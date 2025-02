Azimut annonce les résultats de l'assemblée générale annuelle

LONGUEUIL, Québec, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV:AZM) (OTCQX:AZMTF) a le plaisir d'annoncer les résultats du vote de son assemblée générale annuelle (« l’Assemblée ») des actionnaires tenue le 20 février 2025.

Au total, 45 175 458 actions étaient représentées par procuration ou en personne à l'Assemblée, soit 52,72% des actions émises et en circulation de la Société. Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions présentées à l'Assemblée comme suit :

Votes en faveur % en faveur Abstention % abstention Total des votes Élections des Administrateurs Glenn J. Mullan 43 224 896 99,35 % 284 438 0,65 % 43 509 334 Jean-Marc Lulin 43 393 048 99,73 % 116 286 0,27 % 43 509 334 Jean-Charles Potvin 43 363 648 99,67 % 145 686 0,33 % 43 509 334 Jacques Simoneau 43 386 548 99,72 % 122 786 0,28 % 43 509 334 Michel Brunet 43 395 148 99,74 % 114 186 0,26 % 43 509 334 Christiane Bergevin 43 395 368 99,74 % 113 966 0,26 % 43 509 334 Vanessa Laplante 43 394 868 99,74 % 114 466 0,26 % 43 509 334 Nomination des auditeurs 44 291 333 99,48 % 233 118 0,52 % 44 524 451



Chacune des propositions approuvées à l'Assemblée est décrite en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 6 janvier 2025, et disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Après l'Assemblée, le conseil des administrateurs a renouvelé le mandat des dirigeants suivants de la Société: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction ; Moniroth Lim, chef des finances et secrétaire corporative ; Jonathan Rosset, vice-président du développement corporatif ; Rock Lefrancois, vice-président exploration.

De plus, 10 000 options d’achats d’actions ont été octroyées à une administratrice au titre de sa nomination comme nouvelle présidente du comité d’audit. Les options ont un prix d’exercice de 0,57 $ par action et peuvent être exercées pendant une période de 10 ans.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour l’or, le cuivre, le nickel et le lithium.

Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées*) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut progresse également sur la découverte en lithium de Galinée en coparticipation avec SOQUEM. De plus, d'importants progrès d'exploration ont été réalisés en 2024 sur trois autres projets : Wabamisk (antimoine-or ; lithium), Kukamas (nickel-cuivre-EGP) et Pilipas (lithium).

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,7 millions d’actions émises et en circulation

Contact et information

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, vice-président développement corporatif

Tel.: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

_____________________________________________________________________________________

* Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Quebec. Canada, dated January 4, 2024, and prepared by Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., and Simon Boudreau, P.Eng., of InnovExplo Inc.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

