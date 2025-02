Teledyne e2v推出新型高速传感器，拓展近红外波长下的灵敏度

法国格勒诺布尔, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技[纽约证券交易所代码: TDY]旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v推出先进的高速CMOS图像传感器 Lince5M™ NIR‎。该新型传感器采用Teledyne e2v的先进成像技术,在可见光和近红外(NIR)波长下均能‎增强性能,使其成为各种商业、工业和医疗应用的理想之选。‎

Lince5M NIR是一款单色图像传感器,分辨率为520万像素(2,560 x 2,048)。该新型传感‎器以既有的 Lince5M 为基础,在可见光和近红外波长下兼具高速性能与高量子效率(850 nm时为35%)。它‎使用24个LVDS输出通道,实现250 fps(全‎分辨率、12位ADC)的高帧率。Lince5M NIR为需要在极高速度和低光条件下提供清晰图像的苛刻应用提供卓越性能,例如运动捕获、体育分析、工业计量、视网膜成像和智能交通监控。该图像传感器围绕Teledyne e2v的5 µm全局快门像素而设计,在标准模式下提供55 dB的动态范围,在高动态范围模式下提供超过100 dB的动态范围,非常适合观察高对比度场景。‎

Lince5M NIR使用坚固的28 x 28毫米181 PGA‎‎(引脚网格阵列)陶瓷封装,采用1英寸光学格式,兼容各种C接口镜头,可实现经济高效的摄像机集成。Lince5M NIR的工作温度范围为-40°C至125°C,室内和室外应用皆‎宜。‎

Teledyne e2v市场经理弗朗索瓦·特罗勒兹说:‎ ‎“我们很高兴发布Lince5M NIR,它专为可见光‎谱之外的高速成像提供独特功能,具有近红外区域的高性能。凭借稳健的设计,Lince5M ‎NIR可满足工业和商业应用的需求。当前使用Lince5M的摄像机制造商会发现可以轻松切换到Lince5M NIR,因为两种产品具有相同的机‎械和电气接口。这一新产品将增强我们应对新市场和应用的能力。”‎

Lince5M NIR将参加2025年3月26日至28‎日在中国上海举办的机器视觉展。 欢迎莅临W5展厅5413号展位的Teledyne展台,或在线联系我们以获取更多信息。

可应要求提供用于评估或开发的文档、样品和套件。‎

关于Teledyne e2v ‎

Teledyne e2v创新引领医疗保健、生命科学、‎太空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v的独特方法包括倾听客户的市场和应用挑战,并与他们合作提供创新标准、半定制或全定制成像解决方案,为他们的系统带来更高的价值。 ‎

如需了解更多信息,请访问https://www.teledynevisionsolutions.com/‎

Teledyne e2v媒体咨询联系人‎:

Jessica.Broom@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9a26992d-b72c-43e8-9c89-5b13b58e21fb/zh-Hans

Teledyne e2v's Lince5M NIR Lince5M NIR在可见光和近红外波长下兼具高速性能与高量子效率

