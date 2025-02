המכירות של iHerb עולות על 2.4 מיליארד דולר, ומבססות את המובילות בתחום הבריאות ואיכות החיים העולמיים

החברה חוגגת שנת שיא עם 37 מיליון הזמנות שמומשו בשנת 2024

אירווין, קליפורניה, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

iHerb , אחת הקמעונאיות המקוונות המובילות בעולם של ויטמינים, מינרלים, תוספי תזונה ומוצרי בריאות ואיכות חיים אחרים, חגגה שנה יוצאת דופן בשנת 2024, עם מכירות נטו של יותר מ-2.4 מיליארד דולר, שיא של כל הזמנים עבור החברה. מונעת על ידי ביקוש לקוחות מרבי ומחויבות לשירות יוצא דופן, קמעונאית המסחר האלקטרוני ממשה מספר מרשים של 37 מיליון הזמנות ל -180 מדינות, וחיזקה את מעמדה כמובילה עולמית אמינה בתעשיית הבריאות ואיכות החיים.

דגשים עיקריים לשנת 2024

*ביצועים יוצאי דופן: המכירות נטו של iHerb עלו על 2.4 מיליארד דולר, המשקפות צמיחה שנתית של 14.5%. אבן דרך זו הונעה על ידי פורטפוליו מוצרים מורחב ומעורבות לקוחות משופרת. בנוסף, מכירת יום השנה של החברה בספטמבר 2024 קבעה שיאים חדשים של החברה במכירות נטו, רכישת לקוחות חדשים, רווח גולמי ו-EBITDA מתואם. אירוע קידום המכירות שנמשך חודש הניב כ-250 מיליון דולר במכירות נטו, כאשר 34 שווקים בינלאומיים הגיעו כל אחד למכירות של יותר ממיליון דולר, נתון שחיזק את מעמדו כאירוע מכירות עולמי מוביל.

*מעורבות לקוחות גבוהה: לקוחות פעילים צמחו ב-20% ל-12.4 מיליון ב-2024, וייצרו 37 מיליון הזמנות. רוב משמעותי של הזמנות אלה, 73 אחוזים, הגיעו מלקוחות חוזרים, והפגינו נאמנות לקוחות יוצאת דופן. למרות הביקוש הגובר, החברה השיגה יותר מ-90% שביעות רצון משירות הלקוחות וציון מקדם נטו (NPS) מרשים של 85.6%, נתון שמציב את iHerb בין קבוצת עילית של קמעונאים המומלצים ביותר על ידי הקונים.

היצע מוצרים דינמי: iHerb השיקה כמעט 250 מותגים חדשים בשנת 2024, כולל שיתופי פעולה עם מותגים מובילים כמו The Vitamin Shoppe, Martha Stewart Wellness, Living Proof, Pure Encapsulations, Rule One Proteins, Cymiotika, Olaplex, Micro Ingredients, Paul Mitchell, Bloom, Munchkin, Celsius, Ghost, Yuni Beauty, TerraSoul Superfoods, Tru Earth ועוד. עם למעלה מ-50,000 יחידות SKU, חברת iHerb ממשיכה לספק פתרונות חדשניים בתחומי הבריאות, הבריאות, היופי והתזונה.

*התרחבות בשוק הגלובלי: השקעות במוצרים מגוונים מבחינה תרבותית, פלטפורמת לקוחות של iHerb המתורגמת כעת ל-22 שפות וחנויות דיגיטליות ב-25 שווקים גלובליים כגון Amazon , JD, Tmall, Rakuten ו-Coupang, מאפשרות ל-iHerb להעמיק את טווח ההגעה הבינלאומי שלה ולטפח קשרים חזקים עם צרכנים ברחבי העולם.

*התקדמות תפעולית: עם שבעה מרכזים לוגיסטיים הממוקמים בארה"ב ומחוצה לה, iHerb שומרת על זמן משלוח גלובלי ממוצע של פחות מחמישה ימים, וכמעט מחצית מכל ההזמנות נשלחות תוך פחות משלושה ימים. החברה הפחיתה עוד יותר את עלויות המשלוח שלה והוסיפה יותר מ-20 שיטות משלוח בשנת 2024, מה שמאפשר ל-iHerb להציע משלוח חינם ב-80 מדינות, תוך ניהול המכסים והמסים ששולמו מראש ב-50 מדינות לצורך שחרור מזורז.

