우크라이나 최대 통신사 Kyivstar, 한층 개선된 기업용 유무선 통합 서비스 제공 위해 Mavenir 선정

레딩, 영국, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 네트워크의 미래를 만들어가는 클라우드 네이티브 네트워크 인프라 제공기업 마베니어(Mavenir)가 VEON 그룹(UAE 두바이)계열사이자 우크라이나의 선도적 디지털 사업자인 Kyivstar의 B2B 고객을 대상으로 한층 개선된 기업용 유무선 커넥티비티 서비스 제공 업체로 선정되었다. Kyivstar는 Mavenir와 파트너십을 맺고 하드웨어, 소프트웨어, 컨테이너화된 플랫폼을 포함한 최첨단 미래형 아키텍처와 풀스택 솔루션을 구축하였다.

FMC 솔루션에는 통합 텔레포니 애플리케이션 서버(Converged Telephony Application Server : CTAS), 미디어 리소스 기능(Media Resource Function: MRF), 통신망 장비관리 시스템 (Element Management System: EMS)및 엔터프라이즈 서비스를 제공하는 분석 플랫폼이 포함된다. Mavenir는 우크라이나 시장에 대한 심도 있는 지식과 짧은 일정에 맞춰 솔루션을 제공할 수 있는 능력도 갖추고 있다. 기업 시장에 혁신적인 음성 솔루션을 제공하는 전문업체 Defne는 Mavenir와 협력해 일부 틈새 비즈니스 서비스를 제공하고 Mavenir는 전체 솔루션을 책임지게 된다. Kyivstar는 해당 지역이 갖는 어려운 여건에도 불구하고 세계 최고 수준의 연결 인프라에 대한 투자를 최우선 과제로 삼고 있다.

Kyivstar의 CIO인 Andriy Zhukovskyi는 “현재 우크라이나에서 커넥티비티 서비스는 매우 중요하며 우리의 역할은 모든 고객에게 최고의 서비스를 계속 배포하는 것이다. Mavenir는 우리 기업 고객의 요구를 충족하는 세계적 수준의 솔루션을 보유하고 있으며, 극도로 어려운 상황에서도 적시에 서비스를 제공할 수 있는 능력을 보여줬다"고 강조했다.

Mavenir의 수석 부사장 겸 EMEA 총괄 매니저인 Virtyt Koshi 박사는 “Kyivstar 팀은 최첨단 서비스 제공을 위해 최선의 노력을 기울이고 있으며 신규 기업용 및 비즈니스 서비스 부문 우선 파트너로 선정되어 자부심을 느낀다.”고 소감을 밝혔다.

Kyivstar 소개:

우크라이나 최대 통신 사업자인 Kyivstar는 2,330만 명 이상의 모바일 가입자와 110만 명 이상의 가정용 인터넷 유선 고객에게 서비스를 제공하고 있다(2024년 9월 기준). 4G, 빅 데이터, 클라우드 솔루션, 사이버 보안, 디지털 TV 등 다양한 모바일 및 유선 기술에 걸쳐 서비스를 제공 중이다. Kyivstar는 2023~2027년에 걸쳐 우크라이나의 새로운 통신 기술 개발에 10억 달러를 투자할 계획이다. Kyivstar는 지난 2년간 우크라이나가 전시 상황에 따른 난제 극복을 위해 군대, 고객 및 사회 프로젝트 지원 등 20억 우크라이나 달러 이상을 할당한 상황이다. Kyivstar는 글로벌 디지털 사업자인 VEON의 계열사로 운영 중이다.모기업 주식은 나스닥(뉴욕) 증권거래소에 상장되어 있다. 우크라이나에서 27년 동안 사업을 운영해 온 Kyivstar는 통신 부문 최대 납세자이자 최고의 고용주, 사회적 책임을 다하는 기업으로 인정받고 있다. 자세한 정보: www.kyivstar.ua에서 확인하세요.

Mavenir 소개:

Mavenir는 설계 단계부터 친환경적인 클라우드 네이티브, AI 기반 솔루션으로 네트워크의 미래를 만들어가고 있으며, 통신 사업자들이 5G의 이점을 실현하고, 지능적이고 자동화된 프로그래밍이 가능한 네트워크를 구현할 수 있도록 돕고 있다. Mavenir는 OpenRAN 선도 기업이자 업계에서 검증된 혁신 기업이며, 수상 경력에 빛나는 Mavenir의 솔루션은 세계 모바일 네트워크 전반에 걸쳐 자동화와 수익화를 구현하고 있고, 이를 통해 전 세계 가입자의 50% 이상에 서비스를 제공하는 120여개 국 300여 개 통신 서비스 공급사들을 위해 소프트웨어 네트워크 혁신을 앞당기고 있다. 더 자세한 정보는 웹사이트 (www.mavenir.com)에서 확인할 수 있다.

2025년 3월 3일부터 6일까지 바르셀로나에서 열리는 모바일 월드 콩그레스 2025에서 Mavenir를 만나보세요.

Mavenir의 최신 혁신 기술을 살펴보고 네트워크의 미래를 어떻게 구현하고 있는지 자세히 알아보려면 #MWC25의 2번 홀(스탠드 2H60)을 방문하면 된다.

