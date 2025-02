iHerb Memperkuat Kepemimpinan dalam Kesehatan dan Kesehatan Menyeluruh Global dengan Angka Penjualan Melampaui $2,4 Miliar

Perusahaan merayakan tahun pemecahan rekor dengan 37 juta pesanan terpenuhi pada tahun 2024

IRVINE, California, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb , salah satu peritel daring terkemuka di dunia untuk produk vitamin, mineral, suplemen, serta produk kesehatan dan kesejahteraan menyeluruh lainnya, merayakan tahun luar biasa pada tahun 2024, mencapai angka penjualan bersih lebih dari $2,4 miliar, rekor tertinggi bagi perusahaan. Didorong oleh permintaan pelanggan yang kuat dan komitmen terhadap layanan luar biasa, peritel e-commerce ini memenuhi 37 juta pesanan yang mengesankan ke 180 negara sehingga memperkuat posisinya sebagai pemimpin global tepercaya dalam industri kesehatan dan kesejahteraan menyeluruh.

MENATAP KE DEPAN

Dengan memanfaatkan momentum tahun 2024, iHerb berencana untuk memperkuat posisi pasarnya dengan memperluas lini produk, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan mendorong inovasi guna memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Perusahaan ini sudah memproses pembukaan dua fasilitas pemenuhan pesanan tambahan yang berlokasi strategis di Dallas, Texas dan Riyadh, Arab Saudi untuk mempersingkat waktu pengiriman dan meningkatkan kapasitasnya dalam memenuhi pertumbuhan pelanggan baru.

Pilar Strategis untuk Pertumbuhan

1. Mendorong Loyalitas dan Akuisisi Pelanggan Global

Berinvestasi dalam kampanye digital yang bertarget di seluruh saluran pencarian, sosial, dan lokapasar, dengan fokus untuk menarik konsumen yang sadar akan kesehatan. Meraih loyalitas pelanggan dengan terus meningkatkan pengalaman berbelanja melalui informasi dan rekomendasi yang dipersonalisasikan, pelokalan konten, dan pengiriman yang lebih cepat.

2. Meningkatkan Pilihan Produk

Menyusun portofolio produk yang tangguh, memadukan pemimpin kategori yang mapan, merek yang baru muncul, dan merek milik sendiri untuk memenuhi permintaan pelanggan akan kebutuhan kesehatan sehari-hari dan inovasi terbaru dalam produk kesejahteraan menyeluruh, kecantikan, kebugaran, dan rumah sehat. Memperluas dan memperdalam kategori produk yang sudah ada serta melakukan pengembangan ke dalam kategori produk yang terkait erat dengan produk utama untuk lebih menembus dan meningkatkan total pasar yang dapat dituju sebesar $1,3T.

3. Mencapai Pertumbuhan Berkelanjutan melalui Keunggulan Operasional

Merampingkan proses rantai pasokan, meningkatkan kapabilitas pemenuhan pesanan, dan memperluas infrastruktur logistik untuk memenuhi waktu pengiriman lebih cepat dengan biaya serendah mungkin, sehingga memastikan kepuasan pelanggan yang luar biasa secara global.

iHerb siap meraih kesuksesan berkelanjutan ketika perusahaan ini berupaya memanfaatkan kekuatannya dalam memberikan solusi kesehatan dan kesejahteraan menyeluruh yang mudah diakses oleh jutaan pelanggan di seluruh dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang iHerb dan misinya untuk membuat kesehatan dan kesejahteraan menyeluruh dapat diakses oleh semua orang, silakan kunjungi corporate.iherb.com.

Tentang iHerb:

iHerb adalah salah satu peritel daring terkemuka di dunia yang berfokus menawarkan pilihan terbaik untuk vitamin, mineral, suplemen, dan produk kesehatan serta kesejahteraan menyeluruh lainnya, termasuk nutrisi olahraga, kecantikan, mandi dan perawatan diri, bahan pangan, perawatan bayi dan hewan peliharaan dari lebih dari 1.800 merek tepercaya. Didukung oleh tenaga kerja global yang terdiri dari 3.000 anggota tim, iHerb melayani lebih dari 12 juta pelanggan di seluruh dunia di 180 negara dalam 22 bahasa. Jaringan logistik global iHerb yang canggih didukung oleh tujuh pusat pemenuhan pesanan dengan pengendalian suhu yang terletak di A.S. dan Asia, sehingga memberi pelanggan pengalaman belanja tanpa kendala dan dapat diandalkan. iHerb, yang didirikan pada tahun 1996 dan berkantor pusat di Irvine, California, memiliki misi untuk membuat kesehatan dan kesejahteraan menyeluruh dapat diakses oleh semua orang. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi corporate.iherb.com.

