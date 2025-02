Cómo los cambios en el comercio entre Estados Unidos y China están remodelando los mercados Ideas de EBC Financial Group

EBC Financial Group analiza cómo las políticas comerciales cambiantes entre Estados Unidos y China están remodelando los mercados financieros globales, impulsando movimientos en las principales clases de activos.

Un Cambio Global Definitorio: Los desarrollos en el comercio entre Estados Unidos y China están redefiniendo los mercados globales

DC, UNITED STATES, February 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Los últimos acontecimientos entre Estados Unidos y China marcan un momento definitorio para los mercados financieros globales. Mientras las tensiones comerciales resurgen, China fortalece su economía contra presiones externas, mientras que EE. UU. recalibra sus políticas sobre aranceles e inversión extranjera. Estos cambios geopolíticos están alterando los flujos de capital e intensificando la volatilidad del mercado, lo que lleva a los traders a reevaluar sus estrategias.

Los mercados financieros están experimentando una incertidumbre creciente a medida que las políticas comerciales cambiantes y las realineaciones de capital impulsan la volatilidad en mercancías, divisas e índices bursátiles. Los participantes del mercado están monitoreando estos desarrollos para evaluar los posibles impactos en los movimientos del mercado. EBC Financial Group (EBC) ha observado una creciente demanda de activos refugio y estrategias de cobertura a medida que los operadores evalúan los riesgos y oportunidades por delante.

La Guerra Comercial Resurge: Nerviosismo en el Mercado y Demanda de Activos Refugio

La última ronda de aranceles retaliatorios medidos pero estratégicos por parte de China señala un acto de equilibrio cuidadoso: responder firmemente a las medidas comerciales de EE. UU. mientras se evita una interrupción excesiva en el mercado. El sentimiento de los inversores sigue siendo frágil, como lo demuestran las reacciones recientes del mercado.

Según un informe reciente de Reuters, los precios del oro se dispararon a máximos históricos tras los últimos anuncios de aranceles entre Estados Unidos y China, alcanzando el oro al contado los USD 2,942.70 por onza. El informe resalta cómo las preocupaciones por la guerra comercial continúan impulsando la demanda de activos refugio como el oro y la plata. Mientras tanto, el mercado de divisas está experimentando fluctuaciones intensificadas en el USD/CNY, con el yuan alcanzando recientemente un mínimo de tres semanas frente al dólar en medio de la incertidumbre comercial global. Los traders están monitoreando de cerca las medidas de control de capital y los cambios de política en China para evaluar los posibles riesgos de devaluación.

La Fortaleza Económica de China: Un Cambio en los Flujos de Capital Globales

El movimiento estratégico de China hacia la autosuficiencia económica y las asociaciones comerciales alternativas señala un cambio crítico en el panorama de inversiones globales. En 2013, China lanzó su Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), que ya ha construido puertos marítimos e interiores, puertos ferroviarios y sistemas ferroviarios transcontinentales que conectan 150 países que albergan a dos tercios de la población mundial. Y el RCEP firmado en 2020 es el primer acuerdo de libre comercio entre las economías más grandes de Asia. Estas iniciativas forman parte del esfuerzo más amplio de Beijing por asegurar una resistencia financiera a largo plazo y reducir la dependencia de los mercados occidentales. A medida que China reduce su dependencia de los mercados estadounidenses, los metales preciosos pueden tener más espacio para crecer.

Olas en el Mercado: Cómo las Políticas Comerciales Están Redefiniendo Clases de Activos Clave

Recientemente, Estados Unidos impuso un arancel amplio del 10% a todas las importaciones chinas, lo que llevó a Beijing a responder con aranceles del 10% al 15% sobre el petróleo crudo estadounidense, gas natural licuado (GNL), maquinaria agrícola y otros productos. Estas medidas, junto con un arancel del 25% impuesto por EE. UU. sobre el acero y aluminio, han intensificado las tensiones comerciales y generado preocupaciones sobre las cadenas de suministro globales.