"2024 הייתה שנה מהפכנית ב-iHerb, שהדגישה את העמידות של העסק שלנו לנוכח אתגרים גלובליים כמו לחצים אינפלציוניים, תנודות בשער החליפין בדולר האמריקנ י ותסיסה גיאו-פוליטית", אמר אמון זביחי (Emun Zabihi), מנכ"ל iHerb. "מבחר מוצרי האיכות שלנו, בשילוב עם חוויית קנייה חלקה, זכה לאמון ולנאמנות של מיליוני לקוחות ברחבי העולם. במבט קדימה, אנו נשארים מחויבים למשימה שלנו להפוך את הבריאות ואיכות החיים לנגישה לכולם".

מבט קדימה

בהתבסס על המומנטום של 2024, iHerb מתכננת לחזק את מעמדה בשוק על ידי הרחבת קווי מוצרים, שיפור קשרי הלקוחות וקידום חדשנות כדי לענות על צרכי הצרכנים המתפתחים. החברה כבר נמצאת בתהליך של פתיחת שני מתקני מסחר נוספים הממוקמים אסטרטגית בדאלאס, טקסס וריאד, ערב הסעודית כדי לקצר את זמני האספקה ולהגדיל את יכולתה לצמיחת לקוחות חדשים.

עמודי תווך אסטרטגיים לצמיחה

1.מעודד השגת לקוחות גלובליים ונאמנות

השקעה בקמפיינים דיגיטליים ממוקדים בערוצי החיפוש, המדיה החברתית והשוק, תוך התמקדות במשיכת צרכנים מודעים לבריאות. השגת נאמנות לקוחות על-ידי שיפור מתמיד של חוויית הקנייה באמצעות המלצות ומידע מותאמים אישית, לוקליזציה של תוכן והצגה מהירה יותר.

2.שפר את בחירת המוצרים

יצירת מותג מוצרים איתן, המשלב מובילי קטגוריה מבוססים, מותגים מתפתחים ומותגי בית קנייניים כדי לענות על דרישות הלקוחות למוצרי בריאות חיוניים יומיומיים ולחידושים האחרונים בתחומי הבריאות, היופי, הכושר והבית. להרחיב ולהעמיק קטגוריות מוצרים קיימות ולהתרחב לקטגוריות מוצרים סמוכות כדי להמשיך לחדור ולהגדיל את השוק הכולל שניתן לפנות אליו בסך 1.3 טריליון דולר.

3.השגת צמיחה בת קיימא באמצעות מצוינות תפעולית

מייעלים את תהליכי שרשרת האספקה, משפרים את יכולות המימוש ומרחיבים את התשתית הלוגיסטית כדי לעמוד בזמני אספקה מהירים יותר בעלות הנמוכה ביותר האפשרית, תוך הבטחת שביעות רצון יוצאת דופן של הלקוחות ברחבי העולם.

iHerb ערוכה להצלחה מתמשכת כשהיא מתבססת על נקודות החוזק שלה, ומספקת פתרונות בריאות ואיכות חיים נגישים למיליוני לקוחות ברחבי העולם. למידע נוסף על iHerb ומשימתה להנגיש בריאות ואיכות חיים לכולם, בקרו באתר corporate.iherb.com.

אודות iHerb:

iHerb היא אחת הקמעונאיות המקוונות המובילות בעולם, המחויבת להציע מבחר מנצח של ויטמינים, מינרלים, תוספי תזונה ומוצרי בריאות ואיכות חיים אחרים, כולל תזונת ספורט, יופי, אמבטיה וטיפוח אישי, מכולת, טיפול בתינוקות ובחיות מחמד של יותר מ-1,800 מותגים בעלי מוניטין. iHerb נתמכת על ידי כוח עבודה גלובלי של 3,000 חברי צוות, ומשרתת יותר מ-12 מיליון לקוחות גלובליים ב-180 מדינות וב-22 שפות. הרשת הלוגיסטית הגלובלית המתוחכמת של iHerb מעוגנת על ידי שבעה מרכזי אספקה מבוקרי אקלים הממוקמים בארה"ב ובאסיה, ומספקים ללקוחות חוויית קנייה חלקה ואמינה. iHerb נוסדה בשנת 1996 ובסיסה באירווין, קליפורניה, ושמה לה למטרה להנגיש את הבריאות ואיכות החיים לכולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר corporate.iherb.com.

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/752407d5-0a25-4532-b528-645fca244994

קשרי המדיה של iHerb:

press@iherb.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.