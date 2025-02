iHerb 销售额突破 24 亿美元，巩固其在全球健康与保健领域的领导地位

公司 2024 年业绩创历史新高,履行 3,700 万笔订单

加州尔湾, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的维生素、矿物质、补充剂及其他健康与保健产品的在线零售商之一, iHerb 2024 年业绩斐然,净销售额突破 24 亿美元,创下公司历史新高。 在强劲的客户需求以及对卓越服务的不懈追求推动下,这家电子商务零售商向 180 个国家/地区履行了高达 3,700 万笔订单,进一步巩固了其作为健康与保健行业值得信赖的全球领导者的地位。

2024 年主要亮点

未来展望

基于 2024 年的强劲发展势头,iHerb 计划通过拓展产品线、深化客户关系以及推动创新以满足消费者不断变化的需求,从而进一步巩固其市场地位。 公司目前正在战略性地增设两个新的履行中心,分别位于德克萨斯州达拉斯和沙特阿拉伯利雅得,以缩短交付时间并提升对新客户的承载能力,助力业务拓展。

增长的战略支柱

1. 推动全球客户获取与忠诚度提升

在搜索、社交和市场渠道上开展有针对性的数字营销活动,重点吸引注重健康的消费者。 通过个性化推荐和信息、内容本地化以及更快的交付速度,不断提升购物体验,从而赢得客户忠诚度。

2. 优化产品选择

精心打造丰富多样的产品组合,融合成熟的品类领导者、新兴品牌以及专有自主品牌,以满足客户对日常健康必需品以及保健、美容美妆、健身和家居领域最新创新产品的需求。 拓宽并深耕现有产品品类,同时拓展至相关产品品类,进而实现对价值 1.3 万亿美元的目标市场的更全面渗透与规模扩张。

3. 通过卓越运营实现可持续增长

精简供应链流程,提升履行能力,并拓展物流基础设施,以尽可能低的成本实现更快的交付,在全球范围内实现卓越的客户满意度。

iHerb 将继续发挥自身优势,为全球数百万客户提供便捷的健康与保健解决方案,迈向持续成功。 如需进一步了解 iHerb 及其让所有人都能享受健康与保健的使命,请访问 corporate.iherb.com。

