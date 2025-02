Wael Hammad Apresenta o Futuro Visionário da XS.com em Entrevista à Finance Magnates

BRAZIL, February 25, 2025 / Business News / -- Em uma entrevista aprofundada à Finance Magnates, no dia 24 de fevereiro, Wael Hammad, Chief Commercial Officer (CCO) do Grupo XS .com, compartilhou insights valiosos sobre o impressionante crescimento da empresa e seus planos ambiciosos para 2025. Como líder global no trading de múltiplos ativos, a XS.com está estrategicamente ampliando sua presença regulatória, inovando com avanços tecnológicos e fortalecendo o relacionamento com seus clientes para manter sua vantagem competitiva em um mercado dinâmico e em constante evolução.Desde sua fundação em 2010, a XS.com consolidou uma reputação sólida ao obter licenças em importantes centros financeiros, como LFSA na Ásia, FSCA na África, ASIC na Austrália e CySEC na Europa. Essas certificações refletem o compromisso da XS.com em manter os mais altos padrões de conformidade, transparência e segurança, garantindo que traders do mundo todo possam contar com a empresa como um parceiro confiável e seguro em sua jornada no mercado financeiro.De olho no futuro, a XS.com continua focada em expandir sua atuação, inovar em novas soluções e oferecer suporte incomparável para seus traders.Abaixo, apresentamos a entrevista traduzida em português:Nesta entrevista, conversamos com Wael Hammad, Chief Commercial Officer do Grupo XS.com, um especialista em trading de múltiplos ativos e inovação em fintech. Como peça-chave no sucesso da XS.com, Wael explica como a empresa navegou por um ano de intensa inovação e crescimento.Desde o lançamento de ferramentas avançadas de trading e aprimoramento das plataformas até o fortalecimento de parcerias estratégicas e a evolução do Programa VIP para Clientes, a XS.com continua elevando a experiência de trading. Durante a conversa, Wael revela como a empresa antecipa tendências do mercado, supera desafios do setor e gera valor para seus clientes.Entrevistador: O ano de 2024 foi transformador para a XS.com, com avanços significativos em conformidade regulatória, tecnologia e engajamento com clientes. Você pode destacar os principais marcos da empresa?Wael: Sem dúvida! Este ano foi um divisor de águas para a XS.com. Nosso foco esteve na expansão da estrutura regulatória, no fortalecimento da presença global e no lançamento de ferramentas inovadoras para tornar o trading mais inteligente e eficiente.Tudo começa com uma base regulatória sólida. Nosso compromisso com a conformidade é inabalável porque acreditamos que uma organização de excelência está sempre ampliando seu alcance regulatório. Ao garantir novas licenças, reforçamos nossa presença nos principais mercados financeiros, demonstrando nosso compromisso com os mais altos padrões do setor e garantindo que nossos clientes tenham a transparência e proteção que eles merecem.Um dos nossos maiores marcos este ano foi obter múltiplas licenças em centros financeiros estratégicos, assegurando conformidade total com as normas internacionais. Nossa presença regulatória abrange LFSA na Ásia, FSCA na África, ASIC na Austrália e CySEC na Europa. Mas esse é um processo contínuo. Acreditamos que a expansão regulatória nunca para, e estamos trabalhando ativamente para garantir novas licenças, fortalecendo ainda mais nossa presença global e proporcionando aos nossos clientes a segurança e a transparência que merecem.Entrevistador: A XS.com tem participado ativamente de eventos financeiros globais. Como isso contribuiu para o crescimento da empresa?Wael: Nada se compara ao contato direto com traders, parceiros e líderes do setor. Temos orgulho de patrocinar grandes eventos financeiros, exposições e seminários ao redor do mundo. Nossa presença nesses encontros nos permite fortalecer relacionamentos, obter insights valiosos sobre as necessidades do mercado e apresentar nossas mais recentes inovações.Esses eventos também são oportunidades para ouvir diretamente os traders—entender suas preferências, necessidades e como podemos aprimorar sua experiência de trading. Um trader da América Latina tem necessidades diferentes de um trader da África do Sul, MENA ou Ásia. Cada mercado tem demandas específicas, e ao engajarmos ativamente com traders de diversas regiões, conseguimos adaptar melhor nossos serviços para atender às suas expectativas.Queremos oferecer a nossos traders e parceiros a oportunidade de conversar diretamente conosco, seja em eventos ou por meio de outros canais de comunicação. Esse diálogo de mão dupla nos permite aprimorar continuamente nossos serviços, antecipar tendências do setor e garantir um ambiente de trading cada vez mais eficiente para nossos clientes em todo o mundo.Entrevistador: Parcerias sólidas são essenciais para o crescimento. Como a XS.com desenvolve relacionamentos estratégicos com seus parceiros?Wael: As parcerias estão no centro do nosso modelo de negócios. Enxergamos nossos parceiros como impulsionadores fundamentais do nosso sucesso, e estamos comprometidos em construir relacionamentos baseados na confiança, transparência e crescimento a longo prazo.Para apoiar nossos parceiros—sejam brokers, instituições financeiras ou afiliados—oferecemos modelos de colaboração personalizados, garantindo que se beneficiem de nosso portfólio de produtos em expansão, condições de trading líderes de mercado e programas exclusivos de fidelidade. Nosso foco está na criação de valor, assegurando que cada parceria seja mutuamente benéfica e sustentável a longo prazo.Além disso, estamos constantemente aprimorando