CCC et Bell Textron Canada Limited fournissent des services de maintenance et de réparation d'aéronefs au Monténégro

OTTAWA, Ontario, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) avec le ministère de la Défense du Monténégro pour des services de maintenance et de réparation fournis par Bell Textron Canada Limited, une société de Textron Inc. (NYSE : TXT). Les travaux de maintenance et de réparation permettront de poursuivre l'exploitation des avions Bell 505 et 412 fabriqués par Bell Textron.

Le Monténégro a acquis des hélicoptères Bell 505 et 412 en 2020 dans le cadre d'un contrat GÀG également facilité par la CCC. Bell produit des hélicoptères polyvalents et robustes qui ont été adoptés par l'armée du Monténégro pour une variété d'opérations.

Basée à Mirabel, au Québec, Bell Textron est le premier constructeur canadien d'avions à décollage vertical. Outre la série d'avions Bell 505, l'entreprise produit une gamme d'hélicoptères commerciaux et militaires. Elle offre également des services complets d'entretien et de réparation conçus pour assurer la fiabilité et la longévité de ses aéronefs. À ce jour, la CCC et Bell Textron ont mené à bien des contrats GÀG d'une valeur de 300 millions de dollars.

La CCC soutient les entreprises canadiennes comme Bell Textron par le biais du service Maître d'œuvre international qui permet aux gouvernements étrangers de faire des acquisitions par le biais de contrats GÀG. Chaque contrat GÀG a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et s'accompagne d'une garantie d'exécution du contrat.

Citations

« L'aérospatiale canadienne contribue pour près de 30 milliards de dollars à l'économie canadienne et la CCC est fière de soutenir le succès international de l'une de ses principales entreprises, Bell Textron. » - Kim Douglas, vice-présidente du développement des affaires et du marketing, CCC.

« Bell est honoré de fournir au ministère de la Défense du Monténégro un support client exceptionnel et d'assurer le succès des opérations de sa flotte de Bell 505 et 412, construits à l'origine dans notre Centre d'excellence commerciale Bell de Mirabel. Nous sommes reconnaissants de l'étroite collaboration entre Bell et la CCC, qui a permis de mettre en place ce cycle de vie complet, depuis la fabrication jusqu'à l'assistance après-vente dans notre Centre de service européen de Prague, en République tchèque. » - Chris Schaefer, vice-président, Global Customer Solutions, Bell Textron.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.

