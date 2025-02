Mavenir und Terrestar erzielen branchenweit erste satellitengestützte Voice over NB-IoT-Sprachverbindung im NTN-Modus

Bahnbrechende Lösung ist per Software-Upgrade auf bestehenden GEO-Satelliten unter Nutzung des verfügbaren S-Band-Spektrums einsatzbereit und ermöglicht es Betreibern, NTN-Dienste sofort zu monetarisieren

RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von cloudnativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, und Terrestar Solutions Inc., Kanadas führender mobiler Satellitenbetreiber, haben mit der ersten branchenweiten Voice over NB-IoT (Narrowband Internet of Things)-Sprachverbindung im NTN-Modus (Nicht-terrestrische Netze) einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht. Diese Errungenschaft gelang unter Nutzung eines 3GPP-standardisierten NTN-S-Band-Spektrums, wodurch die in terrestrischen Netzen üblichen Interferenzen vermieden wurden. Das Netz ist auch für GEO-Satelliten ausgelegt und gewährleistet trotz höherer Latenzzeiten eine konsistente Abdeckung. Mit diesem Ansatz können GEO-Betreiber NTN-Dienste sofort monetarisieren.

Diese branchenweit erste Sprachverbindung wurde bereits im Januar 2025 unter Verwendung des Standard-Codecs, des Altair ALT1250-Moduls von Sony, des Mavenir Open RAN (Open vRAN und Open Beam Radio) und des Mavenir Converged Packet Core sowie in Zusammenarbeit mit Terrestar erzielt.

Der erfolgreiche VoNB (Voice over NB-IoT)-Anruf verdeutlicht die führende Rolle von Mavenir und Terrestar bei der Bereitstellung innovativer Lösungen, die die Konnektivitätslücke in anspruchsvollen und abgelegenen Umgebungen schließen. Die Zusammenarbeit ermöglicht durch die Nutzung der auf 3GPP-Standards basierenden NTN-Technologie die Integration von satellitengestützten und terrestrischen Netzen, um unterversorgte Regionen lückenlos zu vernetzen, IoT-Anwendungsfälle zu unterstützen und den Umfang zuverlässiger Kommunikationsmöglichkeiten auszuweiten.

Dazu erklärte Jacques Leduc, President von Terrestar Solutions: „Als erster Anbieter von Satellitenmobilfunkdiensten (MSS), der einen Echtzeit-Sprachdienst auf der Grundlage eines vollständig 3GPP-konformen nicht-terrestrischen Netzes bereitstellt, steht Terrestar Solutions für Innovationskraft und Leadership. Mit unserem dedizierten S-Band-Spektrum und einer offenen Netzwerkarchitektur nutzen wir die Möglichkeiten des 3GPP-Ökosystems, um einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Unser Ziel ist es, die Entwicklung des Ökosystems voranzutreiben und allen Nutzern über ihren Mobilfunkanbieter eine satellitengestützte mobile Konnektivität zu bieten, die Sicherheit, Autonomie und Unabhängigkeit gewährleistet.“

Sachin Karkala, SVP & GM, RAN Business Unit von Mavenir, dazu: „Satellitendienste stellen die perfekte Ergänzung zu bestehenden terrestrischen Netzen dar, da sie eine zusätzliche Ebene für eine flächendeckende Abdeckung bieten. Dies ist besonders wichtig in unterversorgten und abgelegenen Regionen. Dank dieser Entwicklung können Satellitenbetreiber unter Nutzung des verfügbaren Frequenzspektrums, bestehender GEO-Satelliten und branchenüblicher Endgeräte mit einem einfachen Software-Upgrade sofort mit der Bereitstellung von Sprachdiensten im ganzen Land beginnen.“

Diese Errungenschaft ebnet den Weg für eine breitere Nutzung von NTN-basierten NB-IoT-Lösungen und die stärkere Einbindung von Sprachdiensten in IoT-Ökosysteme im Zuge der fortschreitenden Entwicklung der Standards. Zudem bestätigt sie Mavenirs Rolle als Vorreiter bei der Bereitstellung von Technologien, die Industrien und Gemeinden weltweit unterstützen.

Über Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. ist der einzige kanadische Mobilfunk-Satellitenbetreiber, der sich dafür einsetzt, Satellitendirektdienste für Smartphones und IoT-Geräte bereitzustellen und die Kommunikation in ganz Kanada zu ermöglichen. Terrestar engagiert sich für ein sich ständig weiterentwickelndes, standardbasiertes und offenes Netzwerk-Ökosystem, das Mobilfunkbetreibern die Bereitstellung allgegenwärtiger Kommunikationsdienste ermöglicht. Dank des Echostar T1-Satelliten, seiner terrestrischen Netzwerkinfrastruktur und des 40-MHz-S-Band-Satelliten-Spektrums verbindet Terrestar mit Strigo, seinem Mobilfunkdienst über Satelliten (MSS), die Kanadier von nahezu jedem Punkt des Landes aus, selbst in den entlegensten Gebieten. Strigo unterstützt auch gemeinnützige Organisationen und First Nations, was das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens für das Wohlergehen und den Fortschritt von Gemeinschaften unterstreicht. Für weitere Informationen besuchen Sie www.terrestarsolutions.ca oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudnativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

