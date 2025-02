iHerb Melepasi $2.4 Bilion dalam Jualan, Memantapkan Kepimpinan dalam Kesihatan dan Kesejahteraan Global

Syarikat meraikan tahun pemecahan rekod dengan 37 juta pesanan dipenuhi pada 2024

IRVINE, California, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb , salah satu peruncit dalam talian terkemuka di dunia untuk vitamin, mineral, makanan tambahan serta produk kesihatan dan kesejahteraan lain, meraikan tahun yang luar biasa pada 2024, mencapai lebih $2.4 bilion dalam jualan bersih, jualan tertinggi sepanjang masa bagi syarikat tersebut. Didorong oleh permintaan pelanggan yang teguh dan komitmen terhadap perkhidmatan yang luar biasa, peruncit e-dagang itu memenuhi 37 juta tempahan yang mengagumkan ke 180 negara, mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju global yang dipercayai dalam industri kesihatan dan kesejahteraan.

SOROTAN UTAMA 2024

MEMANDANG KE HADAPAN

Berdasarkan momentum 2024, iHerb merancang untuk mengukuhkan kedudukan pasarannya dengan mengembangkan barisan produk, mempertingkatkan hubungan pelanggan dan memacu inovasi untuk memenuhi keperluan pengguna yang semakin berkembang. Syarikat itu sudah dalam proses membuka dua kemudahan pemenuhan tambahan yang terletak secara strategik di Dallas, Texas dan Riyadh, Arab Saudi untuk memendekkan masa penghantaran dan meningkatkan kapasitinya untuk pertumbuhan pelanggan baharu.

Tonggak Strategik untuk Pertumbuhan

1. Memacu Pemerolehan dan Kesetiaan Pelanggan Global

Melabur dalam kempen digital yang disasarkan merentasi saluran carian, sosial dan pasaran, dengan tumpuan untuk menarik pengguna yang mementingkan kesihatan. Meraih kesetiaan pelanggan dengan terus mempertingkatkan pengalaman membeli-belah melalui pengesyoran dan maklumat yang diperibadikan, penyetempatan kandungan dan penghantaran yang lebih pantas.

2. Pertingkatkan Pemilihan Produk

Susun portfolio produk yang mantap, menggabungkan peneraju kategori yang mantap, jenama baru muncul dan jenama dalaman proprietari untuk memenuhi permintaan pelanggan untuk keperluan kesihatan harian dan inovasi terkini dalam kesihatan, kecantikan, kecergasan dan rumah. Meluaskan dan mendalami kategori produk sedia ada dan berkembang ke dalam kategori produk bersebelahan untuk terus menembusi serta meningkatkan jumlah pasaran boleh ditangani sebanyak $1.3T.

3. Mencapai Pertumbuhan Mampan melalui Kecemerlangan Operasi

Memperkemaskan proses rantaian bekalan, mempertingkatkan keupayaan pemenuhan, dan mengembangkan infrastruktur logistik untuk memenuhi masa penghantaran yang lebih pantas dengan kos yang paling rendah, memastikan kepuasan pelanggan yang luar biasa di peringkat global.

iHerb bersedia untuk kejayaan berterusan sambil ia membina kekuatannya, memberikan penyelesaian kesihatan dan kesejahteraan yang boleh diakses kepada berjuta-juta pelanggan di seluruh dunia. Untuk maklumat lanjut tentang iHerb dan misinya untuk menjadikan kesihatan dan kesejahteraan boleh diakses oleh semua, sila layari corporate.iherb.com.

Perihal iHerb:

iHerb merupakan salah satu peruncit dalam talian terkemuka di dunia yang berdedikasi untuk menawarkan pilihan vitamin, mineral, suplemen serta produk kesihatan dan kesejahteraan lain yang tiada tandingannya, termasuk pemakanan sukan, kecantikan, mandian serta penjagaan diri, barangan runcit, penjagaan bayi dan haiwan peliharaan daripada lebih 1,800 jenama terkemuka. Disokong oleh tenaga kerja global seramai 3,000 ahli pasukan, iHerb melayani lebih daripada 12 juta pelanggan global di 180 negara dalam 22 bahasa. Rangkaian logistik global iHerb yang canggih disokong oleh tujuh pusat pemenuhan terkawal iklim yang terletak di A.S. dan Asia, memberikan pengalaman membeli-belah yang lancar dan boleh dipercayai kepada pelanggan. Ditubuhkan pada tahun 1996 dan berpangkalan di Irvine, California, iHerb sedang melaksanakan misinya iaitu untuk menjadikan kesihatan dan kesejahteraan boleh diakses oleh semua. Untuk maklumat lanjut, sila layari corporate.iherb.com.

