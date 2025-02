Mavenir dan Aira Technologies Membantu Meningkatkan Throughput dan Efisiensi Spektral 5G Lebih Tinggi

Mendemonstrasikan estimasi dan prediksi saluran MIMO akurasi tinggi yang didukung AI

RICHARDSON, Texas dan SARATOGA, Calif., Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, dan Aira Technologies, pelopor dalam otomatisasi jaringan berbasis AI dan kecerdasan berbasis tujuan pengguna bagi operator telekomunikasi di seluruh dunia, hari ini mengumumkan demonstrasi sukses solusi prediksi dan estimasi saluran MIMO akurasi tinggi yang didukung AI.

Integrasi terobosan ini memanfaatkan O-DU berbasis Open RAN Mavenir untuk meningkatkan kapasitas jaringan, sehingga memungkinkan transmisi data hingga 35% lebih banyak melalui spektrum yang sama berdasarkan data simulasi Aira. Integrasi ini menghasilkan kecepatan lebih kencang dan pengalaman 5G lebih baik bagi lebih banyak pengguna secara bersamaan, sehingga berpotensi menetapkan tolok ukur baru bagi kinerja Multi-User MIMO (MU-MIMO).

Dengan memanfaatkan algoritme pembelajaran mesin eksklusif yang canggih, solusi efisiensi spektrum berbasis AI Aira meningkatkan efisiensi spektral, menaikkan throughput, dan mengurangi secara signifikan total biaya kepemilikan bagi operator jaringan seluler. Solusi ini terintegrasi secara mulus dengan O-DU komersial Mavenir, memanfaatkan perangkat keras pemrosesan frekuensi dasar (baseband) yang ada tanpa memerlukan perangkat keras khusus AI tambahan seperti GPU atau akselerator. Pendekatan inovatif ini memungkinkan operator mencapai perbaikan kinerja yang ditingkatkan dengan kompleksitas dan biaya operasional minimal.

Kerangka kerja Open RAN yang disediakan oleh Mavenir memungkinkan integrasi secara mulus dengan perangkat lunak AI Aira, sehingga memenuhi tuntutan pengaturan waktu yang ketat dari pemrosesan baseband. Insight Engine Aira memanfaatkan AI untuk memberikan metrik estimasi rasio sinyal terhadap derau (signal-to-noise ratio, SNR), mobilitas pengguna, dan lingkungan RF yang lebih akurat. Data ini dimasukkan ke dalam model prediksi saluran yang didukung AI Aira. Hasilnya adalah peningkatan throughput jaringan dan efisiensi MU-MIMO.

“Penerapan pembelajaran mesin pada pemrosesan baseband nirkabel pada tingkat ini merupakan yang pertama dalam industri ini,” ungkap RaviKiran Gopalan, CTO dan Salah Satu Pendiri Aira Technologies. “Bersama Mavenir, kami mendemonstrasikan tiga kemajuan penting: kekuatan ekosistem Open RAN untuk mempercepat inovasi, potensi ML yang belum dimanfaatkan dalam aplikasi nirkabel generasi mendatang, dan kapabilitas transformatif AI untuk mendefinisikan ulang RAN.”

“Kemitraan kami dengan Aira dalam penerapan AI yang sejalan dengan estimasi saluran yang peka waktu menggambarkan potensi Open RAN untuk menghadirkan inovasi pihak ketiga ke dalam ekosistem RAN dengan cepat,” ungkap Sachin Karkala, SVP dan GM RAN di Mavenir. “Hasil uji coba luar ruangan yang sedang berlangsung sangat menggembirakan dan menunjukkan peningkatan throughput downlink dan efisiensi spektral untuk sistem TDD MU-MIMO. Open RAN akan mempercepat adopsi AI dalam ekosistem RAN untuk memberikan manfaat signifikan bagi Operator.”

Dipamerkan di Mobile World Congress 2025

Peserta Mobile World Congress 2025 dapat melihat teknologi terobosan ini beraksi di stan Mavenir (Aula 2, Stan 2H60). Demonstrasi ini akan memamerkan bagaimana kolaborasi Aira dan Mavenir menetapkan standar baru bagi efisiensi dan kinerja jaringan 5G.

Pesan pertemuan dengan tim Mavenir & Aira di #MWC25: MWC 2025 - Mavenir

Tentang Mavenir

Mavenir tengah membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berbasis cloud berkemampuan AI yang didesain ramah lingkungan, meningkatkan kemampuan operator untuk mewujudkan manfaat 5G, dan menghasilkan jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

Untuk Mavenir: Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com

Tentang Aira Technologies

Aira Technologies, pelopor dalam memanfaatkan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI) untuk merevolusi telekomunikasi nirkabel, didirikan pada tahun 2019. Visi Aira adalah menggunakan pendekatan berbasis data yang didukung ML untuk menata ulang secara radikal desain, penerapan, dan kontrol nirkabel guna meningkatkan efisiensi dan kinerja. Aira sangat berfokus dalam mewujudkan RAN masa depan – RAN yang sepenuhnya otonom dan mampu belajar secara mandiri. Aira telah membentuk tim dengan kombinasi langka di antara teknologi nirkabel 5G dan keahlian AI mutakhir. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.aira-technology.com.

Untuk Aira Technologies: Maureen Bradford pr@triaza.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.