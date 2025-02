Kyivstar Seleciona Mavenir para Fornecimento de Serviços Enterprise Avançados de Convergência Fixa-Móvel

READING, Reino Unido, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, foi selecionada pela Kyivstar, a principal operadora digital ucraniana, parte do Grupo VEON (Dubai, Emirados Árabes Unidos) para fornecer conectividade Enterprise fixa e móvel aprimorada para os clientes B2B da operadora. A Kyivstar fez uma parceria com a Mavenir para implantar sua arquitetura de ponta, preparada para o futuro e solução full-stack, incluindo hardware, software e plataforma em contêiner.

A solução FMC inclui Servidor de Aplicativos de Telefonia Convergente (CTAS), Função de Recursos de Mídia (MRF), Sistema de Gerenciamento de Elementos, e Plataforma Analítica para fornecimento de serviços corporativos. A Mavenir também tem um conhecimento profundo do mercado ucraniano e uma capacidade de entregar a solução com prazos curtos. A Defne, especialista em fornecimento de soluções de voz inovadoras para o mercado corporativo, trabalhará ao lado da Mavenir para fornecer alguns dos serviços de negócios de nicho, enquanto a Mavenir será responsável pela solução geral. O investimento em infraestrutura de conectividade de classe mundial continua sendo uma alta prioridade para a Kyivstar, apesar das condições na região.

O CIO da Kyivstar, Andriy Zhukovskyi, disse: “A conectividade é incrivelmente importante para a Ucrânia neste momento, e nosso papel é continuar implantando os melhores serviços para todos os nossos clientes. A Mavenir demonstrou ter uma solução de classe mundial que atende às necessidades dos nossos clientes Enterprise, com capacidade de entrega no prazo - apesar do ambiente extremamente desafiador em que estamos trabalhando.”

O Dr. Virtyt Koshi, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral, da Mavenir na EMEA, acrescentou: “A equipe da Kyivstar está comprometida em fornecer serviços de ponta e estamos orgulhosos de ser o parceiro preferido para esse novo recurso de Serviços Empresariais e de Negócios.”

Sobre a Kyivstar:

A Kyivstar é a maior operadora de comunicações da Ucrânia, atendendo a mais de 23,3 milhões de assinantes de telefonia móvel e mais de 1,1 milhão de clientes de linha fixa de Internet Doméstica (em setembro de 2024). A empresa fornece serviços com uma ampla gama de tecnologias de telefonia móvel e fixa, incluindo 4G, Big Data, soluções em nuvem, segurança cibernética, TV digital e muito mais. A Kyivstar planeja investir US $ 1 bilhão no desenvolvimento de novas tecnologias de telecomunicações na Ucrânia entre 2023-2027. A Kyivstar alocou mais de 2 bilhões de UAH nos últimos dois anos para ajudar a Ucrânia a superar os desafios da guerra, incluindo com apoio às Forças Armadas, clientes e projetos sociais. A Kyivstar faz parte da VEON, operadora digital global. As ações do Grupo estão listadas na bolsa de valores Nasdaq (Nova York). A Kyivstar opera na Ucrânia há 27 anos e é reconhecida como o maior contribuinte do setor de comunicações, o melhor empregador e uma empresa socialmente responsável. Para mais informações: www.kyivstar.ua

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com.

Conheça a Mavenir no Mobile World Congress 2025, Barcelona, de 3 a 6 de março de 2025.

Para explorar as mais recentes inovações da Mavenir e saber mais sobre como a Mavenir está entregando o Futuro das Redes – Hoje, visite-nos no Hall 2 (Stand 2S60) no #MWC25.

