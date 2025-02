Kyivstar Memilih Mavenir untuk Menyampaikan Perkhidmatan Penumpuan Mudah Alih-Tetap Perusahaan yang Dipertingkat

READING, United Kingdom, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, sebuah syarikat penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian, telah dipilih oleh Kyivstar untuk menyampaikan sambungan tetap dan mudah alih Perusahaan yang dipertingkat bagi pelanggan B2B pengendali tersebut. Kyivstar merupakan pengendali digital terkemuka Ukraine yang juga sebahagian daripada VEON Group (Dubai, UAE). Kyivstar telah bekerjasama dengan Mavenir untuk menggunakan seni bina terunggul, kalis masa hadapan dan penyelesaian timbunan penuh, termasuk perkakasan, perisian dan platform kontena Mavenir.

Penyelesaian FMC merangkumi Pelayan Aplikasi Telefoni Tertumpu (CTAS), Fungsi Sumber Media (MRF), Sistem Pengurusan Elemen dan Platform Analitik yang menyediakan perkhidmatan perusahaan. Mavenir juga membawa pengetahuan mendalam tentang pasaran Ukraine dan keupayaan untuk menyampaikan penyelesaian dalam jangka masa yang singkat. Defne, pakar dalam menyediakan penyelesaian suara yang inovatif untuk pasaran perusahaan akan bekerjasama dengan Mavenir untuk menyampaikan beberapa perkhidmatan perniagaan khusus, manakala Mavenir bertanggungjawab bagi keseluruhan penyelesaian. Pelaburan dalam infrastruktur sambungan bertaraf dunia kekal sebagai keutamaan yang tinggi bagi Kyivstar walau berhadapan dengan keadaan yang mencabar di rantau itu.

CIO Kyivstar, Andriy Zhukovskyi, berkata: “Ketersambungan sangat penting di Ukraine pada masa ini dan kami berperanan untuk terus menyediakan perkhidmatan terbaik kepada semua pelanggan kami. Mavenir telah membuktikan kepada kami bahawa mereka mempunyai penyelesaian bertaraf dunia yang memenuhi keperluan pelanggan Perusahaan kami, serta memperlihatkan kemampuan untuk menyampaikan penyelesaian tersebut tepat pada masanya meskipun menghadapi persekitaran kerja yang sangat mencabar.”

Dr. Virtyt Koshi, Naib Presiden Kanan dan Pengurus Besar EMEA di Mavenir menambah: “Pasukan di Kyivstar komited untuk menyampaikan perkhidmatan canggih dan kami berbangga menjadi rakan kongsi pilihan bagi keupayaan Perkhidmatan Perusahaan dan Perniagaan baharu ini.”

Perihal Kylvstar:

Kyivstar merupakan pengendali komunikasi terbesar di Ukraine yang menyediakan perkhidmatan kepada lebih 23.3 juta pelanggan mudah alih dan lebih 1.1 juta pelanggan talian tetap Internet Rumah (setakat September 2024). Syarikat tersebut menyediakan perkhidmatan yang merangkumi pelbagai teknologi mudah alih dan talian tetap, termasuk 4G, Data Besar, penyelesaian Awan, keselamatan siber, TV digital dan pelbagai lagi. Kyivstar merancang untuk melabur USD 1 bilion dalam pembangunan teknologi telekomunikasi baharu di Ukraine sepanjang tahun 2023-2027. Kyivstar telah memperuntukkan lebih UAH 2 bilion sejak tahun lalu untuk membantu Ukraine mengatasi cabaran semasa perang, termasuk menyediakan sokongan untuk Angkatan Tentera, pelanggan dan projek sosial. Kyivstar ialah sebahagian daripada VEON Group yang merupakan sebuah syarikat pengendali digital global. Saham Kumpulan itu disenaraikan di bursa saham Nasdaq (New York). Kyivstar telah beroperasi di Ukraine selama 27 tahun dan diiktiraf sebagai pembayar cukai terbesar dalam sektor komunikasi, majikan terbaik dan syarikat yang melaksanakan tanggungjawab sosial. Untuk maklumat lanjut: www.kyivstar.ua

Perihal Mavenir:

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian asli awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Temui Mavenir di Mobile World Congress 2025, Barcelona, 3-6 Mac, 2025.

Untuk menerokai inovasi terkini Mavenir dan mengetahui lebih lanjut tentang cara Mavenir menyampaikan Masa Depan Rangkaian – Hari Ini, lawati kami di Dewan 2 (Kiosk 2H60) di #MWC25.

