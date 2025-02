Volatus Aerospace et Ondas Holdings Forgent un Partenariat Stratégique pour Renforcer la Surveillance Frontalière avec des Technologies de Drones Avancées

TORONTO et BOSTON, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : A2JEQU) (« Volatus » ou « la Société ») et Ondas Holdings Inc. (Nasdaq : ONDS), basée à Boston, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique via la filiale d’Ondas, American Robotics, Inc. (« American Robotics »). Dans le cadre de ce partenariat, Volatus Aerospace assurera la commercialisation et le support du système Optimus d’American Robotics – une plateforme de drones entièrement autonome et de pointe, conçue pour fournir une surveillance aérienne continue avec des renseignements en temps réel, 24/7. Le système Optimus renforce considérablement les capacités de Volatus en matière de solutions de surveillance et de sécurité frontalières intégrées, essentielles à la sécurité nationale.

Ce partenariat permettra de :

Améliorer considérablement la sécurité frontalière en détectant et en atténuant les menaces avant qu’elles ne s’aggravent, grâce à des opérations aériennes a distantes et une réponse rapide aux urgences.

Cibler les opportunités fédérales et provinciales pour assurer la surveillance et la sécurité le long des 8 890 kilomètres de la frontière canado-américaine, soutenues par le système entièrement automatisé Optimus.

Intégrer le système Optimus à l’offre de Volatus en matière de Surveillance-en-tant-que-Service, combinant drones et capteurs terrestres pour des opérations véritablement autonomes et à distance.

« Cette alliance stratégique permet à Volatus de renforcer considérablement nos solutions de surveillance et de sécurité frontalières », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « En intégrant le système Optimus, éprouvé et évolutif, à nos opérations à distance, nous sommes prêts à répondre aux besoins évolutifs en matière de sécurité et de surveillance. La demande croissante de solutions autonomes pour la surveillance des frontières souligne l’importance de ce partenariat. »

Axée sur la réponse à la demande croissante de surveillance avancée des frontières, cette collaboration tire parti du Centre de Contrôle des Opérations (OCC) sophistiqué de Volatus afin d’exploiter tout le potentiel du système Optimus pour une surveillance automatisée et évolutive des frontières en Amérique du Nord et sur d’autres marchés mondiaux. Cette approche permet une détection et une réponse aux menaces en temps réel, en combinant les capteurs aériens et terrestres pour améliorer la capacité de détection et d’atténuation des menaces avant qu’elles ne s’aggravent.

« Nous sommes ravis de nous associer à Volatus, qui se distingue par son expertise en intelligence aérienne et ses services destinés aux marchés gouvernementaux, industriels et des infrastructures essentielles », a déclaré Eric Brock, PDG d’Ondas Holdings. « Nous pensons que cette collaboration, soutenue par les vastes capacités de vente, de marketing et de support opérationnel de Volatus, étendra notre portée commerciale et accélérera l’adoption du système Optimus. Nous sommes particulièrement enthousiastes quant aux initiatives de Volatus visant à sécuriser les frontières, où le déploiement d’une infrastructure de drones autonomes est un besoin urgent pour de nombreuses entités de sécurité nationale. »

Le système Optimus est conçu pour des opérations aériennes continues dans les environnements les plus exigeants, avec une autonomie et une fiabilité éprouvée permettant des opérations à distance évolutives. Ses capacités de remplacement automatique des batteries et des charges utiles assurent une disponibilité ininterrompue et prennent en charge de multiples applications critiques, allant de la surveillance vidéo à l’inspection et à l’analyse, grâce à divers capteurs intégrés, y compris le Lidar. Ce partenariat vise à transformer la surveillance des frontières, la sécurité et le suivi des infrastructures critiques en intégrant des technologies aériennes avancées, y compris des aéronefs pilotés et télépilotés, ainsi que des systèmes de capteurs terrestres. Ce dispositif de sécurité aérienne, comprenant le système Optimus conforme aux normes NDAA, est conçu pour répondre aux besoins de surveillance des 8 890 kilomètres de la frontière canado-américaine et révolutionner les opérations de sécurité frontalière.