nossas estruturas de compartilhamento de receita, desenvolvendo colaborações estratégicas e oferecendo suporte personalizado para ajudar nossos parceiros a crescerem junto conosco. Ao alinhar nossos objetivos aos deles, criamos um ecossistema onde tanto traders quanto parceiros prosperam.Entrevistador: Traders que permanecem com a XS.com a longo prazo desfrutam de benefícios exclusivos. Como a empresa recompensa essa lealdade?Wael: Nós recompensamos a lealdade com exclusividade. O XS VIP é a nossa maneira de reconhecer e premiar nossos clientes mais fiéis com benefícios exclusivos, adaptados às suas necessidades de trading. Este ano, aprimoramos o programa para incluir condições personalizadas de trading, consultas individuais com especialistas e acesso a insights premium do mercado.Além dos benefícios diretos no trading, nossos clientes VIP também recebem vantagens exclusivas no estilo de vida, convites para eventos especiais e contato direto com a alta administração da XS.com. Participamos de diversos seminários e exposições VIP ao redor do mundo, garantindo que nossos clientes tenham acesso a oportunidades únicas de networking e aprendizado.O que realmente diferencia o XS VIP é o nível de personalização. Nos dedicamos a entender os objetivos de cada trader e fornecemos as ferramentas e oportunidades necessárias para que prosperem no mercado. Além disso, temos novos programas de fidelidade em desenvolvimento para fortalecer ainda mais nossas parcerias e o engajamento dos clientes.Olhando para o futuro, estamos entusiasmados para lançar ainda mais programas exclusivos de fidelidade ao longo de 2025, reforçando nosso compromisso com os clientes e garantindo que eles tenham a melhor experiência de trading possível.Entrevistador: Traders estão sempre em busca de ferramentas que os ajudem a ter melhor desempenho. Como a XS.com apoia seus clientes com produtos inovadores?Wael: Inovação está no centro de tudo o que fazemos. Um dos desenvolvimentos mais empolgantes é o AI Insights, impulsionado pelo Hoc-Trade—uma ferramenta revolucionária que utiliza inteligência artificial comportamental para ajudar traders a identificar vieses e aprimorar a tomada de decisões. Esse sistema analisa padrões de trading e fornece feedback personalizado sobre timing de operações, estratégias e gerenciamento de risco, refinando assim as técnicas de gestão de portfólio e aumentando a rentabilidade.Outro grande avanço foi a implementação da Alavancagem Dinâmica de até 1:2000, proporcionando aos traders uma flexibilidade excepcional no gerenciamento de riscos. Diferente dos modelos tradicionais de alavancagem fixa, nosso sistema ajusta automaticamente a alavancagem de acordo com o volume de negociação e as condições de mercado, permitindo que traders otimizem suas estratégias em tempo real. Por exemplo, em pares de moedas Forex e ouro, a alavancagem pode chegar a 1:2000, maximizando o potencial operacional dos traders.Além disso, estamos constantemente aprimorando nosso ambiente de trading—melhorando a velocidade de execução, aumentando a liquidez e expandindo a variedade de ativos disponíveis. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de trading fluida e altamente eficiente.Entrevistador: A XS.com está redefinindo o conceito de liderança global no trading. Com inovações disruptivas e uma influência crescente, como você enxerga a empresa estabelecendo um novo padrão de excelência no setor nos próximos anos?Wael: Nossa visão é estabelecer um novo padrão para a indústria, baseado em inovação, confiança e adaptabilidade.Estamos comprometidos em lançar novos produtos, melhorar as condições de trading e garantir mais licenças regulatórias para expandir nosso alcance. Nosso objetivo é oferecer não apenas as melhores ferramentas, mas também o melhor suporte e recursos 360°, ajudando os traders a alcançarem o sucesso.Além disso, buscamos expandir ainda mais nossa presença em mercados emergentes, ao mesmo tempo em que mantemos nossa liderança em regiões consolidadas. Com investimentos contínuos em tecnologia, atendimento ao cliente e conformidade regulatória, estamos construindo um futuro no qual a XS.com continuará sendo a escolha preferida dos traders em todo o mundo.Nosso foco é empoderar os traders, fortalecer nossas parcerias e continuar liderando o setor com soluções inovadoras e centradas no cliente. Com mais expansões, melhorias de produtos e novos programas de fidelidade a caminho, estamos muito empolgados com o que o futuro reserva para a XS.com e seus parceiros.Entrevistador: Obrigado, Wael, por reservar um tempo para falar conosco hoje. Seus insights foram extremamente valiosos.Wael: Foi um prazer.Para ler a entrevista original, visite diretamente o site da Finance Magnates no link abaixo:Sobre a XS.comO Grupo XS (operando sob as marcas "XS" ou "XS.com") é um broker global de múltiplos ativos, oferecendo acesso a uma ampla gama de produtos financeiros.Fundada na Austrália em 2010, a XS.com se tornou uma referência no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças regulatórias em diversas jurisdições e escritórios espalhados pelo mundo.A XS.com fornece a traders, investidores institucionais e brokers acesso a uma liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinando uma experiência eficiente, um gerenciamento de relacionamento de alta qualidade e um suporte ao cliente excepcional.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e envolvem um alto nível de risco, sendo possível perder todo o capital investido. Esses produtos podem não ser adequados para todos os investidores, e é fundamental que você compreenda os riscos envolvidos antes de operar.

