Le projet de loi de la Nouvelle-Écosse représente une ingérence politique inacceptable dans les universités, selon l’ACPPU

OTTAWA, Ontario, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU), le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a proposé de nouveaux pouvoirs radicaux qui violeraient l'autonomie des universités.

La semaine dernière, le gouvernement provincial a présenté le projet de loi 12, Loi sur l'enseignement supérieur et la recherche [traduction]. Ce projet de loi permettrait au ministre de l'Enseignement supérieur de refuser des subventions si une université ne démontre pas de manière satisfaisante comment elle répond aux « priorités sociales et économiques » du gouvernement.

« Les actions du gouvernement représentent une ingérence politique inacceptable dans les affaires éducatives internes des universités », a déclaré David Robinson, directeur général de l'ACPPU.

Le projet de loi 12 établirait également de nouvelles exigences afin que les subventions accordées par Research Nova Scotia soutiennent la recherche alignée sur les priorités politiques du gouvernement.

Ce projet de loi exigerait que 50 % des membres du conseil d'administration des universités soient nommés par la province. Auparavant, les nominations provinciales variaient d'un établissement à l'autre, allant d'environ zéro à 35 % des membres du conseil.

« Les universités doivent être autonomes par rapport au gouvernement afin que les décisions qu'elles prennent soient fondées sur des priorités éducatives et non sur des diktats politiques », a soutenu David Robinson.

L’ACPPU est la voix nationale de plus de 72 000 membres du personnel académique et professionnel dans plus de 125 universités et collèges, d’un bout à l’autre du pays.

Elizabeth Berman

Association canadienne des professeures et professeurs d’université

media@caut.ca

613-400-1633









Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.