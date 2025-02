アイハーブ (iHerb) の売上高が24億ドル (約3,592億8,358万円) を突破、グローバルヘルス＆ウェルネスにおけるリーダーシップ

同社は2024年に3,700万件の注文を受け、記録的な1年を祝う

カリフォルニア州アーバイン発, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- アイハーブ は、ビタミン、ミネラル、サプリメント、その他の健康・ウェルネス製品を扱う世界有数のオンライン小売業者であり、2024年には純売上高が24億ドル (約3,592億8,358万円) を超え、同社にとって過去最高を記録して、特別な1年を祝った。 旺盛な顧客需要と卓越したサービスへのコミットメントに後押しされたEコマース小売業者は、180か国に3,700万件という驚異的な注文をこなし、ヘルス&ウェルネス業界における信頼できるグローバルリーダーとしての地位を強化した。

2024年のキーハイライト

今後の展望

2024年の勢いを基に、アイハーブは、製品ラインを拡大し、顧客との関係を強化し、進化する消費者のニーズに応えるために技術革新を推進することで、市場での地位を強化する予定である。 同社はすでに、テキサス州ダラスとサウジアラビアのリヤドに戦略的に位置する2つのフルフィルメント施設の追加開設を進めており、配送時間を短縮し、新たな顧客増加に対応する能力を高める計画である。

成長のための戦略的柱

1. グローバルな顧客獲得とロイヤルティの促進

健康志向の消費者の取り込みに重点を置き、検索、ソーシャル、マーケットプレイスの各チャネルにおいて、ターゲットを絞ったデジタルキャンペーンに投資する。 パーソナライズされたおすすめや情報、コンテンツのローカライゼーション、迅速な配送を通じて、ショッピング体験を継続的に向上させることにより、顧客ロイヤルティを獲得する。

2. 製品セレクションの強化

確立されたカテゴリーリーダー、新興ブランド、独自のハウスブランドを融合させた強固な製品ポートフォリオを構築し、ウェルネス、ビューティ、フィットネス、家庭用品において、毎日の健康に欠かせないものや最新のイノベーションを求める顧客の需要に応える。 既存の製品カテゴリーを拡大、深化させ、隣接する製品カテゴリーに進出して、1.3兆ドル (約194兆6,340億円) のアクセス可能な市場全体にさらに浸透、拡大させる。

3. 運営の卓越性を通じた持続的成長の達成

サプライチェーンプロセスを合理化し、フルフィルメント能力を強化してロジスティクスインフラを拡大し、可能な限り低いコストで、より迅速な配送を実現し、世界的に卓越した顧客満足度を確保する。

アイハーブは、世界中の何百万人もの顧客に、利用しやすいヘルス&ウェルネスのソリューションを提供してその強みを生かし、継続的な成功を収める態勢を整えている。 アイハーブとその使命であるヘルス&ウェルネスをすべての人に身近なものにすることについての詳細は、corporate.iherb.comを閲覧されたい。

アイハーブについて:

アイハーブは、1,800を超える信頼のおけるブランドからのスポーツ栄養、ビューティ用品、バス・パーソナルケア用品、食料品、ベビー用品、ペット用品を含む、他に類を見ない品揃えのビタミン、ミネラル、サプリメント、その他の健康・ウェルネス製品を提供している世界有数のオンライン小売業者である。 アイハーブは、全世界の3,000人のチームメンバーに支えられ、180か国および22か国語で、1,200万人以上の世界中の顧客にサービスを提供している。 アイハーブの洗練されたグローバル物流ネットワークは、米国とアジアに位置する7つの温湿度が管理されたフルフィルメントセンターを拠点としており、顧客にシームレスで信頼できるショッピング体験を提供している。 1996年に設立され、カリフォルニア州アーバインに拠点を置くアイハーブは、すべての人に健康・ウェルネスを提供することを使命としている。 詳しくは、corporate.iherb.comを閲覧されたい。

本発表に関する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/752407d5-0a25-4532-b528-645fca244994

報道担当者向け問い合わせ先: press@iherb.com

