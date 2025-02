Mavenir dan Terrestar Mencapai Kejayaan Panggilan NB-IoT Suara Latar Satelit dalam Mod NTN Pertama Industri

Kemajuan hebat letak atur melalui naik taraf perisian kepada satelit GEO sedia ada menggunakan spektrum jalur S tersedia untuk membolehkan pengendali menjana pendapatan daripada perkhidmatan NTN serta-merta

RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian dan Terrestar Solutions Inc., sebuah pengendali satelit mudah alih terulung Kanada telah mencapai kejayaan penting dengan berjaya melengkapkan panggilan Suara Latar NB-IoT pertama industri dalam mod NTN (Rangkaian Bukan Terestrial). Pencapaian ini dicapai menggunakan spektrum jalur S NTN yang diseragamkan oleh 3GPP, sekali gus mengelakkan gangguan yang biasa berlaku dalam rangkaian terestrial. Direka bentuk untuk berfungsi dengan lengahan masa satelit GEO, rangkaian tersebut memastikan liputan yang konsisten walaupun terdapat kependaman yang lebih tinggi. Pendekatan ini membolehkan pengendali GEO untuk menjana pendapatan melalui perkhidmatan NTN dengan serta-merta.

Panggilan pertama industri ini dilakukan pada awal tahun, Januari 2025, menggunakan kodek standard, modul Altair ALT1250 Sony, RAN Terbuka Mavenir (Open vRAN dan radio Open Beam), Teras Paket Bertumpu Mavenir dan dijalankan dengan kerjasama Terrestar.

Kejayaan panggilan VoNB (NB-IoT Suara Latar) menyerlahkan kepimpinan industri bagi Mavenir dan Terrestar dalam menyampaikan penyelesaian inovatif yang merapatkan jurang ketersambungan dalam persekitaran mencabar dan terasing. Dengan memanfaatkan teknologi NTN berdasarkan piawaian 3GPP, kerjasama tersebut memacu penyepaduan rangkaian satelit dan terestrial untuk memberikan penyambungan lancar kepada kawasan terabai yang menyokong kes penggunaan IoT dan meluaskan skop komunikasi stabil.

Jacques Leduc, Presiden, Terrestar Solutions: "Terrestar Solutions merangkumi inovasi dan kepimpinan sebagai pemain MSS pertama yang menawarkan perkhidmatan suara masa nyata berdasarkan rangkaian bukan terestrial 3GPP yang patuh sepenuhnya. Dengan spektrum jalur S khusus kami dan seni bina rangkaian terbuka, kami memanfaatkan kekuatan ekosistem 3GPP untuk memacu kejayaan besar yang menjadikan kami luar biasa. Misi kami: untuk memesatkan pembangunan ekosistem dan berkhidmat kepada semua, melalui penyedia perkhidmatan mudah alih mereka, dengan penyambungan mudah alih satelit yang menjamin keselamatan, autonomi dan kebebasan."

Sachin Karkala, SVP & GM, Unit Perniagaan RAN, Mavenir: "Perkhidmatan satelit menyediakan tambahan sempurna kepada rangkaian terestrial sedia ada yang menambahkan lapisan liputan meluas dan perkara ini amat penting bagi kawasan terabai dan terpencil. Pembangunan ini membolehkan pengendali satelit melancarkan perkhidmatan suara serta-merta menggunakan spektrum tersedia, satelit GEO yang ada dan kelengkapan pengguna standard industri dengan naik taraf perisian yang ringkas untuk menyampaikan perkhidmatan suara di seluruh negara."

Kejayaan ini membuka jalan kepada penerimaan lebih meluas bagi penyelesaian NB-IoT berdasarkan NTN dan seterusnya penyepaduan perkhidmatan suara ke dalam ekosistem IoT sepanjang kemajuan standard ini. Kejayaan ini juga memperkukuh peranan Mavenir sebagai perintis dalam menyampaikan teknologi yang memperkasa industri dan komuniti di seluruh dunia.

Perihal Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. merupakan satu-satunya pengendali satelit mudah alih di Kanada yang terlibat dalam perlumbaan untuk membawa perkhidmatan satelit langsung ke peranti kepada telefon pintar dan peranti IoT serta merealisasikan komunikasi di mana-mana sahaja di Kanada. Terrestar komited dalam memupuk ekosistem rangkaian yang sentiasa berkembang, yang berasaskan piawaian dan terbuka, membolehkan Operator Rangkaian Mudah Alih menyampaikan perkhidmatan komunikasi di mana-mana. Berkat satelit Echostar T1, infrastruktur rangkaian daratnya dan 40MHz spektrum mudah alih-satelit jalur-S, Terrestar menghubungkan warga Kanada dari hampir mana-mana sahaja di negara ini, walaupun di rantau terpencil di Kanada, melalui Perkhidmatan Satelit Mudah Alih (MSS) Strigo. Perkhidmatan Strigo juga menyokong organisasi bukan untung dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Pertama, membuktikan rasa tanggungjawab Syarikat yang kuat terhadap kebajikan dan kemajuan komuniti yang dilayaninya. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati www.terrestarsolutions.ca atau ikuti kami di LinkedIn.

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian asli awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

