Teledyne e2v、近赤外波長の感度が向上された新しい高速センサーを発表

フランス、グルノーブル, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies(NYSE: TDY)の企業であり、イメージングソリューションの世界的イノベーターであるTeledyne e2vは、‎最先端の高速CMOSイメージセンサーである ‎Lince5M™ NIR を発表しました。Teledyne e2vの高度なイメージング技術を活用したこの新しいセンサーは、可視波長と近赤外(NIR)波長の両方で性能が向上しており、商業、産業、医療の幅広い用途に最適です。‎

Lince5M NIRは、解像度が520万画素(2,560 ‎x 2,048)のモノクロイメージセンサーです‎。定評のある ‎Lince5M を基に開発されたこの新しいセンサーは、‎可視波長と近赤外波長の両方で高速機能と高い量子効率(850 nmで35%)を兼ね備えています。24個のLVDS出力チャンネルを使用することで、250fps(フル解像度、12ビットADC)という高いフレームレートを実現しています。Lince5M NIRは、モーションキャプチャ、スポーツ分析、産業用計測、‎網膜画像、インテリジェント交通監視など‎、非常に高速で暗い場所で鮮明な画像を必要とする要件の厳しいアプリケーションに優れた性能を発揮します。Teledyne e2vの‎5 µmグローバルシャッターピクセルをベースに設計されたこのイメージセンサーは、‎標準モードで55 dB、ハイダイナミックレン‎ジモードで100 dBを超えるダイナミックレンジを実現しており、高コントラストのシーンを観察するのに最適です。‎

Lince5M NIRは、堅牢な28 x 28 mm 181 PGA‎‎(ピングリッドアレイ)セラミックパッケ‎ージに収められており、さまざまなCマウントレンズに対応する1インチの光学フォーマットが特徴で、これにより費用対効果の高いカメラ統合を実現します。動作温度範囲が-40℃から125℃であるため、Lince5M ‎NIRは屋内および屋外の用途の両方に適しています。‎

Teledyne e2vのマーケティングマネージャーであるフランソワ・トロレス氏は、「可視光域を超えた高速画像処理に独自の機能を搭載し、近赤外線領域で高い性能を発揮するように特別に設計されたLince5M NIRをリリースできることを非常に嬉しく思います‎。堅牢な設計のLince5M NIRは、産業用および商用アプリケーションの両方のニーズを満たします。現在Lince5Mを使用しているカメラメーカーは、どちらの製品も同じ機械的および電気的インターフェースを共有しているため、Lince5M NIRに簡単に切り替えることができます。この新製品は、新規市場やアプリケーションへの対応力を向上させるでしょう。」‎

Lince5M NIRは、2025年3月26日から28日まで中国の上海で開催される ビジョン・チャイナ で展示されます。詳細については、ホールW5のTeledyneスタンド5413までお越しいただくか、オンラインでお問い合わせください。

評価または開発用のドキュメント、サンプル、キットはご要望に応じて入手可能です‎。‎

Teledyne e2vについて ‎

Teledyne e2v の革新は、健康管理、生命科学‎、宇宙、輸送、防衛、安全保障、産業市場‎の発展をリードしています。Teledyne e2vのユニークなアプローチは、顧客の市場やアプリケーションの課題に耳を傾け、顧客と協力して革新的な標準、セミカスタム、またはフルカスタムのイメージングソリューションを提供し、システムの価値を高めることです。 ‎

詳細情報は、 https://www.teledynevisionsolutions.com/‎をご覧ください。‎

Teledyne e2vメディアお問い合わせ先: ‎

Jessica.Broom@teledyne.com