Points clés du partenariat stratégique :

Objectif et portée : L’intégration du système Optimus entièrement autonome renforce les services de surveillance et de sécurité de Volatus en Amérique du Nord et au-delà, améliorant les capacités de protection des frontières et de suivi des infrastructures.

: L’intégration du système Optimus entièrement autonome renforce les services de surveillance et de sécurité de Volatus en Amérique du Nord et au-delà, améliorant les capacités de protection des frontières et de suivi des infrastructures. Intégration et déploiement technologique : Le partenariat exploite le Centre de Contrôle des Opérations (OCC) de Volatus, combinant des aéronefs pilotés et télépilotés avec des capteurs terrestres et le système avancé Optimus pour établir un modèle robuste de Surveillance-en-tant-que-Service. Ce modèle offre des capacités inégalées de surveillance aérienne automatisée.

: Le partenariat exploite le Centre de Contrôle des Opérations (OCC) de Volatus, combinant des aéronefs pilotés et télépilotés avec des capteurs terrestres et le système avancé Optimus pour établir un modèle robuste de Surveillance-en-tant-que-Service. Ce modèle offre des capacités inégalées de surveillance aérienne automatisée. Développement du marché : Axée sur une expansion stratégique au Canada, au Royaume-Uni et en Afrique, cette collaboration renforce l’offre de services mondiale de Volatus grâce à son vaste réseau de professionnels des ventes et ouvre de nouvelles opportunités commerciales pour Ondas et American Robotics dans les secteurs des infrastructures critiques et industrielles, y compris le pétrole et le gaz ainsi que les services publics.

: Axée sur une expansion stratégique au Canada, au Royaume-Uni et en Afrique, cette collaboration renforce l’offre de services mondiale de Volatus grâce à son vaste réseau de professionnels des ventes et ouvre de nouvelles opportunités commerciales pour Ondas et American Robotics dans les secteurs des infrastructures critiques et industrielles, y compris le pétrole et le gaz ainsi que les services publics. Formation et support opérationnel : Volatus deviendra un centre de formation agréé, garantissant un support opérationnel et technique de premier ordre pour le système Optimus, facilité par son OCC avancé et une équipe de support dédiée.

Dans l’environnement international actuel, la nécessité pour les pays souverains de protéger et de sécuriser leurs frontières est devenue de plus en plus cruciale. Des défis tels que l’immigration illégale, le trafic de drogue et la contrebande d’armes représentent des menaces significatives pour la sécurité nationale et la sûreté publique. Face à ces enjeux croissants, la demande pour des solutions avancées de surveillance et de sécurité capables d’assurer un suivi complet et une réponse rapide est en forte augmentation.

Le partenariat stratégique entre Ondas et Volatus Aerospace, tirant parti du système Optimus parmi une flotte diversifiée, répond à ces préoccupations pressantes en offrant une plateforme aérienne autonome robuste conçue pour renforcer la protection des frontières et garantir l’intégrité des territoires nationaux. De plus, l’intégration des capacités de réponse aux urgences dans le système Optimus permet une réaction plus efficace aux menaces détectées. En fournissant des données en temps réel et une connaissance approfondie de la situation, le système améliore la capacité à atténuer les risques de manière rapide et efficace, garantissant ainsi une approche proactive face aux défis de la sécurité nationale.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

À propos d’Ondas Holdings Inc.

Ondas Holdings Inc. (« Ondas ») est un fournisseur de premier plan de solutions de données sans fil privées via Ondas Networks Inc. (« Ondas Networks ») et de solutions de drones commerciaux par l’intermédiaire d’Ondas Autonomous Systems Inc. via ses filiales en propriété exclusive American Robotics, Inc. (« American Robotics » ou « AR ») et Airobotics LTD (« Airobotics »), que nous exploitons en tant qu’unité commerciale distincte appelée Ondas Autonomous Systems.

