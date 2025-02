Entre stabilité et difficultés : L’écart financier s’élargit au Canada

– Hausse des arriérés hypothécaires en Ontario alors que l’endettement des consommateurs s’intensifie -

Rapport trimestriel Pouls du marché d’Equifax Canada sur les tendances du crédit liées aux consommateurs

TORONTO, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un écart financier croissant se dessine partout au Canada, alors que certains emprunteurs bénéficient de taux d’intérêt plus bas, tandis que d’autres luttent contre un endettement croissant. Selon le rapport Pouls du marché d’Equifax Canada sur les tendances du crédit liées aux consommateurs du 4e trimestre de 2024, certains détenteurs de prêt hypothécaire de l’Ontario connaissent de graves difficultés financières, dont des retards de paiement de plus de 50 % supérieurs aux chiffres d’avant la pandémie.

La dette totale des consommateurs au Canada atteignait 2,56 billions de dollars à la fin de 2024, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à 2023. Les prêts automobiles non bancaires ont contribué en grande partie à cette hausse, qui a grimpé de 11,7 % en glissement annuel, tandis que la dette non hypothécaire moyenne par consommateur s’élevait à 21 931 $, surpassant les chiffres d’avant la pandémie.

« Bien que certains consommateurs s’en sortent mieux et constatent des améliorations financières en raison de la baisse des taux d’intérêt, les difficultés financières se sont intensifiées pour certains Canadiens et Canadiennes, ainsi que pour les détenteurs de prêt hypothécaire dans certaines régions, en particulier en Ontario et en Colombie-Britannique », a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées à Equifax Canada. « À première vue, les résultats ne sont pas préoccupants, mais lorsque nous les observons plus en détail, nous constatons que beaucoup ressentent la pression liée au coût de la vie et aux renouvellements hypothécaires entraînant des paiements plus élevés, tandis que d’autres consommateurs s’en sortent mieux et constatent des améliorations financières en raison de la baisse des taux d’intérêt et de la croissance des revenus. »

Pour certains propriétaires, les réductions de taux ont apporté un soulagement apparent. Certains emprunteurs disposant de marges de crédit hypothécaire ont vu leurs taux d’arriérés se stabiliser. Un bon nombre de ces consommateurs ont amélioré leurs habitudes de remboursement du solde de carte de crédit, et davantage de gens remboursent leur solde en entier.

Les détenteurs de prêt hypothécaire en Ontario ressentent la pression et omettent des paiements

Plus de 11 000 prêts hypothécaires en Ontario ont été associés à un paiement omis au 4e trimestre de 2024, soit près de trois fois plus que le nombre enregistré en 2022. Les détenteurs de prêt hypothécaire qui accusent un retard dans leurs paiements affichent également des soldes hypothécaires sensiblement plus élevés, ce qui reflète la pression financière continue des taux d’intérêt plus élevés que ceux d’avant la pandémie. Le taux d’arriérés sur les soldes de 90 jours et plus en Ontario a augmenté de 90,2 % en glissement annuel pour atteindre 0,22 %, surpassant de loin les variations liées aux taux d’arriérés dans les autres provinces, avec la Colombie-Britannique à 37,7 %, l’Alberta à -3,6 %, le Québec à 41,2 %, les Prairies (Man. et Sask.) à 0,6 % et les provinces de l’Atlantique (T.-N.-L., Î.-P.-É., N.-B. et N.-É.) à 15,7 %.

Les détenteurs de prêt hypothécaire en Ontario sont également aux prises avec d’autres types de dette. Le taux d’arriérés des soldes non hypothécaires de 90 jours et plus a grimpé de 46,1 % par rapport au 4e trimestre de 2023, tandis que d’autres provinces ont connu des hausses de taux plus faibles, avec la Colombie-Britannique à 21,6 %, le Québec à 23,3 %, l’Alberta à 6,1 %, les Prairies (Man. et Sask.) à 4,1 % et les provinces de l’Atlantique (T.-N.-L., Î.-P.-É., N.-B. et N.-É.) à 1,5 %. De plus, la hausse globale du taux d’arriérés non hypothécaires en Ontario a atteint 23,9 %, un résultat supérieur à la moyenne nationale qui se situe à 18 %.

« Les détenteurs de prêt hypothécaire feront généralement tout ce qu’ils peuvent pour respecter leurs paiements », a expliqué Mme Oakes. « Le fait que nous observons une si grande augmentation des paiements omis suggère des difficultés financières plus importantes. Selon le type de crédit, les paiements omis sont passés de 10 à 80 % comparativement aux résultats d’avant la pandémie. »

À Toronto, les taux d’arriérés non hypothécaires de 90 jours et plus ont atteint 2,06 %, un résultat plus élevé que dans la plupart des grandes villes, ce qui reflète les défis financiers uniques de la région.

Marché du logement au Canada : une reprise tempérée par les défis liés aux renouvellements

Dans l’ensemble, le marché hypothécaire canadien a montré des signes de reprise avec une hausse de 39 % des nouveaux octrois de prêt hypothécaire en glissement annuel. Les acheteurs d’une première propriété sont de retour, puisqu’une augmentation de 28,2 % a été observée par rapport aux résultats extrêmes les plus faibles enregistrés sur le plan des achats au 4e trimestre de 2023. Bien que le montant moyen des prêts pour les acheteurs d’une première propriété demeure supérieur de 6,6 % à celui du 4e trimestre de 2023, les paiements mensuels ont diminué de 7,9 %, soit 200 $ de moins, pour atteindre un montant de prêt moyen de 2 330 $.

