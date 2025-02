Kyivstar เลือก Mavenir…

เรดิง สหราชอาณาจักร, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครือข่ายระบบคลาวด์เนทีฟเพื่อสร้างอนาคตของเครือข่าย ได้รับเลือกจาก Kyivstar ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลชั้นนำของยูเครน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท VEON Group (ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ให้เป็นผู้ส่งมอบบริการด้านการเชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานและเคลื่อนที่ระดับองค์กรพร้อมคุณภาพที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้า B2B ของผู้ให้บริการ Kyivstar ได้ร่วมมือกับ Mavenir ในการนำสถาปัตยกรรมอันก้าวล้ำที่รองรับอนาคตและโซลูชันที่เต็มรูปแบบมาใช้งาน ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์มแบบคอนเทนเนอร์

โซลูชัน FMC ประกอบไปด้วย Converged Telephony Application Server (CTAS), Media Resource Function (MRF), ระบบการจัดการส่วนประกอบ และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มองค์กร นอกจากนี้ Mavenir ยังมาพร้อมกับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดในประเทศยูเครน และความสามารถในการส่งมอบโซลูชันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น Defne ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการโซลูชันเสียงที่เป็นนวัตกรรมสำหรับตลาดองค์กร จะทำงานร่วมกับ Mavenir เพื่อส่งมอบบริการทางธุรกิจเฉพาะทางบางประเภท ในขณะที่ Mavenir จะรับผิดชอบเกี่ยวกับโซลูชันโดยรวม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อระดับโลกยังคงเป็นความสำคัญอันดับต้นของ Kyivstar แม้เผชิญสภาวะที่ยากลำบากในภูมิภาค

Andriy Zhukovskyi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของ Kyivstar กล่าวว่า “การเชื่อมต่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในยูเครนในขณะนี้ และหน้าที่ของเราคือการนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกรายของเราอย่างต่อเนื่อง Mavenir ได้สาธิตให้เราเห็นว่าพวกเขามีโซลูชันระดับโลกที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มองค์กรของเรา พร้อมแสดงถึงความสามารถในการส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา แม้ว่าเรากำลังทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอย่างสุดขั้วก็ตาม”

ดร. Virtyt Koshi รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) ของ Mavenir กล่าวเสริมว่า “ทีมงานของ Kyivstar มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ก้าวล้ำ และเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรเพื่อนำเสนอศักยภาพใหม่ด้านบริการทางธุรกิจและบริการระดับองค์กรนี้”

-x-

เกี่ยวกับ Kyivstar:

Kyivstar เป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในยูเครน ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 23.3 ล้านราย และมีลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านที่ใช้โทรศัพท์พื้นฐานมากกว่า 1.1 ล้านราย (ข้อมูลในเดือนกันยายน 2024) บริษัทให้บริการที่หลากหลายโดยครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีโทรศัพท์พื้นฐานและเคลื่อนที่ รวมถึง 4G, ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), โซลูชันระบบคลาวด์, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, ทีวีดิจิทัล และอีกมากมาย Kyivstar วางแผนที่จะลงทุนจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อทำการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหม่ในยูเครนสำหรับช่วงปี 2023-2027 Kyivstar ได้จัดสรรเงินมากกว่า 2 พันล้านฮริฟเนียยูเครน (UAH) ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือยูเครนให้ก้าวข้ามความท้าทายในภาวะสงคราม รวมถึงให้การสนับสนุนแก่กองทัพ ลูกค้า และโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ Kyivstar เป็นส่วนหนึ่งของ VEON ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลระดับโลก หุ้นของกลุ่มบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq (นิวยอร์ก) Kyivstar ดำเนินกิจการในประเทศยูเครนมาเป็นเวลานานถึง 27 ปี และได้รับการยกย่องในฐานะผู้เสียภาษีรายใหญ่ที่สุดในภาคธุรกิจการสื่อสาร นายจ้างที่ดีที่สุด และบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.kyivstar.ua

เกี่ยวกับ Mavenir:

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายในปัจจุบันด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายอัจฉริยะด้วยระบบอัตโนมัติที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

พบกับ Mavenir ได้ในงาน Mobile World Congress 2025 ที่บาร์เซโลนาในวันที่ 3-6 มีนาคม 2025

หากต้องการสำรวจนวัตกรรมล่าสุดของ Mavenir และทราบเพิ่มเติมว่า Mavenir กำลังส่งมอบอนาคตของเครือข่ายอย่างไร โปรดเยี่ยมชมเราในวันนี้ได้ที่ #MWC25 ใน Hall 2 (Stand 2H60)

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์: pr@mavenir.com และ pr@kyivstar.net

