Le chiffre d’affaires d’iHerb franchit la barre des 2,4 milliards de dollars et confirme la Société dans sa position de leader dans le secteur mondial de la santé et du bien-être

L’entreprise enregistre une année record en 2024, avec 37 millions de commandes expédiées.

IRVINE, État de Californie, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb , l’un des principaux détaillants en ligne de vitamines, minéraux, compléments et autres produits de santé et de bien-être, annonce une année 2024 exceptionnelle marquée par un record absolu de son chiffre d’affaires net, arrêté à plus de 2,4 milliards de dollars. Grâce à une demande soutenue et à son engagement envers un service exceptionnel, le détaillant en ligne a expédié 37 millions de commandes vers 180 pays, consolidant ainsi sa position de leader mondial dans l’industrie de la santé et du bien-être.

POINTS FORTS DE 2024

PERSPECTIVES

À l’appui de l’essor qu’elle a connu en 2024, iHerb prévoit de renforcer sa position sur le marché en étoffant ses gammes de produits, en améliorant le relationnel clients et en privilégiant l’innovation pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs. La société prévoit d’ouvrir deux nouveaux centres de traitement des commandes, stratégiquement situés à Dallas (Texas) et à Riyad (Arabie Saoudite), afin de réduire les délais de livraison et d’accueillir davantage de clients.

Piliers stratégiques pour la croissance

1. Accélérer l’acquisition de clients à l’échelle mondiale et mettre l’accent sur leur fidélisation

en investissant dans des campagnes numériques ciblées sur les canaux de recherche, réseaux sociaux et places de marché, en privilégiant l’attraction des consommateurs soucieux de leur santé, mais aussi en gagnant la fidélité des clients en améliorant continuellement leur expérience d’achat au moyen de recommandations et d’informations personnalisées, via la localisation des contenus et des services de livraison plus rapides.

2. Améliorer la gamme de produits

en construisant un solide portefeuille de produits, mariant des marques leader dans leur catégorie, des marques émergentes et des marques distributeur pour répondre aux demandes des clients en matière de produits essentiels pour la santé quotidienne, mais aussi en proposant les toutes dernières innovations dans les domaines du bien-être, de la beauté, du fitness et de la maison. Développer les catégories de produits actuelles et se diversifier dans des segments connexes afin d’accroître notre part sur un marché potentiel estimé à 1,3 trillion de dollars.

3. Atteindre une croissance durable grâce à l’excellence opérationnelle

en standardisant les processus de la chaîne d’approvisionnement, en améliorant les capacités de traitement des commandes et en développant l’infrastructure logistique pour répondre à la nécessité de délais de livraison plus rapides au moindre budget possible, tout en conservant un taux de satisfaction client exceptionnel à l’échelle mondiale.

iHerb est bien positionnée pour poursuivre sur la voie du succès en s’appuyant sur ses points forts et en rendant les solutions de santé et de bien-être accessibles à des millions de clients dans le monde entier. Pour en savoir plus sur iHerb et sa mission de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous, veuillez visiter le site corporate.iherb.com.

À propos d’iHerb :

iHerb est l’un des principaux détaillants en ligne au monde à proposer une sélection unique de vitamines, minéraux, compléments et d’autres produits de santé et de bien-être, y compris des produits de nutrition sportive, de beauté, de toilette et de soins personnels, des produits d’épicerie, pour bébés et pour animaux de compagnie de plus de 1 800 marques réputées. À l’appui de son équipe internationale de 3 000 employés, iHerb séduit plus de 12 millions de clients à travers 180 pays et dans 22 langues. Le réseau logistique mondial sophistiqué d’iHerb s’appuie sur sept centres de traitement des commandes climatisés situés aux États-Unis et en Asie, offrant aux clients une expérience d’achat fluide et fiable. Fondée en 1996 et basée à Irvine, en Californie, iHerb poursuit sa mission visant à rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Pour en savoir plus, consultez le site corporate.iherb.com.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/752407d5-0a25-4532-b528-645fca244994

Pour les demandes médias, veuillez contacter : press@iherb.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.