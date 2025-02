マベニア (Mavenir) とテレスター (Terrestar)、NTNモードで業界初の衛星音声によるNB-IoT通話を実現

利用可能なSバンド周波数帯を使用した既存のGEO衛星へのソフトウェアアップグレードで展開可能な画期的な技術により、通信事業者はNTNサービスを即座に収益化可能に

テキサス州リチャードソン発 , Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウドネイティブなネットワークインフラを提供し、未来のネットワークを構築を目指すマベニアと、カナダの主要なモバイル衛星通信事業者であるテレスター・ソリューションズ (Terrestar Solutions Inc.) は、非地上ネットワーク (NTN) モードで業界初のVoice over NB-IoT(狭帯域モノのインターネット)通話に成功し、画期的なマイルストーンを達成した。 この成果は、3GPP標準化されたNTN Sバンドスペクトルで実施され、地上ネットワークで一般的な干渉を回避した。 GEO衛星の遅延にも対応するように設計されたこのネットワークは、遅延が大きくても一貫したカバレッジを保証する。 このアプローチにより、GEO通信事業者はNTNサービスを直ちに収益化することができる。

この業界初の通話は、標準コーデック、ソニー (Sony) のAltair ALT1250モジュール、マベニアOpen RAN(Open vRANおよびOpen Beam無線)、マベニアConverged Packet Coreを使用して、2025年1月初めに行われ、テレスターとの共同で実施された。

VoNB(NB-IoT経由の音声)通話の成功は、困難な遠隔環境における接続ギャップを埋める革新的なソリューションを提供するマベニアとテレスターの業界におけるリーダーシップを強調するものである。 3GPP標準ベースのNTN技術を活用することにより、コラボレーションは、衛星と地上ネットワークの統合を推進し、サービスが行き届いていない地域にシームレスな接続性をもたらしてIoTのユースケースをサポートし、信頼性の高い通信の範囲を拡大する。

テレスター・ソリューションズ社長、ジャック・ルデュック (Jacques Leduc): 「テレスター・ソリューションズは、完全に準拠した3GPP非地上ネットワークに基づくリアルタイム音声サービスを提供する最初のMSSプレーヤーとして、イノベーションとリーダーシップを体現しています。 当社のSバンド専用周波数とオープンネットワークアーキテクチャで、3GPPエコシステムの強みを活かし、他とは一線を画す画期的なサービスを提供します。 当社の使命:エコシステムの開発を加速させ、モバイルサービスプロバイダーを通じて、すべての人に、セキュリティ、自律性、独立性を保証する衛星モバイル接続を提供することです」

マベニア、RAN事業部SVP兼GM、サチン・カルカラ (Sachin Karkala):「衛星サービスは、既存の地上ネットワークに加え、広範囲をカバーするレイヤーを追加する完璧なものであり、サービスが行き届いていない遠隔地ほど重要な場所はありません。 この開発により、衛星通信事業者は、利用可能な周波数帯、既存のGEO衛星、業界標準のユーザー機器を使用し、簡単なソフトウェアアップグレードで、全国規模で音声サービスを提供できるようになります」

この成果は、NTNベースのNB-IoTソリューションの広範な採用と、標準の進歩に伴う音声サービスのIoTエコシステムへのさらなる統合に道を開くものである。 また、世界中の産業とコミュニティに力を与える技術を提供するパイオニアとしてのマベニアの役割も強化される。

テレスター・ソリューションズについて

テレスター・ソリューションズは、スマートフォンやIoTデバイスに直接接続する衛星サービスを提供し、カナダ全土での通信を実現することを目指している唯一のカナダのモバイル衛星通信事業者である。 テレスターは、進化し続ける標準ベースでオープンなネットワークエコシステムを育成し、モバイルネットワークオペレーターがどこでも利用可能な通信サービスを提供できるようにすることに注力している。 エコースターT1 (Echostar T1) 衛星、その地上ネットワークインフラ、および40MHzのSバンドモバイル衛星スペクトラムにより、テレスターはストリーゴ (Strigo) モバイル衛星サービス (MSS) を通じて、カナダの最も遠隔地を含むほぼ全土でカナダ人をつなげている。 ストリーゴサービスはまた、非営利団体や先住民団体も支援しており、同社がサービスを提供する地域社会の福祉と発展に対する強い責任感を示している。 詳細については、 www.terrestarsolutions.ca を参照するか、LinkedInで当社をフォローされたい。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

2025年3月3日~6日にバルセロナで開催される2025年モバイルワールドコングレス (Mobile World Congress 2025) でマベニアのブースを来訪

マベニアの最新のイノベーションを探求し、マベニアがどのようにネットワークの未来を今すぐ提供しているかについて詳しく知るには、#MWC25の第2ホール (2H60ブース) を来訪されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先

マベニア: エマニュエラ・スピテリ (Emmanuela Spiteri) PR@mavenir.com

テレスター:ビクトリア・オラーズ (Victoria Ollers) media@terrestarsolutions.ca

