水量を1mm単位で計れて、ご飯が自分好みの硬さに！炊飯用計量アイテム「ピッ炊く」の70%OFFセールを、オンラインショップで1月27日より開催

日本, 日本, JAPAN, February 27, 2025 / EINPresswire.com / -- お米は銘柄や寝かせ時間によって硬さが異なるため、計量カップや人差し指で水量を計ると、炊き上がりが変わってしまいます。そこで、水量を1mm単位で調整でき、誰でも自分好みの硬さで炊飯できる計量器「ピッ炊く」を開発しました。AMOTE JAPAN(所在地:神奈川県横浜市、代表:阿部 純子)が運営するオンラインショップ「AMOTE JAPAN」は2025年1月27日(月)に、自社製品「ピッ炊く」の70%OFFセールを開始しました。好きな硬さのご飯になるように、炊飯時の水量を調整できる計量器が、税込み1,056円で購入できます。■家庭でも飲食店でも、納得がいく硬さのご飯を炊ける計量アイテム「ピッ炊く」おいしさや硬さといったお米の炊き上がりは、銘柄、気温、寝かせ時間などで異なるもの。さらに、水量やお米の計り方も、ご飯の硬さを左右します。これが「いつも通りに炊いているのに、今日はおいしくない」「高い炊飯器を買ったのにイマイチ」といったことが起こる理由です。また、業務用炊飯器は目盛りの幅が広いため、より炊きムラが生じやすくなります。お米の状態や量、そのとき食べたい硬さに合わせて毎回水量を調整するには、時間や労力、お金が必要です。そこで当社は、料理初心者からプロの飲食店スタッフまで、誰もが簡単においしいご飯を炊ける計量アイテム「ピッ炊く」を開発しました。■在庫がなくなり次第終了の、「ピッ炊く」70%OFFセールを実施「ピッ炊く」の使い方はとてもシンプル。まずは洗ったお米と、お米がつかるぐらいの水を炊飯釜に入れます。お米を平らにならした上に「ピッ炊く」を置いたら計量の準備は完了です。「ピッ炊く」には1mm単位で目盛りが刻まれているため、最初に炊いたときに、どの目盛りまで水を入れたか覚えておけば、2回目からは水加減を細かく調整でき、ご飯を好みの硬さに仕上げられます。お手入れが簡単で、コンパクトなのも「ピッ炊く」の特長です。フックなどに掛けても、置いて飾ってもかわいいデザイン。カラーバリエーションは、さまざまなお米をイメージした4色を展開しています。2025年夏〜秋頃には、さらに新しいカラーが登場予定です。2025年1月27日(月)より、オンラインショップ「AMOTE JAPAN」にて「ピッ炊く」の70%OFFセールを開始しました。通常価格が税込み3,520円のところ、税込み1,056円でお買い求めいただけます。なお、セールは在庫がなくなり次第終了となります。当社は今後とも本商品の販売を拡大し、キッチン雑貨取扱店での導入を目指します。<商品概要>商品名:ピッ炊くサイズ:トップ 15.5×9cm、円盤 13×13cm原料樹脂:ポリプロピレン耐熱温度:120度カラー:お赤飯色(ピンク)、緑米色(グリーン)、玄米色(ベージュ)、白米色(白)