En una entrevista reciente con CGTN America, David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd., habló sobre las implicaciones más amplias de las políticas comerciales de EE. UU. "Si estás pensando en causar una interrupción, ten en cuenta que EE. UU. tiene un déficit masivo en términos de bienes y un superávit en términos de servicios, es una forma bastante eficiente para que la UE proceda,"

Si bien Barrett se refería a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, sus comentarios reflejan una tendencia más amplia: cómo los bloques económicos clave están recalibrando sus políticas comerciales en respuesta a las estrategias arancelarias de EE. UU. Esta misma reorganización estratégica se está desarrollando en las relaciones entre EE. UU. y China, con China respondiendo a través de contramedidas específicas y asociaciones comerciales alternativas.

Asimismo, China ha endurecido las restricciones a la exportación de minerales críticos esenciales para la fabricación de semiconductores y tecnología de alta gama. Este movimiento estratégico no solo presiona a industrias clave de EE. UU., sino que también afecta a las cadenas de suministro tecnológicas globales, potencialmente incidiendo en los precios de los metales industriales y los costos de fabricación.

Los analistas de EBC señalan que estas políticas comerciales están afectando el sentimiento del mercado. Los traders de petróleo crudo y materias primas están observando de cerca estos acontecimientos, en particular cómo una guerra comercial latente afectará las perspectivas de crecimiento global. Mientras tanto, los últimos aranceles de EE. UU. han aumentado los riesgos para los activos de alto riesgo, incrementando la incertidumbre sobre la inflación.

Para los operadores de divisas, las monedas de mercados emergentes podrían experimentar una mayor volatilidad a medida que los flujos de capital se ajustan al cambiante panorama comercial entre EE. UU. y China. La tasa de cambio USD/CNY sigue siendo un indicador clave del sentimiento de riesgo global, reflejando las reacciones del mercado a los cambios de política en curso.

El Próximo Capítulo: Los Mercados se Preparan para una Nueva Realidad entre EE. UU. y China

El comercio de EE. UU. con China alcanzó su punto máximo en 2022 como resultado de las políticas proteccionistas de Trump en su primer mandato. El distanciamiento solo se acelerará con su regreso a la Casa Blanca.

Las acciones globales enfrentan una mayor turbulencia a medida que las tensiones comerciales aumentan. Los traders están observando de cerca señales sobre ajustes de políticas que podrían tanto intensificar como reducir las tensiones, lo que influirá en el sentimiento en todos los sectores.

Permanecer a la Vanguardia en un Paisaje Financiero en Transformación

Con la relación entre EE. UU. y China entrando en una nueva fase de reajuste económico y financiero, los participantes del mercado deben mantenerse ágiles, buscando oportunidades mientras mitigan riesgos en un entorno comercial que está cada vez más moldeado por fuerzas geopolíticas. EBC Financial Group sigue a la vanguardia de estos desarrollos, brindando a los traders e inversores un entorno comercial excepcional para navegar por las condiciones económicas cambiantes. Descubre más en https://www.ebc.com/.

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en el distinguido distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) se conoce por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. Con oficinas en los principales centros financieros, incluidos Londres, Sídney, Hong Kong, Singapur, las Islas Caimán, Bangkok, Limassol y mercados emergentes en América Latina, Asia y África, EBC permite a inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades comerciales, que incluyen divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocida con múltiples premios, EBC se compromete a mantener estándares éticos y estas subsidiarias están autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Authoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).

En el corazón de EBC se encuentra un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en importantes instituciones financieras. Han navegado a través de ciclos económicos clave, desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo en 2015, hasta las convulsiones del mercado durante la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, asegurando que cada relación con inversores se maneje con la seriedad que merece.

Como Socio Oficial de Forex del FC Barcelona, EBC proporciona servicios especializados en Asia, América Latina, Oriente Medio, África y Oceanía. A través de su asociación con la Fundación de las Naciones Unidas y la campaña de base más grande del mundo, Unidos para vencer Malaria, la empresa contribuye a iniciativas globales de salud. EBC también apoya la serie de compromiso público 'Lo que realmente hacen los economistas' del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a importantes desafíos sociales, fomentando una mayor comprensión y diálogo público.

