Mavenir และ Terrestar ประสบความสำเร็จในการโทรด้วยเสียงผ่านดาวเทียมเครือข่าย NB-IoT ในโหมด NTN…

นวัตกรรมนี้สามารถนำไปใช้ผ่านการอัปเกรดซอฟต์แวร์บนดาวเทียม GEO ที่มีอยู่ โดยใช้ย่านความถี่ S-band ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ให้บริการสร้างรายได้จากบริการ NTN ได้ทันที

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายระบบคลาวด์เนทีฟที่มุ่งสร้างอนาคตของเครือข่าย และ Terrestar Solutions Inc. ผู้ให้บริการดาวเทียมเคลื่อนที่ชั้นหนึ่งของแคนาดา ได้ประสบความสำเร็จที่ถือเป็นก้าวสำคัญสุดล้ำในการโทรด้วยเสียงผ่านเครือข่าย NB-IoT (Narrowband Internet of Things หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งในแถบความถี่แคบ) ในโหมด NTN (Non-Terrestrial Networks หรือเครือข่ายที่ไม่ได้ติดตั้งในภาคพื้น) เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม ความสำเร็จครั้งนี้เป็นการดำเนินการผ่านย่านความถี่ S-band ในระบบ NTN ที่ได้มาตรฐาน 3GPP ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่มักเกิดขึ้นในเครือข่ายภาคพื้นดิน เครือข่ายนี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับสัญญาณหน่วงเวลาของดาวเทียม GEO ได้เช่นกัน จึงมั่นใจได้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีความหน่วงเวลาสูงขึ้น แนวทางนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการ GEO สามารถสร้างรายได้จากบริการ NTN ได้ในทันที

การโทรครั้งแรกของอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในเดือนมกราคม 2025 โดยใช้โคเดกมาตรฐาน โมดูล Altair ALT1250 ของ Sony รวมถึง Mavenir Open RAN (Open vRAN และวิทยุ Open Beam) และ Mavenir Converged Packet Core ซึ่งดำเนินการร่วมกับ Terrestar

ความสำเร็จในการโทรผ่าน VoNB (Voice over NB-IoT หรือโทรด้วยเสียงผ่านเครือข่าย NB-IoT) เน้นย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของ Mavenir และ Terrestar ในการส่งมอบโซลูชันนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างด้านการเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและห่างไกล ความร่วมมือครั้งนี้ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี NTN ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 3GPP ช่วยผลักดันการผสานเครือข่ายดาวเทียมและเครือข่ายภาคพื้นดินเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ราบรื่นไปยังภูมิภาคที่ยังเข้าไม่ถึง ทำให้รองรับกรณีการใช้งาน IoT และขยายขอบเขตการสื่อสารที่เชื่อถือได้

Jacques Leduc ประธาน Terrestar Solutions กล่าวว่า "Terrestar Solutions แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและความเป็นผู้นำในฐานะผู้ให้บริการ MSS รายแรกที่ให้บริการเสียงตามเวลาจริงบนเครือข่ายนอกภาคพื้นดินที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 3GPP ได้อย่างสมบูรณ์ ย่านความถี่ S-band เฉพาะและสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเปิดทำให้เราใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ 3GPP ในการสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ช่วยให้เราโดดเด่นเหนือใคร พันธกิจของเราคือ การเร่งพัฒนาระบบนิเวศและการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อทางดาวเทียมได้ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง ซึ่งรับประกันได้ถึงความปลอดภัย อิสรภาพในการเลือก และอิสรภาพจากปัจจัยควบคุมภายนอก"

Sachin Karkala รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของหน่วยธุรกิจ RAN บริษัท Mavenir กล่าวว่า "บริการดาวเทียมช่วยเสริมเครือข่ายภาคพื้นดินที่มีอยู่ให้ครอบคลุมในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ยังเข้าไม่ถึงและอยู่ห่างไกลซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่อมากที่สุด การพัฒนานี้ช่วยให้ผู้ให้บริการดาวเทียมสามารถเปิดตัวบริการเสียงได้ทันที โดยใช้ย่านความถี่ที่พร้อมใช้งาน ดาวเทียม GEO ที่มีอยู่ และอุปกรณ์ผู้ใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพียงแค่อัปเกรดซอฟต์แวร์ก็สามารถให้บริการเสียงได้ครอบคลุมทั้งประเทศ"

ความสำเร็จในครั้งนี้เปิดทางสู่การใช้งานโซลูชัน NB-IoT ที่ทำงานบนเครือข่าย NTN อย่างแพร่หลายมากขึ้น รวมถึงการผนวกรวมบริการเสียงเข้ากับระบบนิเวศ IoT ได้มากขึ้นตามความก้าวหน้าของมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการยืนยันบทบาทของ Mavenir ในฐานะผู้บุกเบิกในการนำเสนอเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนทั่วโลก

เกี่ยวกับ Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมเคลื่อนที่เพียงหนึ่งเดียวของแคนาดาที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อนำบริการดาวเทียมส่งตรงถึงสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์ IoT เพื่อทำให้การสื่อสารทุกที่ในแคนาดาเกิดขึ้นได้จริง Terrestar มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐานที่เปิดกว้างและเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือสามารถให้บริการการสื่อสารที่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ด้วยดาวเทียม Echostar T1 ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายภาคพื้นดินของบริษัท และสเปกตรัมดาวเทียมเคลื่อนที่ความถี่ 40 MHz ใน S-band ทำให้ Terrestar สามารถเชื่อมต่อชาวแคนาดาจากทุกพื้นที่ในประเทศแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลที่สุดของแคนาดาผ่านบริการ Strigo Mobile-Satellite Service (MSS) บริการ Strigo ยังสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กร First Nations ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความรับผิดชอบที่มีต่อความเป็นอยู่และความก้าวหน้าของชุมชนที่บริษัทให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.terrestarsolutions.ca หรือติดตามเราได้ที่ LinkedIn

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้จำหน่ายสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

พบกับ Mavenir ได้ในงาน Mobile World Congress 2025 ที่บาร์เซโลนาในวันที่ 3-6 มีนาคม 2025

หากต้องการสำรวจนวัตกรรมล่าสุดของ Mavenir และทราบเพิ่มเติมว่า Mavenir กำลังส่งมอบอนาคตของเครือข่ายอย่างไร โปรดเยี่ยมชมเราในวันนี้ได้ที่ #MWC25 ใน Hall 2 (Stand 2H60)