Ondas Autonomous Systems Inc. (OAS) se spécialise dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de drones autonomes via ses deux plateformes de drones avancées : le système Optimus, le premier petit système aérien sans pilote (sUAS) certifié par la FAA pour la sécurité aérienne et la collecte de données, et l’Iron Drone Raider, un système anti-drone conçu pour combattre les drones hostiles. Les deux plateformes sont hautement automatisées, alimentées par l’intelligence artificielle et capables d’opérations continues et à distance pour des applications critiques en défense, infrastructures, industrie et gouvernement.

American Robotics et Airobotics ont atteint des jalons réglementaires de premier plan dans l’industrie, y compris la première certification de type de la FAA pour le système Optimus et le premier système de drone approuvé par la FAA pour des opérations automatisées au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) sans opérateur humain sur site. Ondas Networks, American Robotics et Airobotics fournissent ensemble aux utilisateurs des secteurs de la défense, de la sécurité intérieure, de la sécurité publique et des infrastructures critiques industrielles et gouvernementales des capacités améliorées de connectivité, de connaissance situationnelle, de collecte de données et de traitement de l’information.

Ondas Networks est un développeur de technologies sans fil large bande propriétaires basées sur un logiciel pour les grands marchés commerciaux et gouvernementaux établis et émergents. La plateforme FullMAX d’Ondas Networks, basée sur des standards (802.16s), multi-brevetée et définie par logiciel, permet des applications IoT critiques pour les missions (MC-IoT) en surmontant les limitations de bande passante des réseaux sans fil privés sous licence existants.

Les marchés cibles d’Ondas Networks incluent les chemins de fer, les services publics, le pétrole et le gaz, le transport, l’aviation (y compris les opérateurs de drones) et les entités gouvernementales dont les besoins couvrent un large éventail d’applications critiques.

Ondas Networks, American Robotics et Airobotics fournissent ensemble aux utilisateurs des secteurs de la défense, de la sécurité intérieure, de la sécurité publique et des infrastructures critiques industrielles et gouvernementales des capacités améliorées de connectivité, de connaissance situationnelle, de collecte de données et de traitement de l’information.

Pour plus d’informations Visitez www.ondas.com ou suivez Ondas Holdings sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn. Pour plus d’informations sur Ondas Networks, visitez www.ondasnetworks.com ou suivez Ondas Networks sur X et LinkedIn. Pour plus d’informations sur American Robotics, visitez www.american-robotics.com ou suivez American Robotics sur X et LinkedIn. Pour plus d’informations sur Airobotics, visitez www.airoboticsdrones.com ou suivez Airobotics sur X et LinkedIn. Pour plus d’informations sur Ondas Autonomous Systems, suivez-nous sur LinkedIn.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l’égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « serait », « pourrait » ou « sera » (ou d’autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L’information prospective comprend de l’information concernant : (i) les avantages prévus de l’accord-cadre de service et les revenus estimatifs qui en découlent ; (ii) les plans d’affaires et les attentes de la Société ; et (iii) les attentes à l’égard d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L’information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, les stratégies ou les croyances de la direction en date du présent communiqué de presse, mais elle comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats futurs, le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur les informations actuellement à la disposition de la Société, y compris les informations obtenues auprès d’analystes tiers de l’industrie et d’autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que l’information prospective n’est pas fondée sur des faits historiques, mais qu’elle reflète plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date les déclarations sont faites. L’information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu’elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec les énoncés contenant de l’information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans toutefois s’y limiter : les avantages et les revenus prévus de l’entente-cadre de service avec la Société ; la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de visée visuelle et des avantages potentiels pour la Société; satisfaire aux exigences d’inscription continue de la TSXV; et y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs énoncés dans la notice annuelle de la Société sous la section « Facteurs de risque ». Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. L’information prospective contenue dans les présentes est faite à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l’information prospective s’avère exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source : Volatus Aerospace Corp.

TSXV: FLT.V

Contacts Médias

Danielle Gagné

Chef du marketing et des communications, Volatus Aerospace

+1 833-865-2887

Danielle.gagne@volatusaerospace.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.