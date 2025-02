Kyivstar 與 Mavenir 攜手合作提供增強型企業固定-流動融合服務

英國雷丁, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建未來網絡的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir,經過來自阿聯酋杜拜 VEON Group 集團轄下的烏克蘭頂尖數碼營運商 Kyivstar 挑選,攜手合作為該營運商的 B2B 客戶提供增強型企業固定及流動連線服務。 Kyivstar 與 Mavenir 並肩合作,部署其尖端、面向未來的架構及完整堆疊式解決方案,當中包括硬件、軟件及容器化平台。

固定-流動融合 (FMC) 解決方安包括融合電話通信應用伺服器 (CTAS)、媒體資源功能 (MRF)、元件管理系統 (EMS),以及提供企業服務的分析平台。 Mavenir 亦將在合作中引入對烏克蘭市場的深入了解,以及帶來在短時間內提供解決方案的能力。 專門為企業市場提供創新語音解決方案的公司 Defne,將與 Mavenir 合作提供一些特色或利基商業服務,而 Mavenir 將會負責整體的解決方案。 儘管地區內的環境狀況並不理想,但對世界一流連線力基礎設施的投資仍然是 Kyivstar 的首要任務。

Kyivstar 資訊總監 Andriy Zhukovskyi 表示:「此時此刻,連線能力對烏克蘭是相當重要的,而我們的責任是持續為所有客戶提供最佳的服務。 Mavenir 向我們展示出該公司具備一流的解決方案,可滿足我們 企業客戶的需求,展現出依時交付的能力,儘管現時我們的工作環境極具挑戰性。」

Mavenir 歐洲、中東和非洲地區的高級副總裁暨總經理 Virtyt Koshi 博士補充說:「Kyivstar 團隊致力於提供尖端的服務,就這項全新的企業及商業服務功能獲選為優先合作夥伴,我們感到相當自豪。」

-完-

關於 Kyivstar:

Kyivstar 為烏克蘭最具規模的電訊營運商,截至 2024 年 9 月為止,為超過 2,330 萬流動用戶及超過 110 萬家居互聯網的固網客戶提供服務。 該公司提供廣泛的流動及固網技術服務,包括 4G、大數據、雲端解決方案、網絡安全及數碼電視等。 Kyivstar 計劃於 2023 年至 2027 年間,投資 10 億美元在烏克蘭發展嶄新電訊科技。 在過去兩年裡,Kyivstar 已分配超過 20 億格里夫納 (UAH) 來協助烏克蘭克服戰爭期間所面對的困難,當中包括為武裝部隊、客戶及社區項目提供援助。 Kyivstar 為環球數碼營運商 VEON 集團轄下成員。 該集團的股份於美國紐約 Nasdaq(納斯達克)股票交易所上市。 Kyivstar 在烏克蘭經營業務已有 27 年,並且是該國電訊業中繳納稅項最多的機構,亦是最優秀的僱主及一間具有社會責任的公司。 欲了解更多資訊,請瀏覽:www.kyivstar.ua

關於 Mavenir:

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢,實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者,Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化,為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型,這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com

於 2025 年 3 月 3 日至 6 日的 2025 巴塞隆拿流動通訊展(Mobile World Congress 2025, Barcelona)上與 Mavenir 會面。

欲探索 Mavenir 最近期的創新舉措,以及詳細了解 Mavenir 如何實現網絡的未來 – 請即蒞臨 #MWC25,到訪本公司位於 2 號展館 2H60 的攤位。

公關聯絡人:pr@mavenir.com 及 pr@kyivstar.net

