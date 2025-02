Abcourt recoupe 171,5 g/t sur 0,5 m dans les niveaux supérieurs de la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) communique les principaux résultats de forage réalisés en octobre et novembre 2024.

Dans le cadre de la mise à jour des ressources minérales et afin d’appuyer les travaux d’ingénierie à la préparation d’une étude de préfaisabilité économique, Abcourt a réalisé en 2024, entre les niveaux 235 et 295, 62 trous, totalisant 5 977 mètres de forage.

Parmi ces trous, 20 d’entre eux ont été forés à partir du niveau 295 et ciblent les zones 04 et 05 pour un total de 1 757 mètres de forage. Abcourt présente les principaux résultats de ces 20 trous.

Les faits saillants des résultats d’analyses, inclus dans ce communiqué, sont les suivants :

171,53 g/t Au sur 0,5 mètre dans le forage 29-287.

dans le forage 29-287. 126,55 g/t Au sur 0,8 mètre dans le forage 29-284.



Mohamed Haithem Bennia, surintendant géologie à la mine Géant Dormant commente: « Les forages réalisés sous terre à Géant Dormant depuis décembre 2023 ont permis d’accroitre nos ressources minérales, et de mieux les définir. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous allons poursuivre le forage ainsi que les travaux de mise à jour des ressources. Nous continuerons aussi à appuyer l’ingénierie dans la préparation d’une étude de préfaisabilité. Les résultats de cette compagne de forage renforcent notre conviction du grand potentiel de notre Géant et que nous adoptons les bonnes démarches pour le réveiller. »

Les principaux résultats sont affichés dans le tableau 1 :

Tableau 1: Principaux résultats de forage des zones 04 et 05 (forage à partir du niv. 295) Forage

De À Intervalle Au Veine (m) (m) (m) (g/t) 29-274 Pas de résultats significatifs Limite inférieure de la zone minéralisée 29-275 Pas de résultats significatifs Limite inférieure de la zone minéralisée 29-276 47,00 47,50 0,50 9,59 29-277 Pas de résultats significatifs Limite inférieure de la zone minéralisée 29-278 34,00 34,70 0,70 5,76 29-279 Pas de résultats significatifs Limite inférieure de la zone minéralisée 29-280 51,00 51,50 0,50 10,35 29-281 Pas de résultats significatifs Limite inférieure de la zone minéralisée 29-282 58,00 58,50 0,50 20,16 29-283 47,80 48,30 0,50 21,76 29-284 33,60 34,40 0,80 126,55 29-285 51,50 52,50 1,00 39,50 Incluant 52,00 52,50 0,50 68,58 29-286 49,7 50,20 0,50 5,61 29-287 27,20 27,70 0,50 171,53 29-288 59,50 60,00 0,50 5,64 29-289 65,30 65,80 0,50 6,79 29-290 45,90 46,40 0,50 23,26 29-291 46,50 47,10 0,60 74,01 29-292 43,60 44,20 0,60 57,46 29-293 36,30 36,80 0,50 22,48 Notes: 1. Le métrage représente la longueur mesurée le long de la carotte de forage. 2. Les résultats d’analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.



La figure 1 montre l’emplacement des zones 04 et 05.

Figure 1: Emplacement des zones 04 et 05





Les principaux résultats de forage des zones 04 et 05 sont illustrés dans la figure 2 :

Figure 2: Principaux résultats - Interceptions des zones 04 et 05





Les données de forages montrent que :

Les trous de forage ont intercepté plusieurs intervalles minéralisés intéressantes qui semblent dessiner plusieurs veines subparallèles;

Les résultats des trous forés à partir de la baie sud sont plus intéressants que ceux forés à partir de la baie nord;

Cette disposition de veines est confirmée par les travaux de cartographie dans les galeries développées dans ces zones (figure 3);



Ces veines semblent être l’extension inférieure des chantiers 23-S04-5-E327 et 23-05-E328 optimisés par Deswik dans l’Étude Économique Préliminaire. La modélisation 3D nous donnera plus de détail sur la continuité et l’extension de ces veines.

Figure 3: Cartographie des veines (zones 04 et 05)





PROCHAINES ÉTAPES

Pour les zones 04 et 05 :

Interprétation et mise à jour de la modélisation 3D des veines minéralisés pour les zones 04 et 05;

Réévaluer et mettre à jour les ressources minérales de ces zones;

Soutenir l’équipe d’ingénierie pour optimisation du design des chantiers.



Dans les niveaux supérieurs de la mine :

Poursuivre les travaux de réhabilitation des galeries pour préparer les baies de forage;

Poursuivre les travaux de forage, de modélisation et de mise à jour des ressources.

Dans les niveaux inférieurs de la mine :

Poursuivre la phase 1 de forage de la zone 785N ainsi que la zone inferieure Est de la mine;

Réévaluer le potentiel de la partie supérieure de la zone 785N (phase 2).

MESURES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ (QA/QC)

Les travaux de forage, de description de carotte ont été faits sous la supervision de Mohamed Haithem Bennia, géo, Surintendant Géologie, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

L’alignement des trous de forage ainsi que les mesures des déviations se font avec des instruments de haute précision (Devialigner et Devigyro) utilisants la technologie Gyroscopique pour garantir la qualité de nos données.

Les protocoles d’assurance et de contrôle de la qualité incluent l’insertion d’échantillons blancs, standards et duplicata à tous les 25 échantillons, en plus du contrôle interne des échantillons du laboratoire.

Les demi-carottes ont été préparées au laboratoire interne de la mine Géant Dormant selon les normes de l’industrie.

Afin de réduire le temps de réception des résultats d’analyse, une partie des échantillons de lots utilisés dans la préparation de ce communiqué de presse a été envoyée (pulpe/rejet) à un laboratoire externe (laboratoire MSALABS à Val-d’Or) et l’autre partie a été analysée au laboratoire interne de la mine Géant Dormant.

Les échantillons analysés au laboratoire interne ont été réalisés par pyroanalyse (A.A.) avec finition par absorption atomique. Les échantillons ayant une teneur supérieure à 10 g/t Au ont été réanalysés par pyroanalyse avec finition par gravimétrie.

Afin de valider la qualité de l’analyse interne du laboratoire, un lot d’échantillons de pulpe a été réanalysé par Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc. division d'ActLabs qui est un laboratoire externe accrédité, enregistré ISO 9001 et certifié ISO/IEC 17025 CCN (lab707), MELCC (lab375) situé à Sainte-Germaine-Boulé, Québec.

Les audits montrent un haut degré de corrélation avec les résultats du laboratoire interne.

Les échantillons envoyés à l'externe ont été analysés par le laboratoire MSALABS de Val-d'Or, Québec, en utilisant la méthode Photon AssayTM. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique.

Personnes qualifiées

Mohamed Haithem Bennia, géo, surintendant géologie à la mine Géant Dormant a rédigé, collecté, vérifié et approuvé les informations techniques figurant dans ce communiqué de presse.

Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

M. Hamelin et M. Bennia sont des personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses activités d’exploration et de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la levée de l’ordonnance, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la performance générale des actifs de la Société ainsi que les résultats de l'exploration et des activités de développement de la Société, sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca . Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

