Mavenir ו-Terrestar ביצעו, לראשונה בתעשייה, שיחת לוויין קולית באמצעות NB-IoT במצב NTN

מדובר בפריצת דרך ניתנת לפריסה באמצעות שדרוג תוכנה ללווייני GEO קיימים באמצעות ספקטרום S-band הזמין כדי לאפשר למפעילים לייצר רווח משירותי NTN באופן מיידי

ריצ'רדסון, טקסס, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, ו-Terrestar Solutions Inc, מפעילת הלוויני הסלולר המובילה בקנדה, השיגו ציון דרך משמעותי כשהשלימו ביצוע ראשון בתעשייה של שיחה קולית באמצעות חיבור NB-IoT (אינטרנט של הדברים בפס צר) במצב NTN (רשת שאינה יבשתית). השיחה בוצעה בספקטרום NTN S-band בתקן 3GPP, שגם אפשר להימנע מהפרעות הנפוצות ברשתות יבשתיות. הרשת, שתוכננה גם לעבודה עם העיכובים של לוויין GEO, מבטיחה כיסוי עקבי למרות זמן שיהוי גבוה יותר. גישה זו מאפשרת למפעילי GEO לייצר רווח משירותי NTN באופן מיידי.

השיחה הראשונה בתעשייה הזו בוצעה מוקדם יותר השנה, ינואר 2025, תוך שימוש בקידוד סטנדרטי, מודול Altair ALT1250 של Sony, Open RAN של Mavenir (Open vRAN ואות רדיו באמצעות Open Beam), Converged Packet Core של Mavenir, והיא בוצעה בשיתוף פעולה עם Terrestar.

ההצלחה של שיחת ה-VoNB (קול באמצעות NB-IoT) מדגישה את העובדה כי Mavenir ו-Terrestar הן המובילות בתעשייה בהיבט של אספקת פתרונות חדשניים המגשרים על פערי הקישוריות בסביבות מאתגרות ומרוחקות. על ידי מינוף טכנולוגיית NTN המבוססת על תקני 3GPP, שיתוף פעולה זה מניע את השילוב של רשתות לווייניות וקרקעיות כדי להביא קישוריות חלקה לאזורים בהם אין שירות מספק, כדי לתמוך בתרחישי שימוש ב-IoT והרחבת היקף התקשורת האמינה.

ז'אק לדוק (Jacques Leduc), נשיא, Terrestar Solutions: "Terrestar Solutions מגלמת חדשנות ומנהיגות כשחקנית ה-MSS הראשונה שמציעה שירות קולי בזמן אמת המבוסס על רשת 3GPP לא יבשתית בתאימות מלאה. עם ספקטרום S-band הייעודי וארכיטקטורת הרשת הפתוחה שלנו, אנו ממנפים את עוצמת האקו סיטסם של ה-3GPP כדי להניע פריצת דרך שמבדלת אותנו בשוק. המשימה שלנו: להאיץ את פיתוח האקו סיסטם ולספק לכולם, דרך ספקית השירות הסלולרי שלהם, קישוריות סלולרית לוויינית שמבטיחה אבטחה, אוטונומיה ועצמאות".

סאכין קארקלה (Sachin Karkala), סגן נשיא ומנכ"ל, יחידת עסקי ה-RAN, Mavenir: "שירותי לוויין הם התוספת המושלמת לרשתות יבשתיות קיימות, ומוסיפים שכבה של כיסוי נרחב, וזה הכי חשוב באזורים מרוחקים שלא זוכים לשירות מספק. פיתוח זה מאפשר למפעילות לווין להשיק שירותי קול באופן מיידי תוך שימוש בספקטרום זמין, לווייני GEO קיימים ושדרוג שירותי תוכנה פשוט בסטנדרטים תקניים כדי לספק שירותים ברחבי המדינה".

הישג זה סולל את הדרך לאימוץ רחב יותר של פתרונות NB-IoT מבוססי NTN ושילוב נוסף של שירותי קול באקו סיסטם של ה-IoT עם ההתקדמות של הסטנדרטים. זה גם מחזק את תפקידה של Mavenir כחלוצה באספקת טכנולוגיות המעצימות תעשיות וקהילות ברחבי העולם.

הערות לעורכים:

*סקירה טכנית - רשתות 5G לא יבשתיות: התכוננו להשקה

*רשת לא יבשתית (NTN) – Mavenir

*Mavenir ו-Terrestar משיגות אבן דרך של רשתות NB-IoT לא יבשתיות עם הפעלות נתונים חיות ראשונות

*Mavenir ו-Terrestar Solutions משתפות פעולה כדי להאיץ את הפריסה המסחרית של רשת רדיו לא יבשתית חדשה 5G

אודות Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc היא מפעילת הלוויין הסלולרי הקנדית היחידה המעורבת במרוץ להביא שירותי לוויין ישירות למכשיר לסמארטפונים ולהתקני IoT ולהפוך את התקשורת בכל מקום בקנדה למציאות. Terrestar מחויבת לטפח את המערכת האקולוגית המתפתחת, מבוססת תקנים ורשת פתוחה, המאפשרת למפעילי רשתות סלולריות לספק שירותי תקשורת בכל מקום. הודות ללוויין Echostar T1, תשתית הרשת הקרקעית שלו וספקטרום לוויינים ניידים של 40MHz בתדר S, חברת Terrestar מחברת קנדים כמעט מכל מקום במדינה, אפילו באזורים המרוחקים ביותר של קנדה, באמצעות שירות הלוויין הנייד שלה Strigo (MSS). השירות של Strigo תומך גם בארגונים ללא כוונת רווח ובארגונים של האומות הראשונות, עדות לתחושת האחריות החזקה של החברה כלפי רווחתן והתקדמותן של הקהילות אותן היא משרתת. למידע נוסף, בקרו באתר www.terrestarsolutions.ca, או עקבו אחרינו בלינקדאין.

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

פגשו את Mavenir בכנס Mobile World Congress 2025 ברצלונה, 3-6 במרץ 2025.

כדי לחקור את החידושים האחרונים של Mavenir וללמוד עוד על האופן שבו Mavenir מספקת את עתיד הרשתות – היום, בקרו אותנו באולם 2 (דוכן 2H60) ב- #MWC25.

למידע נוסף – מדיה

Mavenir: PR@mavenir.com Emmanuela Spiteri

Terrestar: media@terrestarsolutions.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.