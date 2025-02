Transcontinental inc. – Assemblée générale annuelle des actionnaires, diffusion des résultats du premier trimestre de 2025 et conférence téléphonique

MONTRÉAL, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) tiendra virtuellement son assemblée générale annuelle des actionnaires le mardi 11 mars 2025 à 14 heures. Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à cet événement, un enregistrement de l’assemblée sera accessible à partir du 12 mars 2025 dans la page « Présentations et événements » de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc

De plus, Transcontinental inc. dévoilera ses résultats financiers du premier trimestre de 2025 le mardi 11 mars 2025 prochain en matinée. L’annonce des résultats financiers se fera par l’entremise d’un communiqué qui sera diffusé sur fil de presse et du rapport de gestion qui seront disponibles sur le site Internet de la Société.

Finalement, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le mardi 11 mars à 16 h 30. La conférence sera diffusée simultanément (audio seulement) sur Internet à partir de la page d’accueil de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc et sera archivée pour une période de 30 jours.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES RÉSULTATS DU T1-2025 Date : Le mardi 11 mars 2025 Heure : 16 h 30 Numéros de téléphone : 1 289 514-5100 ou 1 800 717-1738 Diffusion audio simultanée : www.tc.tc/investisseurs ÉCOUTE ULTÉRIEURE Date de disponibilité : Du 11 mars au 25 mars 2025 Numéro de téléphone : 1 289 819-1325 ou 1 888 660-6264 Code d’accès : 45639 # CALENDRIER 2025 – PROCHAINS RÉSULTATS TRIMESTRIELS 2e trimestre : Le mercredi 4 juin 2025 3e trimestre Le jeudi 4 septembre 2025 4e trimestre : Le mercredi 10 décembre 2025

Pour plus de renseignements :

Yan Lapointe

Directeur principal, Relations avec les investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc

