2024. Se référer à la rubrique 5 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion.

« La hausse des ventes du quatrième trimestre de 3,2 % par rapport à 2023 est un signe encourageant compte tenu des vents de face opérant dans le créneau de la restauration et du détail depuis le début de l’exercice 2024. La contribution des nouveaux clients et la croissance du volume d’achats chez certains clients du secteur de la distribution nous permettent de mitiger l'effet de l'environnement macroéconomique dans lequel nous évoluons », a dit Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor. « Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles en hausse de 18,6 % et la baisse importante de notre niveau d’endettement démontrent une saine allocation de capital ».

« Avec l’annonce récente de l’acquisition hautement stratégique des actifs de distribution d’Alimplus inc., nous accélérons notre plan de croissance et solidifions notre position comme le leader québécois de la distribution alimentaire. Nous sommes d’avis que cette transaction s’avérera relutive pour les actionnaires de Colabor et nous permettra de bonifier l’offre et le service que nous offrons à notre clientèle du secteur de la restauration, des hôtels, du détail et des institutions ».

Résultats du quatrième trimestre de 2024

Les ventes consolidées du quatrième trimestre ont atteint 202,6 millions $, soit une hausse de 3,2 % comparativement à 196,3 millions $ lors du trimestre correspondant de 2023. L’augmentation des ventes des activités de distribution de 5,6 % s'explique essentiellement par une croissance du volume dont une partie est liée au développement de nouveaux territoires, ainsi que l'impact de l'inflation et l'Acquisition récente. Cette croissance a été mitigée par un environnement macroéconomique plus difficile au cours du quatrième trimestre de 2024 affectant directement le créneau de la restauration et celui du détail. La baisse des activités de grossiste de 3,8 % s'explique essentiellement par un environnement macroéconomique plus difficile au cours du quatrième trimestre de 2024, tel qu’expliqué précédemment, mitigé par l’impact de l’inflation.

Le BAIIA ajusté(1) provenant des activités poursuivies était de 11,3 millions $ ou 5,6 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 11,7 millions $ ou 5,9 % en 2023. Ces variations s'expliquent essentiellement par une baisse de la marge brute qui a été affectée par la baisse du créneau de la restauration.

Le résultat net lié aux activités poursuivies du quatrième trimestre se sont établis à 0,5 million $ en hausse comparativement à 0,4 million $ lors du trimestre équivalent de l’exercice précédent résultant essentiellement d'une baisse des amortissements et des frais non liés aux opérations courantes, mitigée par la hausse des charges financières, ainsi qu'une baisse du BAIIA ajusté(1) tel qu'expliqué précédemment. La hausse des charges financières s'explique par l'augmentation de nos obligations locatives dont celles pour les locaux situés à Saint-Bruno-de-Montarville.

Le résultat net du quatrième trimestre s’est établi à 0,6 million $ comparativement à (0,1) million $ lors de la période correspondante de 2023 et s’explique essentiellement par les éléments ci-haut mentionnés et la diminution de 0,5 million $ du résultat net lié aux activités abandonnées, en lien avec une perte actuarielle du régime de retraite à prestations définies lors du trimestre correspondant de 2023.

Résultats de l'exercice 2024

Les ventes consolidées cumulatives ont atteint 657,1 millions $ comparativement à 659,1 millions $ lors de la période correspondante de 2023. Les ventes des activités de distribution ont connu une hausse de 2,4 % et celle des activités de grossiste, une baisse de 7,7 %.

Le BAIIA ajusté(1) provenant des activités poursuivies a atteint 35,4 millions $ ou 5,4 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 37,6 millions $ ou 5,7 % en 2023. Ces variations s'expliquent essentiellement par la décroissance des ventes ainsi que la hausse des charges d'exploitation ainsi qu'une légère baisse de la marge brute.

Le résultat net lié aux activités poursuivies s’est établi à 1,6 million $ en baisse par rapport à 6,0 millions $ lors de l'exercice précédent. La variation s'explique par la hausse des charges financières, tel qu'expliqué précédemment, combinée à une baisse du BAIIA ajusté(1), mitigées par la baisse de la charge d'impôts et des amortissements.

Le résultat net s’est établi à 1,6 million $ en baisse par rapport à 5,6 millions $ lors de l'exercice précédent tel qu'expliqué précédemment.

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles pour l'exercice 2024 s'établissent à 37,2 millions $ par rapport à 28,9 millions $ pour l'exercice de 2023. Cette hausse s'explique principalement par une utilisation inférieure du fonds de roulement(4), mitigée par la diminution du BAIIA ajusté(1). L'utilisation inférieure du fonds de roulement(4) s'explique par l'amélioration du taux de rotation des stocks et le décalage des paiements des fournisseurs.

Au 28 décembre 2024, le fonds de roulement(4) de la Société se chiffrait à 50,3 millions $, en baisse par rapport à 54,0 millions $ à la fin de l’exercice 2023. Cette variation s'explique par une amélioration du taux de rotation des stocks et des débiteurs et le décalage de paiements des fournisseurs.

