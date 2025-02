Mavenir 和 Terrestar 首次成功進行 NTN 模式下的 NB-IoT 衛星語音通話，開創業界先河

可透過軟件升級至現有 GEO 衛星及使用可用的 S 頻段頻譜實現突破性部署,讓營運商能夠立即以 NTN 服務實現盈利

李察遜,德州, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建網絡未來的雲原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 與加拿大首屈一指的流動衛星營運商 Terrestar Solutions Inc. 攜手達成一項開創性的里程碑,首次成功進行 NTN(非地面網絡)模式下的 NB-IoT(窄帶物聯網)語音通話,開創業界先河。 此成果是在 3GPP 標準化的 NTN S 頻段頻譜上實現的,避免了地面網絡中常見的干擾。 該網絡的設計亦適用於處理 GEO 衛星延遲,儘管延遲較高,但仍能確保穩定一致的覆蓋度。 得益於這種方法,GEO 營運商能夠立即以 NTN 服務實現盈利。

這次開創業界先河的通話於今年稍早(2025 年 1 月)時進行,運用了標準編解碼器、Sony 的 Altair ALT1250 模組、Mavenir Open RAN (Open vRAN 和 Open Beam 無線電)、Mavenir Converged Packet Core,並得到 Terrestar 的協作而實現。

能夠成功進行 VoNB (NB-IoT 語音) 通話,彰顯 Mavenir 和 Terrestar 在業界處於領導地位,可提供創新解決方案,以彌合充滿挑戰的偏遠環境的連接差距。 透過利用基於 3GPP 標準的 NTN 技術,此次合作正在推動衛星和地面網絡整合,為服務不足的地區提供順暢連接,支援物聯網用例並擴大可靠通訊的範圍。

Terrestar Solutions 總裁 Jacques Leduc 表示:「Terrestar Solutions 是第一家基於完全合規的 3GPP 非地面網絡、提供即時語音服務的 MSS 營運商,體現我們勇於創新及具有領導力。 憑藉專用的 S 頻段頻譜和開放式網絡架構,我們利用 3GPP 生態系統的優勢來推動實現這個重大突破,在業界脫穎而出。 我們的使命:加速生態系統發展,並透過流動服務供應商為所有人提供確保安全、自主和獨立的衛星流動連接。」

Mavenir RAN 業務部高級副總裁兼總經理 Sachin Karkala 說:「衛星服務為現有的地面網絡提供理想的額外補充,增加廣泛的覆蓋範圍,這一點對於服務不足的偏遠地區來說最為重要。 有賴於這項進展,衛星營運商能夠利用可用頻譜、現有的 GEO 衛星和符合行業標準的用戶設備,立即推出語音服務,只需進行簡單的軟件升級即可在全國範圍內提供語音服務。」

這項成就為未來鋪平道路:推動業界更廣泛採用基於 NTN 的 NB-IoT 解決方案,以及隨著標準不斷提高,將語音服務進一步整合至物聯網生態系統。 這亦鞏固了 Mavenir 為全球產業和社群提供賦能技術的先驅地位。

編輯備註:

關於 Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. 是加拿大唯一的流動衛星營運商,致力於將直接到設備的衛星服務置入智能手機和物聯網設備,在全加拿大實現隨時隨地的通訊。 Terrestar 致力於創造不斷發展的標準化和開放網絡生態系統,協助流動網絡營運商在不同地區提供全面通訊服務。 受惠於 Echostar T1 衛星、其地面網絡基礎設施及 40MHz 的 S 頻段流動衛星頻譜,Terrestar 能夠通過其 Strigo 流動衛星服務 (MSS) 連接即使是在加拿大最偏遠地區,全國大部分地方的加拿大人。 Strigo 服務還支援非牟利組織和原住民機構,這充分體現了公司對其服務社區福祉和進步的深切責任感。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.terrestarsolutions.ca ,或在 LinkedIn 上關注我們。

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢,實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者,Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化,為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型,這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com

於 2025 年 3 月 3 日至 6 日的 2025 巴塞隆拿流動通訊展 (Mobile World Congress 2025, Barcelona) 上與 Mavenir 會面。

欲探索 Mavenir 最近期的創新舉措,以及詳細了解 Mavenir 如何實現網絡的未來 – 請即蒞臨 #MWC25,到訪本公司位於 2 號展館 2H60 的攤位。

