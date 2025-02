iHerb ทำยอดขายทะลุ 2.4 พันล้านดอลลาร์…

บริษัทฉลองความสำเร็จครั้งประวัติการณ์ ด้วยการดำเนินการจัดส่งสินค้า 37 ล้านคำสั่งซื้อในปี 2024

เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb หนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำระดับโลกด้านวิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอื่น ๆ ฉลองความสำเร็จที่โดดเด่นในปี 2024 ด้วยยอดขายสุทธิสูงกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาลของบริษัท ด้วยแรงขับเคลื่อนจากความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เหนือระดับ ร้านค้าปลีกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายนี้จึงสามารถดำเนินการจัดส่งสินค้ากว่า 37 ล้านคำสั่งซื้อไปยัง 180 ประเทศ ซึ่งเป็นการตอกย้ำตำแหน่งผู้นำระดับโลกที่ลูกค้าไว้วางใจในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

จุดเด่นสำคัญประจำปี 2024

ทิศทางในอนาคต

จากแรงผลักดันในปี 2024 นั้น iHerb มีแผนที่จะเสริมสร้างสถานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และผลักดันนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มเติมอีกสองแห่ง โดยตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่เมืองแดลลัส รัฐเท็กซัส และกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อร่นระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการขยายฐานลูกค้าใหม่

เสาหลักเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโต

1. ขับเคลื่อนการขยายฐานลูกค้าและความภักดีในระดับโลก

ลงทุนในแคมเปญดิจิทัลแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการค้นหา สื่อสังคม และตลาดออนไลน์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ เสริมสร้างความภักดีของลูกค้าโดยการยกระดับประสบการณ์การชอปปิงอย่างต่อเนื่องด้วยคำแนะนำและข้อมูลที่ตรงใจเฉพาะบุคคล การปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และการจัดส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

คัดสรรกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น โดยผสมผสานผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำในแต่ละกลุ่มสินค้า แบรนด์เกิดใหม่ และแบรนด์ของบริษัทเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และนวัตกรรมล่าสุดในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม การออกกำลังกาย และผลิตภัณฑ์สำหรับที่อยู่อาศัย ขยายและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดิมที่มีอยู่ พร้อมทั้งขยายไปยังหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งและเจาะตลาดที่มีมูลค่ารวมถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ให้มากขึ้น

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับความสามารถในการจัดการคำสั่งซื้อ และขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้เร็วขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในระดับโลก

iHerb พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยการต่อยอดจากจุดแข็งของบริษัท เพื่อส่งมอบโซลูชันด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่เข้าถึงได้ง่ายให้แก่ลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iHerb และพันธกิจในการทำให้ทุกคนเข้าถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างทั่วถึง สามารถเข้าไปดูได้ที่ corporate.iherb.com

เกี่ยวกับ iHerb:

iHerb เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำของโลกที่ทุ่มเทให้กับการเสนอผลิตภัณฑ์วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอื่น ๆ ที่หลากหลายและไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงโภชนาการสำหรับนักกีฬา ความงาม การอาบน้ำและการดูแลส่วนบุคคล ของอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 1,800 แบรนด์ iHerb ให้บริการลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 12 ล้านคนใน 180 ประเทศและ 22 ภาษาด้วยการสนับสนุกจากพนักงานทั่วโลกมากกว่า 3,000 คน เครือข่ายโลจิสติกส์ระดับโลกอันล้ำสมัยของ iHerb นั้นได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าที่มีการรักษาและควบคุมสภาพอากาศเจ็ดแห่งในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย จึงช่วยมอบประสบการณ์การชอปปิงที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้า iHerb ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพันธกิจในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ corporate.iherb.com

