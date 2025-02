Wael Hammad Dévoile l'Avenir Visionnaire de XS.com dans une Interview pour Finance Magnates

SWITZERLAND, February 25, 2025 / Business News / -- Dans une interview approfondie avec Finance Magnates, le 24 février, Wael Hammad, Directeur Commercial du Groupe XS .com, a révélé des informations clés sur la croissance impressionnante de l'entreprise et ses ambitieux projets pour 2025. En tant que leader mondial du trading multi-actifs, XS.com étend stratégiquement son empreinte réglementaire, innove avec des avancées technologiques de pointe et renforce ses relations avec les clients pour maintenir son avantage concurrentiel dans un marché en constante évolution.Depuis sa création en 2010, XS.com a acquis une réputation exceptionnelle en obtenant des licences dans des hubs financiers majeurs tels que la LFSA en Asie, la FSCA en Afrique, l'ASIC en Australie et la CySEC en Europe. Ces licences soulignent l'engagement indéfectible de XS.com à maintenir les normes les plus élevées en matière de conformité, de transparence et de sécurité, garantissant ainsi aux traders du monde entier de pouvoir compter sur l'entreprise en tant que partenaire fiable et sécurisé dans leur parcours de trading.Avec les yeux tournés vers l'avenir, XS.com s'engage à intensifier sa croissance, à innover de nouvelles solutions et à offrir un soutien inégalé à ses traders.Ci-dessous l'entretien traduit en ( Français)Dans cette interview, nous parlons avec Wael Hammad, Directeur Commercial du Groupe XS.com, un vétéran expérimenté du trading multi-actifs et de l'innovation fintech. En tant que force motrice du succès de XS.com, Wael partage comment l'entreprise a navigué à travers une année d'innovation et de croissance rapides.De la mise en place d'outils de trading avancés et de l'amélioration des plateformes de trading au renforcement des partenariats et à l'affinement de son programme VIP Client, XS.com continue d'élever l'expérience de trading. Dans cette discussion, Wael explique comment l'entreprise reste en avance sur les défis du marché, anticipe les tendances du secteur et apporte de la valeur à ses clients.Interviewer : 2024 a été une année transformative pour XS.com, avec des progrès significatifs dans la conformité réglementaire, la technologie et l'engagement des clients. Pouvez-vous nous donner un aperçu des étapes clés de l'entreprise cette année ?Wael : En effet ! Cette année a été un véritable tournant pour XS.com. Nous avons concentré nos efforts sur l'expansion de notre cadre réglementaire, le renforcement de notre présence mondiale et le déploiement d'outils innovants qui rendent le trading plus intelligent et plus efficace.Tout commence par une base réglementaire solide. Notre engagement en matière de conformité est inébranlable, car nous croyons qu'une organisation véritablement remarquable élargit constamment son champ d'action réglementaire. À mesure que nous obtenons de nouvelles licences, nous renforçons notre présence sur les principaux marchés financiers, démontrant ainsi notre dévouement aux normes les plus élevées de l'industrie et garantissant à nos clients la protection et la transparence qu'ils méritent.L'un de nos plus grands succès cette année a été l'obtention de multiples licences dans les principaux centres financiers, garantissant une conformité totale avec les normes internationales. Notre empreinte réglementaire s'étend sur plusieurs continents, y compris la LFSA en Asie, la FSCA en Afrique, l'ASIC en Australie et la CySEC en Europe. Cependant, il s'agit d'un processus en cours. Nous croyons que l'expansion réglementaire est continue et nous travaillons activement pour obtenir des licences supplémentaires afin de renforcer encore notre présence mondiale. Ce faisant, nous renforçons notre engagement envers les normes les plus élevées de l'industrie et offrons à nos clients la protection et la transparence qu'ils méritent.Interviewer : XS.com a été très actif lors des événements financiers mondiaux. Comment cela a-t-il contribué à la croissance de l'entreprise ?Wael : Il n'y a rien de tel que de rencontrer les traders, partenaires et leaders du secteur en personne. Nous sommes fiers de sponsoriser de grands événements financiers, des salons et des séminaires à travers le monde. Notre présence dans les régions financières clés nous a permis de renforcer nos relations, d'obtenir des informations précieuses sur les besoins changeants du marché et de présenter nos dernières innovations.Ces événements nous offrent également l'occasion d'écouter directement les traders — comprendre ce qu'ils aiment, ce dont ils ont besoin et comment nous pouvons améliorer leur expérience de trading. Un trader en Amérique latine a des besoins différents de ceux d'un trader en Afrique du Sud, au MENA ou en Asie. Chaque marché a des demandes uniques, et en nous engageant activement avec les traders de différentes régions, nous pouvons mieux adapter nos services pour répondre à leurs attentes.Nous voulons offrir à nos traders et partenaires l'opportunité de discuter directement avec nous, que ce soit lors d'événements ou par d'autres canaux d'engagement. Ce dialogue à double sens nous permet d'améliorer continuellement nos services, de rester en avance sur les tendances de l'industrie et de nous assurer que nous fournissons le meilleur environnement de trading possible pour nos clients dans le monde entier.Interviewer : Des partenariats solides sont essentiels pour la croissance. Comment XS.com cultive-t-il des relations significatives avec ses partenaires ?Wael : Les partenariats sont au cœur de notre activité. Nous considérons nos partenaires comme des moteurs clés de notre succès, et nous nous engageons à construire des relations fondées sur la confiance, la transparence et la croissance à long terme.Pour soutenir nos partenaires — qu'il s'agisse de courtiers, d'institutions financières ou d'affiliés — nous proposons des modèles de collaboration sur mesure qui leur permettent de bénéficier de notre gamme de produits en expansion, des