Groupe Transformation des Métaux Canada annonce des mesures pour répondre aux menaces de tarifs douaniers américains sur le secteur de l’acier

BROSSARD, Québec, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe transformation des métaux Canada (MPG Canada) et ses filiales, Ivaco Rolling Mills, Sivaco et Infasco, annoncent des mesures difficiles, mais nécessaires pour répondre à l’environnement de marché actuel et à la menace imminente de tarifs douaniers des États-Unis sur l’acier et les dérivés de l’acier. Ces mesures aideront à maintenir la majorité des activités et de la main-d’œuvre de MPG Canada tout en permettant de réagir à l’impact que ces menaces ont déjà sur la demande de l’entreprise pour ses produits, destinés directement et indirectement, par l’entremise de nos clients canadiens, aux clients américains.

En raison de la baisse anticipée de la demande et du volume de production, due aux menaces de tarifs douaniers américains et aux défis commerciaux au Canada avec l’augmentation des importations, les mesures comprennent une réduction de la main-d’œuvre de 140 employés de production et de bureau en Ontario et au Québec, la mise en œuvre d’actions de réduction des coûts et l’annulation ou la pause de certains projets. Ces mesures permettront à MPG Canada de rester compétitif pour servir ses clients et protéger l’entreprise à court terme.

« Cette décision a été extrêmement difficile pour notre entreprise, et n’a pas été prise à la légère, mais elle est nécessaire dans l’environnement actuel », a déclaré Matt Walker, président de MPG Canada. « Nos employés sont la colonne vertébrale de nos opérations. Ils travaillent forts, jour après jour, pour créer des produits en acier reconnus pour leur qualité ainsi que pour offrir un service client hors pair, tout en étant une partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement Canada–États-Unis. »

La faiblesse du marché en 2024, la faible demande macroéconomique nord-américaine liée à une année électorale américaine, le défi accru des importations déloyales au Canada, et maintenant la menace imminente de tarifs douaniers de 25 % sur le secteur de l’acier et de 25 % sur tous les produits canadiens aux États-Unis, ont des impacts sérieux sur la demande pour les produits de MPG Canada.

« Bien qu’il soit impossible à ce stade de prédire combien de temps ces actions des États-Unis dureront, le gouvernement canadien doit être prêt à réagir rapidement pour sauvegarder la viabilité à long terme des fabricants de produits en acier canadiens et la sécurité d’emploi collective de nos employés », a déclaré Walker. « Maintenir une industrie de l’acier domestique saine et sa base de clients, qui transforment l’acier brut en d’autres produits en acier, est crucial pour la stabilité économique d’une nation souveraine indépendante et autonome. L’acier est fondamental à la production de composantes pour des industries essentielles comme la défense, l’approvisionnement en énergie, tant les combustibles fossiles que les énergies vertes, la majorité de la fabrication industrielle, par exemple, l’automobile, le transport, les équipements lourds et pour la construction de logements et d’infrastructures. »

Face aux menaces de tarifs douaniers américains, et comme les membres de l’Association canadienne des producteurs d’acier (CSPA) l’ont préconisé, MPG Canada appelle le gouvernement canadien à :

Préparer la mise en œuvre de mesures tarifaires de rétorsion correspondantes, et sans aucun délai de consultation.

Fournir un soutien aux travailleurs et aux entreprises pendant cette crise économique.

Empêcher les importations de plus en plus déloyales d’autres pays au Canada et protéger l’industrie nationale en instituant des surtaxes en lien avec la section 53, sans aucune exemption possible.

Promouvoir l’achat d’acier canadien, avec une intensité carbone bien inférieure à celle des importations.

Travailler en collaboration avec les États-Unis pour créer un marché commercial nord-américain qui promeut l’acier fondu et coulé en Amérique du Nord.

À propos de Groupe Transformation des Métaux Canada

Le Groupe transformation des métaux, faisant partie de l’entreprise The Heico Companies, exploite trois entreprises (Ivaco Rolling Mills, Sivaco et Infasco) sur 6 sites de fabrication au Québec et en Ontario et emploie environ 1600 personnes. L’organisation exploite une aciérie à four à arc électrique (EAF) et une usine de coulée de billettes, un laminoir fil machine à deux brins, une installation de traitement de fil machine, deux usines de fil, une usine de fabrication de boulons, une usine de fabrication d’écrous et une installation de revêtement pour fixations en acier. Groupe transformation des métaux Canada s’efforce d’offrir la meilleure expérience client en fournissant des produits en acier à haute valeur ajoutée et conçus de manière durable à travers l’Amérique du Nord.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Frédéric Perron

Directeur, Marketing et Développement des affaires

Groupe transformation des métaux, une division de The Heico Companies

fperron@mpg.heicocompanies.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.