Les renouvellements hypothécaires et les refinancements ont représenté plus de 50 % des nouveaux prêts hypothécaires accordés au 4e trimestre de 2024, soit une hausse de 10,6 % par rapport à 2023. Le montant moyen des prêts et le solde moyen des renouvellements hypothécaires en 2024 ont surpassé ceux de 2023 et 2022, le solde moyen ayant augmenté de 2,9 % en 2024 par rapport à 2023.

De nombreux consommateurs qui renouvellent leur prêt hypothécaire continuent d’effectuer des paiements mensuels plus élevés, en raison des taux d’intérêt élevés comparativement à ceux d’avant et pendant la pandémie, lorsqu’ils ont obtenu leurs faibles taux pour la dernière fois. Cette réalité devrait avoir un impact sur près d’un million de prêts hypothécaires devant être renouvelés en 2025, en raison du contexte lié aux faibles taux d’intérêt de 2020. Ces emprunteurs pourraient faire face à des paiements beaucoup plus élevés malgré les récentes réductions de taux. Un quart des détenteurs de prêt hypothécaire ont vu leur versement hypothécaire mensuel augmenter de plus de 150 $ lors du renouvellement au 4e trimestre de 2024.

Dépenses des consommateurs et comportement en matière de crédit

L’endettement lié aux cartes de crédit a augmenté de 7,8 % au 4e trimestre de 2024, mais selon le rythme le plus lent observé depuis 2022. Les dépenses saisonnières en décembre ont atteint un sommet en deux ans; les achats moyens par carte de crédit ajustés en fonction de l’inflation ont atteint 2 228 $ par titulaire de carte, soit une augmentation de 2,2 % par rapport à 2023.

Les Canadiens et Canadiennes plus jeunes et à faible revenu ont omis des paiements sur leurs soldes de carte de crédit, leurs prêts automobiles et leurs marges de crédit, ce qui révèle des difficultés financières parmi ces groupes.

« Malgré les récentes réductions de taux et les allégements fiscaux liés à la TPS, des défis persistent pour certains consommateurs, notamment en matière d’endettement et de logement. L’incertitude grandissante entourant les tarifs douaniers américains souligne la nécessité d’une approche équilibrée en matière d’endettement, d’abordabilité et de commerce. L’année à venir sera cruciale pour la stabilité économique du Canada », a déclaré Mme Oakes.

Analyse par groupes d’âge – Taux d’arriérés et d’endettement (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Dette moyenne

(T4 2024) Variation de la dette moyenne en glissement annuel

(T4 2024 vs T4 2023) Taux d’arriérés ($)

(T4 2024) Variation du taux d’arriérés ($) en glissement annuel

(T4 2024 vs T4 2023) 18-25 8 483 $ 3,84% 1,92% 15,17% 26-35 17 467 $ 0,87% 2,24% 21,24% 36-45 27 042 $ 1,96% 1,85% 23,20% 46-55 34 564 $ 3,71% 1,33% 19,04% 56-65 28 714 $ 5,53% 1,11% 14,26% 65 et + 14 635 $ 3,82% 1,11% 5,55% Canada 21 931 $ 2,98% 1,53% 17,98%



Analyse par grandes villes – Taux d’arriérés et d’endettement (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Ville Dette moyenne

(T4 2024) Variation de la dette moyenne en glissement annuel

(T4 2024 vs T4 2023) Taux d’arriérés ($)

(T4 2024) Variation du taux d’arriérés ($) en glissement annuel

(T4 2024 vs T4 2023) Calgary 24 078 $ 0,81 % 1,67 % 16,23 % Edmonton 23 665 $ -0,22 2,17 % 19,00 % Halifax 21 278 $ 1,46 % 1,53 % 21,37 % Montréal 17 057 $ 3,16 % 1,43 % 20,48 % Ottawa 19 634 $ 1,75 % 1,47 % 24,45 % Toronto 21 054 $ 3,34 % 2,06 % 23,75 % Vancouver 23 251 $ 4,12 % 1,24 % 15,81 % St-Jean 23 968 $ 1,02 % 1,47 % 3,62 % Fort McMurray 37 861 $ 0,26 % 2,41 % 11,72 %



Analyse par provinces - Taux d’arriérés et d’endettement (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Province Dette moyenne

(T4 2024) Variation de la dette moyenne en glissement annuel

(T4 2024 vs T4 2023) Taux d’arriérés ($)

(T4 2024) Variation du taux d’arriérés ($) en glissement annuel

(T4 2024 vs T4 2023) Ontario 22 597 $ 3,51% 1,64% 23,91% Québec 19 156 $ 2,83% 1,08% 16,88% Nouvelle-Écosse 21 349 $ 2,45% 1,66% 9,28% Nouveau-Brunswick 21 548 $ 2,71% 1,68% 5,80% Î.-P.-É. 23 664 $ 3,44% 1,23% 14,34% Terre-Neuve 24 843 $ 3,82% 1,49% 0,05% Région de l’Est 22 272 $ 2,88% 1,59% 6,32% Alberta 24 537 $ 0,74% 1,91% 17,11% Manitoba 18 150 $ 2,64% 1,69% 3,14% Saskatchewan 23 265 $ 2,29% 1,77% 11,09% Colombie-Britannique 22 583 $ 3,61% 1,36% 14,16% Région de l’Ouest 22 911 $ 2,34% 1,64% 14,09% Canada 21 931 $ 2,98% 1,53% 17,98%

* Selon les données Equifax du T4 2024

