iHerb supera US $ 2.4 mil millones en ventas, consolidando su liderazgo global en salud y bienestar

La empresa celebra un año récord con 37 millones de pedidos completados en 2024

IRVINE, California, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb , uno de los minoristas en línea líderes mundiales de vitaminas, minerales, suplementos y otros productos de salud y bienestar, celebró un año extraordinario en 2024, alcanzando más de US $ 2.4 mil millones en ventas netas, un récord histórico para la empresa. Impulsado por la sólida demanda de los clientes y el compromiso con un servicio excepcional, el minorista de comercio electrónico completó un impresionante número de 37 millones de pedidos a 180 países, reforzando su posición como líder mundial confiable en el sector de salud y bienestar.

PUNTOS DESTACADOS CLAVE DE 2024

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Sobre la base del impulso de 2024, iHerb planea fortalecer su posición en el mercado ampliando las líneas de productos, mejorando las relaciones con los clientes e impulsando la innovación para satisfacer las necesidades en evolución de los consumidores. La empresa ya está en proceso de abrir dos centros de cumplimiento adicionales ubicados estratégicamente en Dallas, Texas y Riad, Arabia Saudita, para recortar los tiempos de entrega y aumentar su capacidad de crecimiento de nuevos clientes.

Pilares estratégicos para el crecimiento

1. Impulsar la adquisición y lealtad de clientes globales

Invertir en campañas digitales objetivizadas en canales de búsqueda, redes sociales y mercado, con enfoque para atraer a consumidores conscientes de la salud. Conseguir la lealtad del cliente mejorando continuamente la experiencia de compra a través de recomendaciones e información personalizadas, localización de contenido y entrega más rápida.

2. Mejore la selección de productos

Crear un portafolio robusto de productos, combinando líderes de categoría establecidos, marcas emergentes y marcas propias patentadas para satisfacer las demandas de los clientes de productos esenciales para la salud diaria y las más recientes innovaciones en bienestar, belleza, condición física y hogar. Ampliar y profundizar las categorías de productos existentes y expandirse a categorías de productos adyacentes para penetrar aún más y aumentar el mercado direccionable total de $ 1.3 billones.

3. Alcanzar un crecimiento sostenible a través de excelencia operacional

Optimizar los procesos de la cadena de suministro, mejorar las capacidades de cumplimiento y ampliar la infraestructura logística para cumplir con tiempos de entrega más rápidos al menor costo posible, asegurando una satisfacción excepcional del cliente en todo el mundo.

iHerb está bien posicionada para el éxito continuo, basándose en sus fortalezas, ofreciendo soluciones de salud y bienestar accesibles para millones de clientes en todo el mundo. Para más información acerca de iHerb y su misión de hacer que la salud y el bienestar sean accesibles para todos, visite corporate.iherb.com.

Acerca de iHerb:

iHerb es uno de los minoristas en línea líderes mundiales dedicado a ofrecer una selección incomparable de vitaminas, minerales, suplementos y otros productos de salud y bienestar, incluyendo nutrición deportiva, belleza, baño y cuidado personal, comestibles, cuidado de bebés y mascotas de más de 1800 marcas reconocidas. Con el respaldo de una fuerza laboral global de 3.000 miembros de equipo, iHerb atiende a más de 12 millones de clientes globales en 180 países y 22 idiomas. La sofisticada red logística global de iHerb está anclada por siete centros de cumplimiento con clima controlado localizados en Estados Unidos y Asia, ofreciendo a los clientes una experiencia de compra perfecta y confiable. Fundada en 1996 y con sede en Irvine, California, iHerb tiene la misión de hacer que la salud y el bienestar sean accesibles para todos. Para más información visite, corporate.iherb.com.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/752407d5-0a25-4532-b528-645fca244994

Para preguntas de los medios, comuníquese con: press@iherb.com

