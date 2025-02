Mavenir y Terrestar realizan primera llamada de voz por satélite vía NB-IoT en modo NTN

Avance implementable mediante una actualización de software en los satélites GEO existentes, utilizando el espectro de banda S disponible, lo que permite que los operadores moneticen servicios NTN de inmediato

RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, y Terrestar Solutions Inc., el principal operador satelital móvil de Canadá, alcanzaron un logro revolucionario al completar con éxito una llamada de voz vía NB-IoT (Internet de las cosas de banda estrecha) en modo NTN (redes no terrestres) pionera en el sector. El logro se llevó a cabo en un espectro de banda S NTN estandarizado por 3GPP, evitando interferencias comunes en las redes terrestres. Diseñada para funcionar también con retrasos de satélites GEO, la red garantiza una cobertura constante a pesar de una mayor latencia. Este enfoque permite que los operadores de GEO moneticen los servicios de NTN de inmediato.

Esta primera llamada del sector fue realizada a principios de año, en enero de 2025, utilizando el códec estándar, el módulo Altair ALT1250 de Sony, Mavenir Open RAN (Open vRAN y radio Open Beam), Mavenir Converged Packet Core, y fue conducida en colaboración con Terrestar.

La exitosa llamada VoNB (Voz sobre NB-IoT) destaca el liderazgo de Mavenir y Terrestar en el sector en el suministro de soluciones innovadoras que cierran la brecha de conectividad en entornos desafiantes y remotos. Al utilizar la tecnología NTN basada en los estándares 3GPP, la colaboración está impulsando la integración de redes satelitales y terrestres para llevar una conectividad transparente a las regiones desatendidas, apoyando los casos de uso de IoT y ampliando el alcance de la comunicación confiable.

Jacques Leduc, presidente, Terrestar Solutions: "Terrestar Solutions integra innovación y liderazgo como el primer reproductor de MSS en ofrecer un servicio de voz en tiempo real basado en una red no terrestre 3GPP totalmente compatible. Con nuestro espectro de banda S dedicado y una arquitectura de red abierta, aprovechamos la fortaleza del ecosistema 3GPP para impulsar un avance que nos distingue. Nuestra misión: acelerar el desarrollo del ecosistema y proporcionar a todos, a través de su proveedor de servicios móviles, conectividad móvil satelital que garantice seguridad, autonomía e independencia".

Sachin Karkala, vicepresidente senior y gerente general de RAN Business Unit, Mavenir: "Los servicios satelitales ofrecen la adición perfecta a las redes terrestres existentes, agregando una capa de cobertura generalizada, y en ningún lugar esto es más importante que en las regiones desatendidas y remotas. Este desarrollo permite a los operadores satelitales lanzar servicios de voz inmediatamente utilizando el espectro disponible, los satélites GEO existentes y el equipo de usuario estándar del sector con una simple actualización de software para ofrecer servicios de voz en todo el país".

Este logro prepara el terreno para una adopción más amplia de soluciones NB-IoT basadas en NTN y una mayor integración de los servicios de voz en los ecosistemas de IoT a medida que avanzan los estándares. También refuerza el rol de Mavenir como pionera en ofrecer tecnologías que empoderan a las industrias y comunidades en todo el mundo.

Acerca de Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. es el único operador satelital móvil canadiense que participa en la carrera para llevar servicios satelitales directos al dispositivo a teléfonos inteligentes y dispositivos IoT y hacer realidad la comunicación en cualquier lugar de Canadá. Terrestar se compromete a fomentar el ecosistema de red abierta, basado en estándares y en constante evolución, permitiendo a los operadores de redes móviles ofrecer servicios de comunicación ubicuos. Gracias al satélite Echostar T1, su infraestructura de red terrestre y 40 MHz de espectro móvil por satélite en banda S, Terrestar conecta a los canadienses desde casi cualquier lugar del país, incluso en las regiones más remotas de Canadá, a través de su Servicio Móvil por Satélite (MSS) Strigo. El servicio Strigo también apoya a organizaciones sin fines de lucro y de las Primeras Naciones, un testimonio del poderoso sentido de responsabilidad de la Compañía hacia el bienestar y el progreso de las comunidades a las que sirve. Para más información visite www.terrestarsolutions.ca , o síganos en LinkedIn.

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

