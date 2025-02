DIAGNOS présentera à la 8e conférence annuelle sur la croissance de Centurion One Capital à Toronto

BROSSARD, Québec, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier dans la détection précoce de problèmes de santé critiques grâce à sa plateforme FLAIRE basée sur l'Intelligence Artificielle (IA), a le plaisir d'annoncer qu'elle fera une présentation lors de la 8e conférence annuelle de Centurion One Capital à Toronto, au Canada, le 6 mars 2025.

Cet événement privé rassemble la plus grande base canadienne d'investisseurs à la recherche des prochains meilleurs investissements. DIAGNOS participe à cet événement prestigieux pour présenter sa solution d'intelligence artificielle pour le marché médical. DIAGNOS démontrera que le marché qu'elle vise peut être un succès mondial.

« L'intelligence artificielle ne remplacera pas les médecins, mais leur donnera les moyens de pratiquer une meilleure médecine avec une plus grande précision et d'accroître leur efficacité à un coût inégalé. Avec plus de données générées que jamais, l'intelligence artificielle peut exploiter cette richesse d'informations pour améliorer de manière significative les résultats pour les patients », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.

« DIAGNOS s'engage à révolutionner la santé oculaire grâce aux technologies d'intelligence artificielle », a ajouté André. « Notre expertise en matière de diagnostics basés sur l'intelligence artificielle contribue à améliorer les résultats pour les patients dans le monde entier. Le marché de l'optométrie comprend plus de 300 000 sites dans le monde. Notre récent partenariat avec le plus grand acteur du secteur a non seulement validé notre technologie, mais il va aussi considérablement accroître notre visibilité. De plus, nos initiatives commerciales liées au gouvernement reprennent, ce qui marque une phase de croissance passionnante pour DIAGNOS. »

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec ; M. André Larente, président DIAGNOS inc. Tél : 450-678-8882, poste 224 alarente@diagnos.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.