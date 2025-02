iHerb erzielt über 2,4 Mrd. Dollar Umsatz und festigt seine Führungsposition im Bereich Gesundheit und Wellness weltweit

Das Unternehmen feiert ein Rekordjahr mit 37 Millionen erfüllten Bestellungen im Jahr 2024

IRVINE, Kalifornien, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb , einer der weltweit größten Online-Händler für Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel und andere Gesundheits- und Wellnessprodukte, feierte 2024 ein außergewöhnliches Jahr mit einem Nettoumsatz von mehr als 2,4 Mrd. US-Dollar, was für das Unternehmen einen neuen Rekord darstellt. Aufgrund der starken Kundennachfrage und seines Engagements für einen außergewöhnlichen Service konnte der E-Commerce-Händler beeindruckende 37 Millionen Bestellungen in 180 Ländern abwickeln und damit seine Position als vertrauenswürdiger Weltmarktführer in der Gesundheits- und Wellnessbranche stärken.

WICHTIGE HIGHLIGHTS IM JAHR 2024

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Aufbauend auf der Dynamik des Jahres 2024 plant iHerb, seine Marktposition zu stärken, indem es seine Produktpalette erweitert, die Kundenbeziehungen ausbaut und Innovationen vorantreibt, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Das Unternehmen ist bereits dabei, zwei zusätzliche Fulfillment Center an strategisch günstigen Standorten in Dallas, Texas und Riad, Saudi-Arabien, zu eröffnen, um die Lieferzeiten zu verkürzen und die Kapazitäten für das Neukundenwachstum zu erhöhen.

Strategische Säulen für Wachstum

1. Kundengewinnung und Kundentreue weltweit vorantreiben

Investitionen in zielgerichtete digitale Kampagnen über Such-, Social-Media- und Marktplatzkanäle, die sich vor allem an gesundheitsbewusste Verbraucher richten. Bindung von Kunden, indem das Einkaufserlebnis durch personalisierte Empfehlungen und Informationen, die Lokalisierung von Inhalten und eine schnellere Lieferung kontinuierlich verbessert wird.

2. Verbesserung der Produktauswahl

Zusammenstellung eines robusten Produktportfolios, das etablierte Marktführer in ihren jeweiligen Kategorien, aufstrebende Marken und eigene Hausmarken umfasst, um die Nachfrage der Kunden nach Produkten des täglichen Bedarfs und den neuesten Innovationen in den Bereichen Wellness, Beauty, Fitness und Haushalt zu bedienen. Erweiterung und Vertiefung bestehender Produktkategorien und Expansion in angrenzende Produktkategorien, um den adressierbaren Gesamtmarkt von 1,3 Billionen US-Dollar weiter zu durchdringen und zu vergrößern.

3. Nachhaltiges Wachstum durch operative Exzellenz

Optimierung der Lieferkettenprozesse, Verbesserung der Abwicklungskapazitäten und Erweiterung der Logistikinfrastruktur, um schnellere Lieferzeiten zu möglichst geringen Kosten zu erreichen und eine außergewöhnliche Kundenzufriedenheit weltweit zu gewährleisten.

iHerb ist auf dem besten Weg, seinen Erfolg fortzusetzen, indem es seine Stärken ausbaut und Millionen von Kunden weltweit zugängliche Gesundheits- und Wellness-Lösungen anbietet. Weitere Informationen über iHerb und seine Mission, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen, finden Sie auf der Website corporate.iherb.com.

Über iHerb:

iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der seinen Kunden ein einzigartiges Angebot an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellness-Produkten, einschließlich Sportlernahrung, Beauty-, Bade- und Körperpflegeprodukten, Lebensmitteln, Baby- und Haustierbedarf von über 1.800 renommierten Marken bereitstellt. Mit der Unterstützung von 3.000 Mitarbeitern weltweit bedient iHerb mehr als 12 Millionen Kunden in 180 Ländern und 22 Sprachen. Das hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst sieben klimatisierte Fulfillment Center in den USA und Asien, die den Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.iherb.com.

