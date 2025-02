戴维斯商业与QBE.AI 签订价值200万美元的AI运营优化谅解备忘录

SINGAPORE, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于新加坡的全球农业商品交易公司戴维斯商业(NASDAQ: DTCK),于2025年1月6日与QBE.AI有限公司达成战略合作伙伴关系,QBE.AI是一家领先的人工智能(AI)开发公司。此次合作将利用QBE.AI的先进AI算法来增强戴维斯商业的交易策略和市场分析能力,从而实现更精确和盈利的交易决策。

商品市场中的AI力量

商品市场以其复杂性、波动性和庞大的数据量为特征。传统的市场分析方法往往难以跟上这个市场的动态变化。然而,AI提供了一个强大的解决方案。通过处理和分析包括历史价格趋势、气候模式、地缘政治事件和经济指标在内的大量数据集,AI算法可以识别人类分析师看不见的微妙模式和相关性。这导致对价格变动的更准确预测、优化的交易策略,最终促进了更好的盈利能力。具体而言,QBE.AI的预测模型旨在将戴维斯商业的投入成本降低1%至2%,而这在一个竞争激烈的市场中这是一个重要的边际。该项目将分阶段进行。

QBE.AI:AI驱动的商品分析的先驱

QBE.AI有限公司正处于为商品行业量身定制AI解决方案的最前沿。它提供增强运营效率的解决方案。他们的专有算法擅长于识别市场的效率低下,预测价格波动,并根据实时数据分析来优化交易策略,而且技术已经显示出明显提高交易准确性和风险管理的能力。

增强交易表现的协同合作伙伴关系

这一合作将戴维斯商业的广泛市场专业知识和全球交易网络与QBE.AI尖端的AI技术相结合。通过将QBE.AI的AI驱动的分析整合到其交易操作中,戴维斯商业将获得显着的竞争优势。这一合作将聚焦于:

增强预测建模: 开发应用性的AI模型,以更准确地预测未来的价格变动,从而做出更明智的买卖及商业决定。

优化交易策略: 利用AI来完善交易策略,减少风险,最大化回报。

改善风险管理: 利用AI更有效地识别和降低潜在风险。

数据驱动决策: 为戴维斯商业提供实时洞察和数据驱动的决策工具。

可量化的好处和预期的收入增长

预期的投入成本降低(1%-2%)以及交易效率和风险管理的改善预计将为戴维斯商业带来每年的净收入近似数额。这代表了一个重要的投资回报,凸显了这一合作的变革潜力。

这一合作对于双方公司来说都是一个重要的前进步伐。对于戴维斯商业来说,这意味着承诺通过创新和采用尖端技术来增强其交易能力。对于QBE.AI来说,这一合作为其提供了一个宝贵的机会,在现实且高风险的环境中部署和优化其AI解决方案。AI驱动工具的联合开发将使两家组织受益,增强了它们各自的市场地位,并促进了更高效和更具盈利性的商品交易的未来。

戴维斯商业的执行主席兼执行董事Li Peng Leck女士表示:“我们很高兴与QBE.AI合作。他们创新的AI技术为戴维斯商业带来了一个变革性的机遇。通过将他们的先进分析整合到我们的运营中,我们对于进一步提升我们的交易表现并为股东带来回报充满信心。”

QBE.AI的首席执行官Ricky Lo补充道:“我们很高兴与像戴维斯商业这样受人尊敬的行业领导者合作。这一合作为在动态的商品交易世界展示我们的AI解决方案的变革力量提供了一个独特的机会。我们期待一次成功的合作,使我们两家公司和更广泛的商品市场都受益。”

关于QBE.AI有限公司

QBE.AI有限公司是一家位于香港的充满活力的人工智能公司,借助世界级团队的专业知识提供尖端的AI运营、数字营销等解决方案。该公司的团队包括来自领先科技公司如Google和YouTube的经验丰富的人工智能专家,以及拥有美国知名大学信息技术和人工智能高级学位的工程师。技术实力和深度市场理解的结合,再加上拥有丰富企业模式分析和资本市场经验的领导团队,使QBE.AI能够实现显着增长。QBE.AI专注于开发和实施先进的人工智能算法,提供全面的服务套件,包括复杂的数字营销解决方案以及针对各个行业的企业定制AI软件开发。该公司定位策略性地为显着增长做好准备,并计划在2026年第三季度在纳斯达克上市,旨在成为全球人工智能市场的领先参与者。MVPI国际资本有限公司被任命为QBE.AI有限公司的财务顾问。

关于戴维斯商业(NASDAQ: DTCK)

戴维斯商业是一家总部位于新加坡的投资控股公司,在全球农业商品市场拥有广泛的影响力。该公司专门从事主食如糖、大米和食用油等商品的交易和分销,并在亚洲、非洲和中东地区拥有强大的存在。作为一家在纳斯达克上市的实体,戴维斯商业致力于通过多样化、创新和可持续的业务实践提供价值。

For more information, please contact: Davis Commodities Limited Investor Relations Department Email: investors@daviscl.com Celestia Investor Relations Dave Leung Email: investors@celestiair.com

