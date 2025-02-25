iHerb 營業額突破 24 億美元，鞏固在全球健康與保健行業的領導地位
公司慶賀 2024 年訂單數目達破紀錄 3,700 萬張
爾灣，加州, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖維他命、礦物質、營養補充劑及其他健康和保健產品的網上零售商之一 iHerb 慶祝 2024 年取得非凡業績，淨銷售額突破 24 億美元，創下公司有史以來最高紀錄。 在強勁客戶需求及對卓越服務承諾的推動下，該電子商貿零售商於 180 個國家或地區履行了 3,700 萬張訂單，表現令人刮目相看，鞏固了公司作為健康及保健行業深受信賴的全球領導地位。
2024 年業務重點
- 卓越表現：iHerb 淨銷售額逾 24 億美元，較去年同期增長 14.5%。 能達到此里程碑，主要由擴大的產品組合及客戶互動提升所帶動。 此外，於 2024 年 9 月的週年銷售活動中，該公司在淨銷售額、獲得新客戶數量、毛利及調整後息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 等各方面都創下了新紀錄。 在為期一個月的宣傳推廣活動中，創造了約 2.5 億美元的淨銷售額，當中有 34 個海外市場的營業額超越 100 萬美元，鞏固了該公司作為全球首要銷售活動的地位。
- 客戶高度參與：2024 年活躍客戶的增長率為 20%，數目達 1,240 萬，創造了 3,700 萬張訂單。 訂單當中大多數 (73%) 來自回購客戶，充分體現了客戶卓越的忠誠程度。 儘管需求增加，公司的客戶服務滿意程度仍高達 90% 以上，淨推薦值 (Net Promoter Score，NPS) 達 85.6%，表現出色非凡，令 iHerb 成為最受購物者推崇的一流零售商之一。
- 動態產品組合：iHerb 於 2024 年採購的新品牌接近 250 個，當中包括與頂尖品牌攜手合作，例如 The Vitamin Shoppe、Martha Stewart Wellness、Living Proof、Pure Encapsulations、Rule One Proteins、Cymiotika、Olaplex、Micro Ingredients、Paul Mitchell、Bloom、Munchkin、Celsius、Ghost、Yuni Beauty、TerraSoulSuperfoods 及 Tru Earth 等。 iHerb 的產品 SKU 超過 50,000 個，不斷致力提供創新的健康、保健、美容及營養解決方案。
- 擴展環球市集：透過投資於多元文化的產品、iHerb 客戶平台目前已翻譯成 22 種不同語言，以及在Amazon、JD、Tmall、Rakuten 及 Coupang 等 25 個環球市集內開設數碼商店，令 iHerb 能加深其國際影響力，與全球消費者建立牢固的聯繫。
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營運進展：iHerb 在美國及海外設有七個物流中心，全球平均付運時間維持於五天以內，所有訂單之中將近一半於三天內送達。 公司進一步降低了運輸成本，並在 2024 年新增了 20 多種付運方式，讓 iHerb 能於 80 個國家或地區提供免費送貨服務，同時處理 50 個國家或地區的預繳付關稅及稅項，以加快清關速度。
iHerb 行政總裁 Emun Zabihi 說道：「2024 年是 iHerb 變革的一年，公司業務在面對通脹壓力、美元匯率波動及地緣政局不安等全球性挑戰下彰顯其強韌力。 我們提供的優質產品種類，結合無縫購物體驗，贏得了全球無數客戶的信任和忠實支持。 展望未來，本公司將繼續承諾，肩負起讓所有人都能獲享健康和保健的使命。」
展望未來
藉著 2024 年的發展勢頭，iHerb 計劃透過擴大其產品線、提升客戶關係和推動創新來滿足不斷變化的消費者需求，以鞏固其市場地位。 該公司現正於德州達拉斯及沙特阿拉伯利雅得額外開設兩個策略性配送中心，以縮短運送時間及提高新客戶增長的能力。
增長策略支柱
1. 推動全球客戶的獲取及忠誠度
於搜尋、社交和市集渠道上對數碼營銷活動作出針對性的投資，專門吸引注重健康的消費者。 透過個人專屬的建議及資訊、本地化內容和加快送貨速度，持續提升購物體驗，贏取客戶忠誠度。
2. 加強產品選擇
策展強大的產品組合，融合產品類別中知名的頂尖企業、新興品牌和自家品牌，以滿足客戶對日常健康必需品及保健、美容、健身和家居產品的創新需求。 擴闊及深化現有的產品類別，並拓展至相鄰產品種類，以進一步滲透價值達 1.3 萬億美元的總目標市場，並提升營業額。
3. 透過卓越營運實現可持續增長
簡化供應鏈流程、提高執行能力及擴大物流基礎設施，盡量以最低成本滿足更快速的交貨時間，確保在全球獲得卓越的客戶滿意程度。
iHerb 憑藉自身優勢持續取得成功，為全球無數客戶提供便利的健康及保健解決方案。 關於 iHerb 及其讓所有人都能獲享健全身心使命的更多資訊，請瀏覽 corporate.iherb.com。
關於 iHerb：
iHerb 為專門提供維他命、礦物質、營養補充劑及其他健康和保健產品的全球頂尖網上零售商之一，卓越的產品系列無可比擬，當中包括來自 1,800 多個信譽昭著品牌的運動營養、美容、沐浴及個人護理、雜貨、嬰兒及寵物護理用品。 在全球 3,000 名團隊工作人員的支援下，iHerb 於全球 180 個國家及地區，以 22 種語言為超過 1,200 萬環球客戶提供服務。 iHerb 精密的全球物流網絡，由美國和亞洲的七個溫度控制付運中心為基礎，為客戶提供無縫及可信賴的購物體驗。 iHerb 在 1996 年成立，總部設於加州爾灣市，公司的使命是要讓所有人都能享有健全身心。 欲了解更多資訊，請瀏覽 corporate.iherb.com。
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