Au 28 décembre 2024, la dette nette(2) de la Société était en baisse à 47,8 millions $, comparativement à 61,5 millions $ à la fin de l’exercice 2023. Cette diminution s'explique par un remboursement de 7,3 millions $ de la facilité de crédit et l'augmentation de l'encaisse.

(4) Le fonds de roulement est une mesure de performance non conforme aux IFRS. Le fonds de roulement est un indicateur de la capacité de la Société à couvrir ses passifs à court terme au moyen de ses actifs à court terme, voir la rubrique 3.2 Situation financière du rapport de gestion pour le détail du calcul.

Perspectives

« Malgré l’incertitude macroéconomique qui semble persister et des menaces de tarifs en cours, nous demeurons confiants que nous avons tout en main pour exécuter notre plan d’affaires. Depuis les dernières années, notre clientèle diversifiée a considérablement réduit le risque associé aux perturbations qu’a connu le secteur de la restauration. Notre modèle d'affaires nous a également bien servis en période inflationniste », a déclaré M. Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor. « De plus, afin d’offrir des produits de grande qualité à nos clients et de différencier Colabor face aux autres grands acteurs du secteur de la distribution alimentaire au Québec, nous misons sur l’approvisionnement local depuis plusieurs années. La quasi-totalité de nos achats sont faits auprès de fournisseurs canadiens et une majorité de nos produits, notamment de notre marque privée Menu, proviennent de producteurs et manufacturiers québécois ».

« Nous sommes très heureux de l’acquisition annoncée qui nous permettra de créer des synergies et d’offrir des occasions de ventes croisées notamment avec notre marque privée et les produits de Tout-Prêt. La famille Colabor s'agrandit, ensemble nous avons tout en main afin de devenir la référence incontournable pour tous les artisans de l’alimentation au Québec ».

Mesures non conformes aux IFRS

L'information comprise dans ce communiqué renferme certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement conformes aux IFRS, notamment la notion de bénéfice avant frais financiers, amortissements et impôts sur les bénéfices (« BAIIA » ajusté)(1). Étant donné que ces notions ne sont pas définies par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables avec celles d’autres sociétés. Se référer au rapport de gestion de la Société à la rubrique 5 Mesures de performance non conformes aux IFRS.

Rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté(1) 16 semaines 52 semaines (en milliers de dollars) 2024 2023 2024 2023 $ $ $ $ Résultat net lié aux activités poursuivies 548 354 1 615 6 047 Charge d'impôts 209 190 739 2 299 Charges financières 3 576 2 729 11 772 6 625 Résultat opérationnel 4 333 3 273 14 126 14 971 Charges relatives au régime de rémunération à base d'actions 32 79 112 291 Frais non liés aux opérations courantes 519 787 795 937 Amortissements 6 412 7 513 20 347 21 355 BAIIA ajusté(1) 11 296 11 652 35 380 37 554



Informations additionnelles

Le rapport de gestion et analyse par la direction des résultats d’exploitation et de la situation financière, et les états financiers consolidés de la Société sont également disponibles sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). D’autres informations, y compris la notice annuelle, concernant Groupe Colabor Inc. sont également disponibles sur SEDAR+ ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.colabor.com.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l’information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Colabor et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d’exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d’exploitation, au rendement ainsi qu’aux perspectives et aux occasions d’affaires que Colabor juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement à la rubrique 2.3 Stratégies de développement et perspectives d'avenir du rapport de gestion. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Colabor. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 8 Risques et incertitudes du rapport de gestion de la Société. Ces facteurs n’ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Colabor, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse, renseignements qui représentent les attentes de Colabor à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.

Téléconférence

Colabor tiendra une conférence téléphonique le mercredi 26 février 2025, à compter de 9h30, heure de l’Est, pour discuter de ses résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-800-990-4777 (pour tous les participants d’Amérique du Nord) ou le 1-289-819-1299 (Toronto) ou le 1-514-400-3794 (Montréal). Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en composant le 1-888-660-6345 ou le 1-289-819-1450 et en entrant le code 56586# sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du mercredi 26 février 2025, à compter de 13h30, jusqu’au 5 mars 2025, à 23h59. Notez que l'enregistrement sera disponible en différé sur notre site Web à l'adresse suivante :

https://colabor.com/investisseurs-fr/evenements-et-presentations/

Vous pouvez aussi utiliser le lien ConnexionRapide : https://emportal.ink/40yEwQn. Ce nouveau lien permet à tout participant d'accéder à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien URL et d'entrer son nom et son numéro de téléphone.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Pierre Blanchette

Premier vice-président et chef de la direction financière

Groupe Colabor Inc.

Tél.: 450-449-4911 poste 1308

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél.: 450-449-0026 poste 1180