conditions de trading leaders du marché et de programmes de fidélité exclusifs. Notre objectif est de créer de la valeur, en veillant à ce que chaque partenariat soit mutuellement bénéfique et positionné pour un succès à long terme.Nous améliorons également en continu nos structures de partage des revenus, développons des collaborations stratégiques et offrons un soutien personnalisé pour aider nos partenaires à croître avec nous. En alignant nos objectifs sur les leurs, nous créons un écosystème où à la fois les traders et les partenaires prospèrent.Interviewer : Les traders qui restent avec XS.com à long terme bénéficient d'avantages exclusifs. Comment l'entreprise récompense-t-elle la fidélité ?Wael : Nous récompensons la fidélité par l'exclusivité. XS VIP est notre manière de reconnaître et de récompenser nos clients les plus fidèles avec des avantages exclusifs adaptés à leurs besoins de trading. Cette année, nous avons amélioré le programme pour inclure des conditions de trading sur mesure, des consultations individuelles avec des experts et un accès à des analyses de marché premium.Plus que des avantages liés au trading, nos clients VIP bénéficient d'avantages lifestyle, d'invitations à des événements exclusifs et d'une interaction directe avec la direction. Nous avons participé à de nombreux séminaires et salons VIP à travers le monde, garantissant à nos VIP un accès à des opportunités de réseautage et d'apprentissage inégalées.Ce qui distingue véritablement XS VIP, c'est le niveau de personnalisation. Nous prenons le temps de comprendre les objectifs de chaque trader et de leur fournir les outils et les opportunités dont ils ont besoin pour prospérer sur le marché. De plus, nous avons d'autres offres de fidélité en préparation pour renforcer encore nos partenariats et l'engagement de nos clients.En regardant vers l'avenir, nous sommes impatients d'introduire encore plus de programmes de fidélité exclusifs tout au long de 2025, renforçant ainsi notre engagement envers nos clients et garantissant qu'ils reçoivent la meilleure expérience de trading possible.Interviewer : Les traders sont toujours à la recherche d'outils qui les aident à mieux performer. Comment XS.com soutient-elle ses clients avec des offres de produits innovants ?Wael : L'innovation est au cœur de tout ce que nous faisons. L'une des évolutions les plus passionnantes a été les AI Insights alimentés par Hoc-Trade — un outil révolutionnaire qui utilise l'IA comportementale pour aider les traders à identifier les biais et améliorer leur prise de décision. Ce système analyse les comportements de trading et fournit des retours personnalisés sur des aspects tels que le timing des trades, la stratégie et la gestion des risques, affinant ainsi les techniques de gestion de portefeuille et augmentant la rentabilité.Une autre mise à jour majeure a été l'introduction du levier dynamique allant jusqu'à 1:2000, offrant aux traders une flexibilité inégalée dans la gestion des risques. Contrairement aux paramètres de levier fixes traditionnels, notre modèle de levier dynamique s'ajuste automatiquement en fonction du volume de trading et des conditions du marché, permettant ainsi aux traders d'optimiser leurs stratégies en temps réel. Par exemple, sur les principales paires de devises Forex et l'or, le levier peut atteindre jusqu'à 1:2000, permettant aux traders de maximiser leur potentiel de trading.Nous affinons également en continu notre environnement de trading — en améliorant les vitesses d'exécution, en renforçant la liquidité et en élargissant la variété des actifs disponibles. Notre objectif est de fournir une expérience de trading à la fois fluide et puissante.Interviewer : XS.com redéfinit ce que signifie être un leader mondial du trading. Avec des innovations de rupture et une influence en expansion, comment envisagez-vous que XS.com établisse la norme en matière d'excellence pour l'industrie dans les années à venir ?Wael : Notre vision est d'établir une nouvelle norme dans l'industrie en matière d'innovation, de confiance et d'adaptabilité.Nous nous engageons à lancer de nouveaux produits, améliorer nos conditions de trading et obtenir des licences réglementaires supplémentaires pour élargir notre portée. Notre objectif est de fournir aux traders non seulement les meilleurs outils, mais aussi le meilleur soutien et les ressources complètes pour les aider à réussir.De plus, nous visons à approfondir notre présence sur les marchés émergents tout en maintenant notre leadership dans les régions établies. Grâce à des investissements continus dans la technologie, le service client et la conformité, nous construisons un avenir où XS.com reste le choix préféré des traders du monde entier.En fin de compte, notre objectif est de donner du pouvoir aux traders, de renforcer nos partenariats et de continuer à mener l'industrie avec des solutions innovantes et centrées sur les clients. Avec plus d'expansions, d'améliorations de produits et de programmes de fidélité en préparation, nous sommes impatients de voir ce que l'avenir réserve à XS.com et à ses partenaires.Interviewer : Merci, Wael, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Vos éclairages ont été inestimables.Wael : Ce fut un plaisir.Pour lire l'interview originale, veuillez visiter Finance Magnates directement à :Revue de l'entreprise XSLe Groupe XS (opérant sous le nom de marque “XS” ou “XS.com”) est un courtier multi-actifs mondial offrant un accès à une large gamme de produits financiers.Fondé en Australie en 2010, XS.com est devenu un leader mondial du marché dans l'industrie FinTech, des services financiers et du trading en ligne, avec des licences dans plusieurs juridictions et des bureaux dans différentes régions du monde.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combinée à une expérience utilisateur efficace, à une gestion de relations de qualité et à un excellent support client.Avertissement sur les risques : Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, il est donc possible de perdre la totalité de votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques associés.

