Mavenir dan Aira Technologies Membantu Mendayakan Kecekapan Spektrum 5G dan Daya Pemprosesan yang Lebih Tinggi

RICHARDSON, Texas dan SARATOGA, California, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian dan Aira Technologies, perintis dalam automasi rangkaian dipacu AI dan perisikan berasaskan niat untuk pengendali telekomunikasi di seluruh dunia, hari ini mengumumkan kejayaan demonstrasi penyelesaian ramalan serta anggaran saluran MIMO fideliti tinggi yang dikuasakan oleh AI.

Penyepaduan kemajuan terbaru ini memanfaatkan O-DU berasaskan Open RAN Mavenir untuk meningkatkan kapasiti rangkaian, membolehkan sehingga 35% lebih penghantaran data dalam spektrum yang sama berdasarkan data simulasi Aira. Ini menghasilkan kelajuan yang lebih pantas dan pengalaman 5G yang lebih baik untuk lebih ramai pengguna secara serentak, berpotensi menetapkan penanda aras baharu untuk prestasi Multi-User MIMO (MU-MIMO).

Dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin proprietari termaju, penyelesaian kecekapan spektrum berasaskan AI Aira mempertingkatkan kecekapan spektrum, meningkatkan pemprosesan dan dengan ketara mengurangkan jumlah kos pemilikan untuk pengendali rangkaian mudah alih. Penyelesaian ini disepadukan secara lancar dengan O-DU komersial Mavenir, menggunakan perkakasan pemprosesan jalur asas sedia ada tanpa memerlukan perkakasan khusus AI tambahan seperti GPU atau pemecut. Pendekatan inovatif ini membolehkan pengendali mencapai peningkatan prestasi yang dipertingkatkan dengan kerumitan operasi dan kos yang minimum.

Rangka kerja Open RAN yang disediakan oleh Mavenir membolehkan penyepaduan lancar perisian AI Aira, memenuhi permintaan masa yang ketat bagi pemprosesan jalur asas. Insight Engine Aira memanfaatkan AI untuk menyampaikan anggaran nisbah isyarat kepada bunyi (SNR), mobiliti pengguna dan metrik persekitaran RF yang lebih tepat. Data ini dimasukkan ke dalam model ramalan saluran yang dikuasakan oleh AI Aira. Hasilnya ialah peningkatan dalam kecekapan MU-MIMO dan pemprosesan rangkaian.

"Penerapan pembelajaran mesin kepada pemprosesan jalur asas tanpa wayar pada tahap ini adalah yang pertama dalam industri," kata RaviKiran Gopalan, CTO dan Pengasas Bersama Aira Technologies. "Bersama-sama dengan Mavenir, kami menunjukkan tiga kemajuan penting: kuasa ekosistem Open RAN untuk mempercepatkan inovasi, potensi ML yang belum diterokai dalam aplikasi wayarles generasi akan datang dan keupayaan transformatif AI untuk mentakrifkan semula RAN."

"Perkongsian kami dengan Aira dalam menggunakan AI secara langsung untuk anggaran saluran yang sensitif terhadap masa menggambarkan potensi Open RAN untuk membawa inovasi pihak ketiga ke dalam ekosistem RAN pada kadar yang pantas," kata Sachin Karkala, Naib Presiden Kanan dan Pengurus Besar RAN di Mavenir. "Hasil percubaan luar yang sedang berlangsung sangat menggalakkan dan menunjukkan peningkatan dalam pemprosesan pautan bawah dan kecekapan spektrum untuk sistem TDD MU-MIMO. Open RAN akan mempercepatkan penggunaan AI dalam ekosistem RAN untuk membawa faedah Pengendali yang ketara."

Mempamerkan di Mobile World Congress 2025

Peserta Kongres Dunia Mudah Alih 2025 boleh melihat teknologi kemajuan baharu ini beraksi di reruai Mavenir (Dewan 2, Kiosk 2H60). Demonstrasi tersebut akan mempamerkan cara kerjasama Aira dan Mavenir menetapkan piawaian baharu untuk kecekapan dan prestasi rangkaian 5G.

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian natif awan, didayakan oleh AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Perihal Aira Technologies

Aira Technologies, pelopor dalam memanfaatkan Kecerdasan Buatan (AI) untuk merevolusikan telekomunikasi wayarles, telah diasaskan pada 2019. Visi Aira adalah untuk menggunakan pendekatan dikuasakan ML yang dipacu data untuk membayangkan semula reka bentuk wayarles, penggunaan dan kawalan secara radikal untuk meningkatkan kecekapan dan prestasi. Aira memberi tumpuan untuk membolehkan RAN masa hadapan – RAN pembelajaran kendiri yang autonomi sepenuhnya. Aira telah mengumpulkan pasukan dengan gabungan jarang teknologi wayarles 5G dan kepakaran AI yang canggih. Untuk maklumat lanjut, layari www.aira-technology.com.

