Kyivstar 选择 Mavenir 提供增强型企业固定移动融合服务

英国雷丁, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VEON 集团(阿联酋迪拜)旗下乌克兰领先数字运营商 Kyivstar 选中构建未来网络的云原生网络基础设施供应商 Mavenir,为其 B2B 客户提供增强型企业固定移动互联服务。 Kyivstar 与 Mavenir 合作,部署其领先、面向未来的架构和全栈解决方案,涵盖软硬件和容器化平台。

固定移动融合 (FMC) 解决方案包括融合电话应用服务器 (CTAS)、媒体资源功能 (MRF)、网元管理系统和提供企业服务的分析平台。 Mavenir 还提供对乌克兰市场的深入见解,更能够在短时间内交付解决方案。 Defne 是一家专为企业市场提供创新语音解决方案的公司,将与 Mavenir 携手合作,提供部分利基业务服务,而 Mavenir 将负责整体解决方案。 尽管该地区条件恶劣,但投资世界一流的互联基础设施仍是 Kyivstar 的首要任务。

Kyivstar 首席信息官 Andriy Zhukovskyi 表示:“目前,互联互通在乌克兰举足轻重,我们的职责就是继续为所有客户提供最佳服务。 尽管工作环境困难重重,但 Mavenir 已向我们证明,其拥有世界一流的解决方案,能够满足我们企业客户的需求,展示了按时交付的能力。”

Mavenir 高级副总裁兼欧中非地区 (EMEA) 总经理 Virtyt Koshi 博士补充道:“Kyivstar 的团队致力于提供尖端服务,我们很荣幸能成为这一全新企业和商业服务解决方案的首选合作伙伴。”

- 完 -

关于 Kyivstar:

Kyivstar 是乌克兰最大的通信运营商,为 2330 多万移动用户和 110 多万家庭互联网固网用户提供服务(截至 2024 年 9 月)。 公司提供多种移动和固网技术服务,包括 4G、大数据、云解决方案、网络安全、数字电视等。 Kyivstar 计划在 2023 至 2027 年间投资 10 亿美元,用于开发乌克兰的全新电信技术。 过去两年间,Kyivstar 拨款 20 多亿乌克兰格里夫纳,帮助乌克兰克服战时困难,包括为武装部队、客户和社会项目提供支持。 Kyivstar 隶属全球数字运营商 VEON。 集团股票在纳斯达克(纽约)证券交易所上市。 Kyivstar 已在乌克兰运营 27 年,是通信行业公认的最大纳税人、最佳雇主和具有社会责任感的公司。 更多信息请访问:www.kyivstar.ua

关于 Mavenir:

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络,这些解决方案采用更加环保的设计,使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者,Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现,加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型,这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息,请访问 www.mavenir.com

Mavenir 将于 2025 年 3 月 3 日至 6 日参加巴塞罗那 Mobile World Congress 2025 大会。

如欲探索 Mavenir 的最新创新,并深入了解 Mavenir 如何实现“今日创享未来网络”,欢迎莅临 #MWC25 大会 2 号展厅 2H60 展台。

公关联系人:pr@mavenir.com 及 pr@kyivstar.net

