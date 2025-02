Mavenir dan Terrestar Berhasil Melakukan Panggilan Voice Over NB-IoT Satelit Pertama di Industri dalam Mode NTN

Terobosan itu dapat diterapkan melalui pemutakhiran perangkat lunak pada satelit GEO yang ada dengan menggunakan spektrum S-band yang tersedia untuk memungkinkan operator segera memonetisasi layanan NTN

RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, dan Terrestar Solutions Inc., operator satelit seluler terkemuka di Kanada, telah mencapai tonggak sejarah yang luar biasa dengan berhasil menyelesaikan panggilan Voice over NB-IoT (Narrowband Internet of Things) pertama di industri dalam mode NTN (Non-Terrestrial Networks). Pencapaian tersebut dilakukan pada spektrum S-band NTN berstandar 3GPP guna menghindari interferensi yang umum terjadi pada jaringan terestrial. Jaringan ini, yang juga dirancang untuk mengatasi keterlambatan sinyal satelit GEO, memastikan cakupan yang konsisten meskipun memiliki latensi lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan operator GEO untuk segera memonetisasi layanan NTN.

Panggilan pertama di industri ini dilakukan pada awal tahun ini, Januari 2025, dengan menggunakan codec standar, modul Altair ALT1250 Sony, Open RAN (radio Open Beam dan Open vRAN) Mavenir, Converged Packet Core Mavenir, dan dilakukan melalui kerja sama dengan Terrestar.

Panggilan VoNB (Voice over NB-IoT) sukses itu menyoroti kepemimpinan industri Mavenir dan Terrestar dalam memberikan solusi inovatif yang menjembatani kesenjangan konektivitas di lingkungan yang menantang dan terpencil. Dengan memanfaatkan teknologi NTN berbasis standar 3GPP, kolaborasi ini mendorong integrasi jaringan satelit dan terestrial untuk menghadirkan konektivitas tanpa halangan ke berbagai wilayah yang kurang terlayani, mendukung kasus penggunaan IoT, dan memperluas cakupan komunikasi yang dapat diandalkan.

Jacques Leduc, Presiden, Terrestar Solutions: "Terrestar Solutions mewujudkan inovasi dan kepemimpinan sebagai pemain MSS pertama yang menawarkan layanan suara waktu-nyata berbasis jaringan non-terestrial yang sepenuhnya mematuhi standar 3GPP. Dengan spektrum S-band khusus dan arsitektur jaringan terbuka, kami memanfaatkan kekuatan ekosistem 3GPP untuk mendorong terobosan yang membedakan kami. Misi kami: untuk mempercepat pengembangan ekosistem dan menyediakan kepada semua orang, melalui penyedia layanan seluler mereka, konektivitas seluler satelit yang memastikan adanya keamanan, otonomi, dan kemandirian."

Sachin Karkala, SVP & GM, Unit Bisnis RAN, Mavenir: "Layanan satelit menyediakan tambahan sempurna bagi jaringan terestrial yang sudah ada, menambahkan lapisan jangkauan yang luas, dan hal ini sangat penting di wilayah yang kurang terlayani dan terpencil. Perkembangan ini memungkinkan operator satelit untuk segera meluncurkan layanan suara dengan menggunakan spektrum yang tersedia, satelit GEO yang ada, dan peralatan pengguna berstandar industri melalui pemutakhiran perangkat lunak sederhana untuk menghadirkan layanan suara di berbagai penjuru negara ini.”

Pencapaian ini membuka jalan bagi adopsi lebih luas solusi NB-IoT berbasis NTN dan integrasi lebih lanjut layanan suara ke dalam ekosistem IoT seiring kemajuan berbagai standar itu. Hal ini juga memperkuat peran Mavenir sebagai pelopor dalam menyediakan teknologi yang meningkatkan kemampuan industri dan komunitas di seluruh dunia.

Tentang Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. adalah satu-satunya operator satelit seluler Kanada yang mengikuti kompetisi untuk menghadirkan layanan satelit langsung ke perangkat untuk telepon pintar dan perangkat IoT serta membuat komunikasi di mana saja di Kanada menjadi kenyataan. Terrestar berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem jaringan yang terus berkembang, berbasis standar, dan terbuka, sehingga memungkinkan Operator Jaringan Seluler untuk menghadirkan layanan komunikasi di mana saja. Berkat satelit Echostar T1, infrastruktur jaringan darat, dan spektrum satelit seluler S-band 40MHz-nya, Terrestar menghubungkan penduduk Kanada dari hampir semua tempat di negara ini, bahkan di berbagai wilayah paling terpencil di Kanada, melalui Mobile-Satellite Service (MSS) Strigo-nya. Layanan Strigo juga mendukung organisasi nirlaba dan organisasi First Nations, yang merupakan bukti rasa tanggung jawab yang kuat dari Perusahaan ini terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat yang dilayaninya. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.terrestarsolutions.ca , atau ikuti kami di LinkedIn.

Tentang Mavenir

Mavenir tengah membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang memiliki desain ramah lingkungan, yang meningkatkan kemampuan operator dalam mewujudkan manfaat dari 5G, serta mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

