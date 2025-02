iHerb 營業額突破 24 億美元，鞏固在全球健康與保健行業的領導地位

公司慶賀 2024 年訂單數目達破紀錄 3,700 萬張

爾灣,加州, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖維他命、礦物質、營養補充劑及其他健康和保健產品的網上零售商之一 iHerb 慶祝 2024 年取得非凡業績,淨銷售額突破 24 億美元,創下公司有史以來最高紀錄。 在強勁客戶需求及對卓越服務承諾的推動下,該電子商貿零售商於 180 個國家或地區履行了 3,700 萬張訂單,表現令人刮目相看,鞏固了公司作為健康及保健行業深受信賴的全球領導地位。

2024 年業務重點

展望未來

藉著 2024 年的發展勢頭,iHerb 計劃透過擴大其產品線、提升客戶關係和推動創新來滿足不斷變化的消費者需求,以鞏固其市場地位。 該公司現正於德州達拉斯及沙特阿拉伯利雅得額外開設兩個策略性配送中心,以縮短運送時間及提高新客戶增長的能力。

增長策略支柱

1. 推動全球客戶的獲取及忠誠度

於搜尋、社交和市集渠道上對數碼營銷活動作出針對性的投資,專門吸引注重健康的消費者。 透過個人專屬的建議及資訊、本地化內容和加快送貨速度,持續提升購物體驗,贏取客戶忠誠度。

2. 加強產品選擇

策展強大的產品組合,融合產品類別中知名的頂尖企業、新興品牌和自家品牌,以滿足客戶對日常健康必需品及保健、美容、健身和家居產品的創新需求。 擴闊及深化現有的產品類別,並拓展至相鄰產品種類,以進一步滲透價值達 1.3 萬億美元的總目標市場,並提升營業額。

3. 透過卓越營運實現可持續增長

簡化供應鏈流程、提高執行能力及擴大物流基礎設施,盡量以最低成本滿足更快速的交貨時間,確保在全球獲得卓越的客戶滿意程度。

iHerb 憑藉自身優勢持續取得成功,為全球無數客戶提供便利的健康及保健解決方案。 關於 iHerb 及其讓所有人都能獲享健全身心使命的更多資訊,請瀏覽 corporate.iherb.com。

關於 iHerb:

iHerb 為專門提供維他命、礦物質、營養補充劑及其他健康和保健產品的全球頂尖網上零售商之一,卓越的產品系列無可比擬,當中包括來自 1,800 多個信譽昭著品牌的運動營養、美容、沐浴及個人護理、雜貨、嬰兒及寵物護理用品。 在全球 3,000 名團隊工作人員的支援下,iHerb 於全球 180 個國家及地區,以 22 種語言為超過 1,200 萬環球客戶提供服務。 iHerb 精密的全球物流網絡,由美國和亞洲的七個溫度控制付運中心為基礎,為客戶提供無縫及可信賴的購物體驗。 iHerb 在 1996 年成立,總部設於加州爾灣市,公司的使命是要讓所有人都能享有健全身心。 欲了解更多資訊,請瀏覽 corporate.iherb.com。

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/752407d5-0a25-4532-b528-645fca244994

