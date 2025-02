Teledyne e2v推出新型高速感測器，拓展近紅外波長下的靈敏度

法國格勒諾布爾, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技[紐約證券交易所代碼:TDY]旗下公司、全球成像解決方案創新者Teledyne ‎e2v推出先進的高速CMOS圖像感測器 Lince5M™ NIR‎。該新型感測器採用Teledyne e2v的先進成像技術,在可見光和近紅外 (NIR) 波長下均能增強性能,使其非常適合廣泛的商業、工業和醫療應用。‎

Lince5M NIR是一款單色圖像感測器,解析度為520萬像素(2,560 x 2,048)。該新型感測‎器以既有的 Lince5M 為基礎,在可見光和近紅外波長下兼具高速性能和高量子效率(850 nm時為35%)。它使‎用24個LVDS輸出通道,實現250 fps(全解‎析度,12位ADC)的高幀率。Lince5M NIR提供卓越的性能,適用於需要在極高速度和低光源條件下提供清晰圖像的應用,例如動態捕獲、體育分析、工業計量、視網膜成像和智慧交通監控。該圖像感測器根據Teledyne ‎e2v的5 µm全局快門像素而設計,在標準模式下提供55 dB的動態範圍,在高動態範圍模式下提供超過100 dB的動態範圍,非常適合觀察高對比度場景。‎

Lince5M NIR使用堅固的28 x 28毫米181 PGA‎‎(引腳網格陣列)陶瓷封裝,採用1英寸光學格式,與各種C接口鏡頭相容,可實現經濟高效的攝像機整合。Lince5M NIR的工作溫度範圍介於-40°C至125°C,適用於室內和室‎外應用。‎

Teledyne e2v市場經理François Trolez表示:‎‎「我們非常高興推出Lince5M NIR,它專為可‎見頻譜之外的高速成像提供獨特功能,具有近紅外區域的高性能。憑藉穩健的設計,‎Lince5M NIR可滿足工業和商業應用的需求。‎當前使用Lince5M的攝像機製造商會發現可以輕鬆切換到Lince5M NIR,因為兩種產品具‎有相同的機械和電氣接口。這一新產品將增強我們應對新市場和應用的能力。」‎

Lince5M NIR將參加2025年3月26日至28日在中國上海舉辦的機器視覺展。歡迎蒞臨W5展廳5413號展位的Teledyne展臺,或在線聯絡我們以獲取更多資訊。

可應要求提供用於評估或開發的文檔、樣品和套件。‎

關於Teledyne e2v ‎

Teledyne e2v創新領先醫療保健、生命科學、‎太空、運輸、國防和安全和工業市場的發展。Teledyne e2v獨特的方法包括傾聽客戶的市場和應用挑戰,並與他們合作提供創新標準、半定制或全定制成像解決方案,為其系統帶來更高的價值。 ‎

